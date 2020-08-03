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Чем старше маньяк, тем моложе жертва. Казахские ученые составили гороскоп казахстанского педофила
16:30 03.08.2020

Ученые составили портрет казахстанского педофила

Как может выглядеть потенциальный педофил? Есть ли связь между возрастом преступника и возрастом жертвы? Каких людей (например, по знаку зодиака, году рождения по китайскому календарю, региону проживания) чаще судят за педофилию и кому достаются наибольшие сроки? На эти и другие вопросы в своем очередном исследовании попытались ответить ученые AERC (Центра исследований прикладной экономики) - https://aerc.org.kz/.

Исследователи, конечно же, не утверждают, что дата рождения, место проживания или особенности внешности могут как-то определять склонность человека к преступлениям. Они ставили задачу поиска факторов (эмпирических и визуальных), выявляющих характеристики педофила на основе имеющихся открытых данных Карты лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в Республике Казахстан.

Для тестирования ряда гипотез была создана база данных из 197 профайлов лиц, обвиненных в педофилии. Каждый профайл включает такие характеристики как возраст, знак зодиака, год рождения по китайскому календарю, срок наказания, возраст жертвы, регион проживания. В базу данных также была включена информация по числу зарегистрированных случаев психических заболеваний для каждого региона. В итоге удалось выявить довольно интересные факты.

К примеру, исследование подтвердило гипотезу о том, что чем моложе жертва, тем больший срок получает насильник: при снижении возраста жертвы на 1% срок, назначенный педофилу, увеличивается на 0.34%. А при увеличении на 1% возраста жертвы на 0.1% снижается возраст маньяка. Получается, чем старше маньяк, тем моложе жертва.

Интересно, что среди всех регионов в Карагандинской и Павлодарской областях педофилам дают сроки больше, чем в среднем по стране. Тогда как в Костанайской области - меньше. Среди знаков зодиака наибольшие сроки получают Скорпионы и Раки, в то время как наименьшие – Близнецы. Среди годов рождения по китайскому календарю дольше в заключении находятся преступники, рожденные в год овцы, дракона и змеи.

- Мы ни в коем случае не делаем вывод, что лица указанных годов рождения больше склонны к педофилии, но статистика показывает значимость переменных для этих людей, - уточняют эксперты AERC.

По их данным, средний возраст преступника на момент осуждения по Казахстану составил 30,5 лет, в то время как средний возраст жертвы –10 лет. Наибольшее количество осужденных за педофилию наблюдается в Восточно-Казахстанской области, тогда как в Атырауской области зарегистрировано только два случая. В Карагандинской области число пойманных преступников 11, однако все они в среднем получили срок больше, нежели чем в других регионах страны.

Самый возрастной педофил осужден в Туркестанской области (78 лет), причем на эту область приходится наименьший средний возраст жертвы – 7 лет. А наименьший средний возраст осужденных педофилов – в Костанайской области (26,4 лет). Кроме того, в результате исследования подтвердилась гипотеза, что педофилия – психическое расстройство: при увеличении на 1% числа психических заболеваний число лет наказаний увеличивается на 0.4%.

- Педофилия была всегда, но не всегда она получала должное освещение, что приводило к человеческим жертвам. Эта тема табуировалась еще в советские времена, и общественность не знала реального размаха данного явления. Неслучайно всемирно известный педофил Чикатило разыскивался 13 лет. В современном же Казахстане тема не скрывается и не ретушируется. В интернете в свободном доступе можно увидеть Карту лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, - прокомментировали эксперты AERC.

Интересно, что ученым удалось даже составить среднестатистическое лицо осужденного по педофилии в РК. Он имеет азиатскую внешность со средним размером головы и полнотой лица. Лицо вытянутое с прямым лбом. Глаза малые, черные, круглые. Рот малый с ломанной линией смыкания губ... Причем такие же усредненные портреты они составили по каждой области Казахстана.

- Но мы при этом не ставили целью доказать, что теория Ломброзо (который исследовал тела преступников для нахождения у них общих признаков) актуальна или же евгеника (учение о селекции применительно к человеку) является научно обоснованной. Вы и сами можете увидеть, что среднестатистический анфас преступника не отличается от среднестатистического законопослушного гражданина. Но при этом надо понимать, что применение инструментов визуализации данных и распознавания лиц позволяют определить черты портрета с точностью до 90%. Это доказывает, что исследования такого рода как анализ особенностей лиц, должны стать более обширными для создания технологий и их применения в повседневной жизни. На данный момент применение инструментов визуализации данных и распознавания лиц позволяют составить средний портрет преступника", - пояснили аналитики AERC.

Как известно, в Республике Казахстан сексуальные действия в отношении несовершеннолетних являются уголовным преступлением и порицаются достаточно жестко не только правосудием, но и общественностью. Согласно Уголовному кодексу РК No226-V от 3.07.2014, санкции за педофилию закреплены в пяти статьях: 120,121, 122, 123, 124. По некоторым пунктам статей предусматривается наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Однако, несмотря на суровость санкций по преступлениям в отношении несовершеннолетних, за 2009-2019 годы, по словам экспертов AERC, в стране наблюдался рост по указанным пяти статьям УК РК в 1.6 раза, в том числе рост по статье 122 (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) количество преступлений выросло в 4 раза, по статье 124 (Развращение малолетних) – в 3.4 раза, по статье 121 (Насильственные действия сексуального характера) – на 8.7%!

Источник - Camonitor.kz
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