Бунт "дерипасок". Ельцинские олигархи сами напрашиваются на раскулачивание, - "СП"

16:23 03.08.2020 Бунт олигархов: Родина опять сильно задолжала Дерипаске

Почему государство обязано спасать попавших под американские санкции миллиардеров, да еще оправдываться за свою нерасторопность



Дмитрий Родионов

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Владимир Лепехин

Дмитрий Галкин



Российский олигарх Олег Дерипаска, угодивший в американские санкционные списки, раскритиковал российские власти за недостаточную, по его мнению, борьбу с ограничительными мерами. Он назвал отношение к санкциям неоправданно спокойным.



"Мы с 2014-2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. […> Нас схватили, и не за два места. И нам больно, хотя мир ушел вперед", - заявил он в интервью РБК, подчеркнув, что за пять лет можно было бы решить многие проблемы и обеспечить экономический суверенитет.



Дерипаска отметил, что в США разработкой санкций и поиском способов давления занимаются пять тысяч человек, они собирают большой объем информации по странам и компаниям. В России же этому противодействуют всего четыре человека. Олигарх не назвал их имен, отметив, что хотя бы тысяча человек с российской стороны серьезно изменили бы баланс сил.



Он также выразил мнение, что во всех ведомствах должны работать специальные подразделения по санкциям, "платежные расчеты, обеспечивающие экспорт-импорт, должны быть реализованы", кроме того, важным остается вопрос цифровых активов и всего, что связано с новыми цифровыми технологиями.



- После истории с Настей-Рыбкой Дерипаска, как я полагаю, не имеет никаких моральных оснований для каких-то публичных заявлений, - говорит директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.



- Управляющий активами, за которыми всегда стоял американский капитал и "семья" Ельцина, промотал фактически достояние страны, и сегодня является рупором одной из группировок, отжавшей "Русал" и выражающей недовольство Путиным, который де не защищает олигархов от экономических санкций Запада. А что сделали олигархи, чтобы защитить от этих санкций Россию?



"СП": - Дерипаска жалуется, что это государство не помогает. А должно было?



- Проблема вовсе не в том, что нынешняя российская власть не защищает своих партнеров-олигархов - оно только тем и занимается, что продвигает интересы последних, в том числе, и за рубежом. Проблема в том, что российские олигархи не ценят даже этого. Паразитический характер их нынешних состояний, их чрезвычайная зависимость от Запада (где расположены офшоры, "приютившие" деньги российских олигархов) и непомерная наглость не знают границ. Они приватизировали государственные структуры, бесконтрольно используют их в своих коммерческих целях, после чего еще и жалуются на то, что это государство принадлежит им не со всеми потрохами.



"СП": - По его словам, за пять лет можно было бы решить многие проблемы и обеспечить экономический суверенитет. Можно ли было? Как? Почему не решили?



-Тот же Дерипаска делал все возможное для того, чтобы активы, которыми он управлял, оказались в руках западных компаний. И то же самое делали многие другие его партнеры. Сегодня Олег Владимирович - вдовушка, которая сама себя сечет.



"СП": - По словам Дерипаски, в США разработкой санкций и поиском способов давления занимаются пять тысяч человек, они собирают большой объем информации по странам и компаниям. В России противодействуют этому всего четыре человека. Их имен он не назвал, но заметил, что хотя бы тысяча человек с российской стороны серьезно изменили бы баланс сил. Кто могут быть эти четыре человека, и что изменилось бы, будь их тысяча?



- Это чистой воды демагогия. У нас на направлении взаимодействия российского бизнеса с Западом находится не 4 человека, а 400 тысяч чиновников. Вот только занимаются они не противодействием Западу, а противодействием российскому производителю в интересах Запада. И любая новая тысяча чиновников, которым будет поставлена задача защищать интересы российского бизнеса за рубежом, по факту будут заниматься прямо противоположным. Ибо такова сегодня в России олигархическая и прозападная система управления.



"СП": - Дерипаска считает, что во всех ведомствах должны работать специальные подразделения по санкциям, "платежные расчеты, обеспечивающие экспорт-импорт, должны быть реализованы", а кроме того, важным остается вопрос цифровых активов и всего, что связано с новыми цифровыми технологиями. Что это даст?



- По-моему, Дерипаска несет это от безысходности. На дурака он не похож. А значит гонит волну по чьему-то наущению. Очевидно, что гонит он ее на Путина. Почему? Наверное, потому, что этому горе-олигарху уже нечего терять - все у него американцы и транснационалы отобрали. И теперь, чтобы не потерять последнее (а именно - те припрятанные миллионы, что лежат в офшорах, но западные спецслужбы не дают Дерипаске и его семье этими средствами воспользоваться), Олег Владимирович и говорит все это. То есть капитал у нас частный, прибыль достается владельцам компаний, а чиновник должен этого частника обслуживать…



"СП": - Ротенберги вон не парятся из-за санкций. В США разгорается скандал, их обвиняют в выводе денег через покупку картин. Почему Дерипаска не смог придумать способа обойти их?



