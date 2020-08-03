Минский гамбит: что стоит за заявлениями Лукашенко и при чем тут Киев

16:28 03.08.2020

В Москве требуют вернуть граждан РФ домой, выплатить им компенсации и извиниться



Екатерина Постникова



Выдача Украине задержанных в Минске граждан РФ неизбежно испортит отношения России и Белоруссии, уверены эксперты. По их мнению, накануне выборов Александру Лукашенко подобный сценарий совершенно невыгоден. Однако одновременно с этим официальные лица республики продолжают безосновательно подливать масла в огонь. По словам президента Белоруссии, 33 россиянами дело не ограничивается - с намерением дестабилизировать обстановку в страну якобы могут быть переброшены до 200 человек. При этом с задержанными, подчеркнул Лукашенко, следует обращаться аккуратно. Российская сторона уже призвала Минск "прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций" и настаивает на скорейшем освобождении своих граждан. А в Госдуме потребовали от соседней страны не просто вернуть задержанных, но и компенсировать им все траты за потерянные билеты.



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"Я прочитал доклад"



В субботу, 1 августа, задержанных в Белоруссии россиян заключили под стражу. Ранее в отношении них было возбуждено уголовное дело по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК ("Приготовление к массовым беспорядкам"). В этот же день президент Белоруссии со ссылкой некие документы заявил о том, что это "первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске" в страну.



- Когда я это говорю - я прочитал доклад [комитета госбезопасности и следственного комитета по ситуации с задержанными] - это точные данные сегодня, - сказал Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем КГБ Валерием Вакульчиком и главой СК Иваном Носкевичем.



При этом глава республики подчеркнул, что с задержанными следует обращаться аккуратно, а "разбираться надо с теми, кто их сюда посылал".



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



33 российских гражданина - 32 в Минске и еще один на юге страны - были задержаны в Белоруссии 29 июля. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков с целью дестабилизировать ситуацию в стране на фоне грядущих президентских выборов (пройдут 9 августа). По словам Валерия Вакульчика, эти люди работают на так называемую частную военную компанию "Вагнер".



Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев разъяснил ситуацию следующим образом: россияне планировали 25 июля вылететь из Минска в Стамбул, а затем вернуться в Россию, минуя территорию Белоруссии. В республику они приехали потому, что у них заключен контракт с одной из фирм, зарегистрированных в стране. По предварительной информации, россияне работают на частное охранное предприятие, "которое - в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту - призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом, отнюдь не в Беларуси".



В СК республики, в свою очередь, настаивают: задержанные были намерены лететь в Венесуэлу, Турцию, Сирию, на Кубу, а не в Турцию.



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В Москве призвали белорусские власти "прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций". Как заявили 30 июля в МИД РФ, Россия рассчитывает на взвешенный, объективный подход Минска к ситуации при тесном взаимодействии с российской стороной. При этом РФ настаивает на скорейшем освобождении своих граждан. Более того, как заявил "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, Минск должен извиниться за необоснованное задержание россиян.



- В первую очередь белорусам необходимо отпустить задержанных граждан РФ, которые транзитом двигались в третью страну для выполнения договорных отношений. Минску также следует извиниться за необоснованное задержание, - отметил депутат. - Белорусская сторона должна те билеты, которые у них пропали уже, приобрести им снова, чтобы они прибыли в пункт назначения, где должны выполнять свою работу. Естественно, Минск должен это все компенсировать.



Парламентарий подчеркнул: дальнейшее удержание 33 граждан РФ на территории Белоруссии - это неуважение к России как партнеру в рамках Союзного государства.



- Естественно, Москва сразу включилась в защиту своих граждан, - отметил в беседе с "Известиями" белорусский политолог, директор Центра изучения интеграции Северной Евразии Алексей Дзермант. - В Белоруссии этот клубок только начинают раскручивать - может, даже где-то и поспешно.



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Два сценария



- Начнем с того, что мы до конца не знаем, как эта группа оказалась на территории Белоруссии, особенно учитывая, что граница с российской стороны закрыта, - сказал "Известиям" доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Олег Александров. - Александру Лукашенко такой скандал накануне выборов был бы невыгоден: он как раз позиционирует себя как пророссийский кандидат, который выступает за Союзное государство. Подобные же скандалы ведут к разъединению между странами, а не к процессу интеграции.



Ситуация осложняется наличием пресловутого "украинского фактора": 30 июля белорусская сторона передала Киеву список граждан РФ, чтобы выяснить, участвовали ли эти люди в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.



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31 июля генпрокуратура Украины предъявила задержанным обвинения по статье об участии в террористической организации и обратилась к Минску с просьбой об их временном аресте. По данным Киева, в вооруженном конфликте в Донбассе эти люди участвовали, и в связи с этим Украина намерена требовать от Минска их экстрадиции. Доказательства их предполагаемых преступлений Киев намерен передать белорусской стороне в ближайшее время.



По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, Киев допускает, что у этих людей могут быть паспорта с разными гражданствами - и при наличии украинского паспорта государство будет считать их своими гражданами. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва украинское гражданство у части задержанных не признает.



- Ситуация, когда украинская сторона начинает требовать выдачи людей, которых она считает своими гражданами, может не только ухудшить отношения Белоруссии и России, но и выбить у Минска миротворческую площадку (по урегулированию конфликта в Донбассе. - "Известия"), - считает Алексей Дзермант.



По мнению эксперта, в нынешней истории возможны два сценария: позитивный предполагает, что после выборов ситуация прояснится, и, если задержанным будет нечего предъявить, их отпустят с извинениями. При негативном варианте Минск все же пойдет на выдачу россиян Киеву, и тогда ухудшение отношений РФ и Белоруссии окажется неизбежным.