Секрет китайского чуда: КНР - единственная страна, кто выйдет из коронакризиса с плюсом

16:39 03.08.2020 По всей видимости, капитализм, к которому стремится Россия, полностью себя изжил



Михаил Морозов



Государственное статистическое управление КНР опубликовало данные за первое полугодие 2020-го года. С января по июнь ВВП Китая снизился на 1.6% в годовом исчислении. Но во втором квартале зафиксирован рост - 3.2%. Экономика КНР демонстрирует стабильное восстановление. Положительный рост был зафиксирован в промышленности, сфере услуг, сократилось падение продаж потребительских товаров и инвестиций в основной капитал. Онлайн продажи увеличились на 7,3 процента.



Очевидно, что Китай преодолел последствия эпидемии нового коронавируса. Но произошло это не случайно. Можно предположить, что причина в управляемости китайской экономики, правильности политики, которая проводилась для купирования кризиса и стимулирования роста.



В период "профилактики и контроля эпидемии" Китай предпринял целый набор макро- и микроэкономических мер: налоговые послабления, финансовая поддержка предприятий и граждан, выдача потребительских талонов до оказания помощи работникам средних и малых предприятий и ряд других. Ожидается, что ежегодное снижение налоговой нагрузки на предприятия превысит 2,5 трлн. юаней (25 трлн. рублей!). Лишь только снижение отчислений налога на прибыль составят 1,5 трлн. юаней. При этом Китай не "заливал деньгами" экономику и потребительский сектор, как это делают некоторые страны Запада.



Кризис подтолкнул развитие новых сфер, появились новые методы управления и бизнес-модели: работа на дому, онлайн обучение, интеллектуальное строительство и другие. Эпидемия ускорила приход цифровой экономики. Стремительное развитие цифровых технологий нового поколения, в частности, облачных вычислений, больших данных и искусственного интеллекта, расширило возможности в разных секторах хозяйства. Согласно данным Госуправления по статистике КНР, в первом полугодии объем производства в высокотехнологичных отраслях вырос на 4.5%, объем инвестиций в индустрию услуг электронной коммерции увеличился на 30%.



За первые пять месяцев года объем продаж товаров через Интернет вырос на 11.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зафиксирован стремительный рост производства новых товаров и услуг: в мае объем реализации оборудования 3D-печати, умных часов, чипов и зарядных колонок для электромобилей увеличился более чем на 70%.



Появление новых методов управления и новых точек роста не только стало драйвером восстановления экономики, но и заложило основу для дальнейшего развития Китая. Причем развития высококачественного, за счет новых высоких и экологичных технологий. Китай даже не отказался от реализации в текущем году своей амбициозной задачи -полного искоренения бедности. В условиях продолжения распространения эпидемии в разных странах, а также сокращения торгово-экономического оборота в мире, такой результат КНР особенно впечатляет.



О цифрах роста доходов населения Китая в период пандемии в России лучше вообще не говорить и не писать. Завидно. Согласно все тем же данным Госуправления КНР по статистике, в первом полугодии средние доходы на душу населения в КНР выросли на 8,2%, средняя пенсия увеличилась на 9,3%, социальные выплаты и субсидии выросли в среднем на 13,2%. У нас, как известно, доходы падают 6 лет подряд. И толи еще будет…



В конце июля был опубликован очередной прогноз Международного валютного фонда. Спад мировой экономики будет более значительным, чем ожидалось в апреле, и составит в 2020 году 4,9% (а не 3%). Причем, наибольшая корректировка касается зоны евро и США, где экономика в этом году сократится на 8?12%.



Спад будет более выраженным в развитых странах минус 8% (6,1% в апрельском прогнозе) в этом году с ростом на 4,8 в следующем. В развивающихся же странах ВВП сократится на 3% (а не на 1%), а затем вырастет на 5,9% (ранее ожидалось, что на 6,6%).



Экономика стран зоны евро по новой оценке МВФ просядет на рекордные 10,2% (7,5% по апрельской оценке), но через год вернется к росту на 6% (было 4,7%). Самая тяжелая рецессия ожидается в Италии и Испании - минус 12,8% (против 9,1% и 8% соответственно), во Франции - минус 12,5% (- 7,2% по апрельской оценке), в Германии - минус 7,8% (- 7%). ВВП Великобритании рухнет на 10,2% (было минус 6,5%). Восстановление же в следующем году нигде не будет полным (самые высокие темпы прогнозируются во Франции - 7,3%). Ухудшен прогноз по США - с 5,9% до 8%, а рост в 2021 году может составить 4,5%.



Не намного лучше себя чувствуют другие крупные страны. Намного ухудшена оценка по Бразилии, где ускорился рост числа зараженных, - минус 9,1% в этом году с ростом на 3,6% в 2021-м. Из-за падения спроса на нефть рецессия затронет и Саудовскую Аравию (минус 6,8% в 2020-м, плюс 3,1% в 2021-м).