- Придет время - начнут вопить и Ротенберги. Дерипаска просто первый в списке российских олигархов на раскулачивание в интересах западного капитала. Почему Дерипаска? Во-первых, потому что он - семейный, а семью пора как-то активизировать против Путина. Потому, во-вторых, что слишком много денег он разместил в офшорах, а также вложил в американские компании (в то время как у Ротенбергов активы расположены в основном не в США). В-третьих, он всегда был не столько владельцем конкретных активов, сколько управляющим. В любом случае, вопли о слабости российского государства Дерипаске и другим российским олигархам не помогут. Им тысячи раз многие соотечественники говорили - вкладывайте деньги в Россию, но нет - берега американские и турецкие им ближе, вот и результат.



- Как известно, Минфин США потребовал от группы ГАЗ, 65,6% акций которой принадлежат холдингу Дерипаски "Русские машины", отстранить миллиардера от принятия решений, - напоминает политический обозреватель газеты "2000" Дмитрий Галкин.



- Судя по всему, Дерипаска предвидел подобное развитие событий, поскольку после безуспешных попыток продать долю в группе ГАЗ, он стал добиваться ее частичной национализации. Но обеспечить принятие государством подобного решения до выдвижения требований Минфином США Дерипаске не удалось, и теперь он будет вынужден отказаться от контроля над деятельностью группы ГАЗ, чтобы предотвратить принятие против нее американских санкций. Недовольство одного из самых влиятельных крупных собственников легко понять: в январе прошлого года под давлением Минфина США ему пришлось отказаться снизить свою долю вы компаниях UC Rusal, занимающей второе вместо в мире по объемам производства алюминия, и "Евросибэнерго", которая управляет крупнейшими российскими электростанциями, и холдинге En+, владеющим этими компаниями. Конечно, Дерипаска не стал бы этого делать, если бы государство оказало его компаниям финансовую поддержку и компенсировало бы потери, вызванные снижением экспорта алюминия из-за неизбежного отказа ряда зарубежных потребителей иметь дело с поставщиком, находящемся под американскими санкциями. Но государство ни тогда, ни сейчас, когда угроза санкций нависла угроза санкций, не пришло на помощь Дерипаске, которого Минфин США обвиняет в тесном сотрудничестве с российской властью.



"СП": - По мнению Дерипаски, за пять лет можно было бы решить многие проблемы и обеспечить экономический суверенитет…



- На мой взгляд, теоретически это было возможно. Правда, для этого потребовалось бы принимать довольно болезненные экономические решения, способные привести к существенному снижению уровня жизни, что могло бы привести в среднесрочной перспективе к социальной дестабилизации. Кроме того, для обеспечения экономического суверенитета необходимо вернуть в государственную собственность крупнейшие электростанции и ориентированные на экспорт промышленные предприятия (прежде всего, алюминиевые заводы). А это, скорее всего, не понравилось бы самому Дерипаске.



Наверное, если бы российская власть захотела бы, она могла бы создать финансовые инструменты, позволяющие корпорациям, оказавшемся в санкционном списке, осуществлять расчеты с зарубежными поставщиками и покупателями. Кроме того, власть могла бы помочь появлению цепи посредников, благодаря которой корпорации, попавшие под американские санкции, могли бы продавать на внешних рынках свою продукцию. Понятно, что подобная деятельность требует значительных усилий, в том числе, формирования специальных структур в рамках государственного аппарата. Однако следует учитывать, что создание подобных финансовых и логистических схем потребовало бы от государства существенных расходов. Кроме того, в таком случае возникла бы угроза введения жестких санкций против государственных банков.



"СП": - Дерипаска один такой? Чем он какой-то особенный? И почему именно на него так ополчились Штаты?



- Считается, что Дерипаска оказывает влияние на формирование российского внешнеполитического курса. Американская администрация обвиняет его в том, что он помогал российской власти решать внешнеполитические проблемы.



"СП": - Есть ли реальный способ противостоять санкциям со стороны России? Опять же, речь идет о противостоянии санкциям против отдельных людей или против отраслей? Что реально сделать?



- На мой взгляд, такого способа не существует. Крупные игроки не станут нарушать американские санкции ни ради развития связей с Россией, ни ради собственной прибыли. Нужно либо смириться с потерями, либо менять внешнюю политику. Конечно, в свое время СССР удалось создать схемы, позволявшие в обход американских санкций продавать нефть и закупать промышленное оборудование. Но тогда внешнеэкономическая деятельность осуществлялась исключительно в интересах государства, которое старалось не считалось с расходами для того, чтобы получить валюту, необходимую для закупки импортного сельскохозяйственного сырья и потребительских товаров, и не жалело сил для того, чтобы обеспечить развитие собственной промышленности. При этом необходимо помнить, что добиться этого СССР так и не удалось. Источник - СвободнаяПресса

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