Допросы за критику властей: силовики нарушают Конституцию Кыргызстана

16:26 03.08.2020

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Представители МВД и ГКНБ продолжают вызывать граждан на допросы и требовать публичных извинений на камеру за критику власти в соцсетях.



Согласно Конституции Кыргызстана, права и свободы граждан - одни из важнейших ценностей государства. Вызывать на допросы могут в рамках уголовных дел, что регламентируется Уголовным кодексом. Однако критика власти в список статей, по которым могут завести дело, не входит. А значит, представители МВД и ГНКБ нарушают национальное законодательство и продолжают ущемлять конституционные права и свободы человека и гражданина.



Статьи Конституции, которые нарушают силовики



В соответствии с частью 1 статьи 33 Основного закона страны каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом.



Статьей 31 Конституции гарантировано, что каждый имеет право на свободу выражения своего мнения и свободу слова. Значит, никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него.



Юристы гражданского союза "За реформы и результат" указывают, что согласно подпункту 7 части 4 статьи 20 Конституции, не подлежат никаким ограничениям установленные гарантии запрета на принуждение к выражению мнения или отказу от него.



Конституция декларирует, что права и свободы человека относятся к высшим ценностям государства. Они действуют непосредственно, определяя смысл и содержание всех госорганов, МСУ и чиновников, состоящих на госслужбе.



Следовательно, государственные органы и их должностные лица не должны выходить за рамки полномочий, определенных законами. К тому же частью 4 статьи 5 Конституции установлено, что госорганы и чиновники несут ответственность за противоправные действия в порядке, предусмотренном законом.



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"Следователи и дознаватели компетентны только в рамках имеющихся у них дел досудебного производства, в материалах которых должны надлежаще оформляться все процессуальные действия. Все остальные их произвольные действия, направленные на ограничение конституционных прав граждан, должны квалифицироваться как превышение или злоупотребление служебным положением", - отмечают юристы гражданского союза "За реформы и результат".



Собственно, поэтому правоведы и утверждают: практике вызовов граждан в правоохранительные органы за критические замечания в социальных сетях должна быть дана правовая оценка органами прокуратуры.



Нарушение кодексов



Юристы напоминают, что согласно статье 19 Закона "О профилактике правонарушений в Кыргызской Республике" упреждающая нарушения беседа допустима только в отношении тех, кто раньше преступал закон или тех, от которых, судя по их антиобщественному поведению, можно ожидать совершения противоправных деяний.



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Поэтому аргументы правоохранителей, как к примеру в случае с блогером из Таласа Чынарбеком Шабдан уулу (Ali Shabdan), которого доставили в УВД города, чтобы просто поговорить, несостоятельны. А сами вызовы - неправомерны.



Свое экспертное мнение высказали и юристы "Института Медиа Полиси".



Вмешательство в конституционное право на свободу слова и мнения допустимо, только если оно преследует конкретные прописанные в Основном законе цели: защита национальной безопасности, общественного порядка, общественного здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц.



"Критика власти, в какой бы то ни было форме (видео, картинка, пост в соцсети, статья в СМИ) не является уголовно наказуемым преступлением, в то время как допрос - это досудебное разбирательство, относящееся именно к уголовному делу", - подчеркнули эксперты.



В Уголовном кодексе, указывают юристы, предусмотрен исчерпывающий перечень действий, влекущих ответственность за распространение противоправной информации. Под таким действием подразумеваются призывы к массовым беспорядкам, свержению конституционного строя, возбуждение вражды (межрелигиозной, межрегиональной и межнациональной), распространение экстремистских материалов.



Критика власти не входит в этот перечень преступлений, а вызовы на допросы за нее - незаконны.



Законные права граждан



Согласно части 2 статьи 40 Конституции Кыргызстана каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.



"Учитывая негативные тенденции призываем всех граждан, которые были приглашены на "профилактические беседы", заблаговременно информировать общественность о таких фактах и направлять заявления в прокуратуру на действия сотрудников силовых структур. Несмотря на перерыв в деятельности Жогорку Кенеша, также призываем профильные комитеты парламента озвучить оценку практике давления на свободу слова", - призывают юристы.



Помните, следователь не имеет права принуждать человека, допрашиваемого в качестве свидетеля, давать подписку о неразглашении.