По России прогноз также был дополнительно ухудшен: теперь в МВФ ждут сокращения ВВП на 6,6%. И это, несмотря на повышение прогнозной цены на нефть, на которой по-прежнему держится наш ВВП и бюджет. При этом в 2021 году прирост составит лишь 5,4%, а не 5,8% - в итоге ВВП 2021 года будет на 6,5% ниже, чем прогнозировалось в январе, до коронавирусной пандемии.



Согласно официальному прогнозу Минэкономики РФ снижение ВВП в 2020 году составит 5%, а в 2021 году предполагается рост на 2,8%. Банк России ожидает спада экономики в 2020 году в диапазоне 4?6%. В первом квартале, по предварительным данным Росстата, экономика выросла на 1,6% в годовом выражении (но это было до пандемии). Сейчас же мы только начинаем по-настоящему ощущать глубочайший в истории кризис.



Даже по сдержанным оценкам МВФ, Китай - единственная крупная экономика мира, которая покажет по итогам текущего года положительный рост - 1%. А вот в будущем году ожидается резкое ускорение - 8,2%. МВФ подтверждает: к апрелю спад деловой активности в КНР завершился и начался рост.



Так в чем же секрет "китайского чуда", которое проявляет себя не только в 10-процентном росте ВВП в спокойные годы, но и способности быстро и эффективно преодолевать кризисы?



Сами китайцы славят свою Компартию и ее Центральный комитет "с Си Цзиньпином в качестве ядра" во главе. Вот как в одной из статей в центральной партийной газете без пафоса объяснен феномен. "Очевидно, что переход от негативного к положительному росту произошел не случайно, за ним стоит сочетание мер и системных преимуществ. Такой результат свидетельствует о том, что Центральный комитет КПК обладает всеми рычагами, чтобы контролировать китайскую экономику, способен управлять рисками и вызовами, стоящими перед Китаем, достигать поставленных целей".



В переводе на общедоступный язык речь идет о китайской модели управления, которая продемонстрировала свою способность быстро реагировать на вызовы, находить и реализовывать антикризисные меры.



Вот еще цитата из газеты "Жэньминь Жибао", объясняющая преимущества Китая, позволяющие преодолевать кризисы: "Многочисленное население, обширная территория, большой объем экономики, независимая и полноценная производственная и экономическая система, дифференцированная структура регионального экономического развития предоставили Китаю масштабные преимущества. В настоящее время внутреннее потребление стало основной силой, способствующей экономическому росту Китая. В мае объем потребления предметов первой необходимости продолжал расти, активно раскупалась обновленная продукция. Новая структура развития, основанная на внутренних и внешних изменениях, сделала экономические основы прочными для сопротивления значительным переменам".



Пару слов о "внешних изменениях". Для России, как известно, Китай - главный внешнеторговый партнер. При том, что наша страна занимает скромное месте в общем внешнеторговом балансе КНР. США, конечно, очень важны для Китая. Но до недавнего времени главным торговым партнером КНР был Евросоюз. И вот случился кризис в еврозоне, Китай немедленно переориентировался. С июля пальму первенства держат страны Азиатско-Тихоокеанского содружества (АСЕАН).



Между прочим, это позволило Китаю от падения внешней торговли перейти к росту в уже в мае текущего года. Но причина не только в переориентация на страны АСЕАН. Заметную роль сыграло увеличение доли частных предприятий во внешней торговле. За первое полугодие объем внешнеторгового оборота частных предприятий, которые стали крупнейшим экономическим субъектом во внешней торговле, составил 6,42 трлн. юаней, рост - 4.9%, 45.1% от общей стоимости внешней торговли КНР.



В заключение стоит заметить, что та часть экономистов, которые еще способны на объективный анализ, задумалась над преимуществами сочетания рыночных и плановых методов управления, которые применяются в Китае. Но невозможно отмахнуться от того факта, что наибольшую жизнеспособность в условиях кризиса показывает страна, которая с одной стороны обладает всеми признаками рыночной экономики, а с другой - не отказалась от фундаментальных основ социализма.



Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд". Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596461940

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Курбан айт

- Гульмира Илеуова: Чем хуже эпидситуация, тем выше риск социального взрыва

- Казахстан становится все более мусульманской страной. Чем это чревато?

- Заработная плата во ІI квартале 2020 года*

- Состоялась онлайн-встреча министра А. Балаевой с председателями общественных советов областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент

- Новое назначение

- Президент Гражданского альянса Казахстана умерла от пневмонии

- Задержан вице-министр здравоохранения Олжас Абишев

- О работе прокуроров по борьбе со спекуляцией лекарственных средств

