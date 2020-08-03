Более тысячи казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды "Астана Раушан касса айналымы"

16:42 03.08.2020

Более тысячи граждан Казахстана стали жертвами финансовой пирамиды, созданной жительницей столицы, передает Kazakhstan Today.



Сотрудники департамента экономических расследований по городу Нур-Султану Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК пресекли незаконную деятельность финансовой пирамиды под названием "Астана Раушан касса айналымы".



Данная пирамида создана в январе 2020 года жительницей столицы, которая путем обмана завлекала денежные средства физических лиц. Всего в финансовую пирамиду с момента создания привлечено более тысячи граждан Республики Казахстан.



В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денег в крупном размере".



Всех, кто пострадал от незаконных действий вышеуказанной пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по городу Нур-Султану по адресу: улица Желтоксан, 43, либо по телефонам: 31-61-45, 8-701-218-5318, 8-701-888-9316)", - сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу.