СГБ Узбекистана занялась провокациями против журналистов

Понедельник, 03 Августа 2020



История с вызовом на допрос в Службу государственной безопасности (СГБ) ташкентского блогера Миразиза Базарова, призвавшего руководство Международного валютного фонда и Азиатского банка развития прекратить выдачу кредитов властям Узбекистана до обеспечения контроля со стороны общества над их расходованием, получила продолжение. Причем такое, что некоторые из ее действующих лиц приняли его сначала за чью-то дурную шутку.



Об обращении Базарова к международным финансовым организациям, помимо Азиатерры, рассказали издание Hook report, которое возглавляет Дарина Солод, и журналист Влад Авдеев, в своем телеграм-канале @black_raven69.



28 июля Миразиз Базаров явился в управление СГБ Мирзо Улугбекского района на встречу с вызвавшим его старшим следователем Эргашевым, в сопровождении известного адвоката Сергея Майорова, чего следователь явно не ожидал и в итоге отменил допрос, пояснив, что он "не так уж и важен для дела, которое он ведет". Защитник написал адвокатский запрос с просьбой разъяснить, по какой причине вызывали его клиента и имеется ли вообще дело в отношении Базарова или дело, по которому он проходит как свидетель.



А 30 июля, через день после визита блогера в СГБ, на зарегистрированном за рубежом специфическом сайте оказались размещены три объявления.



"Какая-то мразота опубликовала мой номер на сайте секс услуг, - возмущенно поведала на своей странице в Фейсбуке журналист и редактор Дарина Солод. – (…) Мне начинают звонить мужики и спрашивать "работаю" ли я. Потом они начинают мне писать в тг [Телеграм], а я что-то подозревать. Оказывается, какая-то мразина с ничтожным уровнем развития опубликовал мой номер на каком-то левом сайте секс услуг. (…) Можно ли подобное дерьмо вообще считать преступлением? Интуитивно мне кажется, что можно. Но вот кто преступник (…)".



Близкие по смыслу объявления были опубликованы и от имени Миразиза Базарова и Влада Авдеева, причем, со множеством ошибок, не исключено, намеренных (чтобы непосвященные подумали, что это какие-то хулиганы).



ОТКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА



Сам Миразиз Базаров сообщил подписчикам, что "странности" начались после публикации его последнего поста о коррупции, связанной с предоставлением кредитов, от 27 июля. Уже вечером ему начали приходить эсэмэски и электронные письма с кодами подтверждения и регистрации – кто-то взялся за взлом его аккаунтов в разных сервисах. На мобильный телефон его матери стали поступать звонки от неизвестных лиц., а потом и на его собственный. Затем мобильная компания Beeline Uzbekistan отключила его телефон от интернета.



По словам Базарова, он обратился к компании с просьбой о проверке, а также отправил в ряд международных организаций письмо на английском языке. В нем он просил их повлиять на узбекское правительство ради прекращения давления на местных блогеров, а также призвал компанию VEON Ltd., владеющую Beeline Uzbekistan (Unitel), расследовать незаконное отключение интернет-соединения.



В дополнение блогер записал открытое видеообращение руководству VEON Ltd.



"Я проконсультировался с несколькими специалистами, работающими в Телекоме, как в Узбекистане, так и в других странах, и они сказали мне, что (…) единственная реалистичная причина [отключения интернета] заключается в том, что сотрудник СГБ оказал давление на руководство Beeline Uzbekistan, чтобы компания совершила эту операцию. В связи с этим я отправил официальную жалобу прокурору города Ташкента по поводу того, что я незаконно был лишен интернет и мобильной связи – без решения суда. Учитывая тот факт, что Beeline Uzbekistan принадлежит VEON limeted, у меня есть три вопроса к господину Терциоглу, господину Эррера и господину Дрессеру.



Одобряете ли вы такое нарушение закона руководством Beeline Uzbekistan?



Согласны ли вы с тем, что бренд, принадлежащий VEON Ltd., будет связан с таким нарушением закона и прав потребителей?



Запустит ли VEON Ltd. внутреннее расследование этого инцидента?"



Перевод обращения М. Базарова на английском языке – здесь.



"По итогам многочисленных угроз в форме "советов", что мне могут подбросить что угодно, и лучше мне пока молчать (пишут с аккаунтов в телеге без аватарок), [я] направил жалобу Начальнику УКД ОВД Мирабадского района", - уведомил Базаров.



Дарина Солод тоже сообщила, что подала заявление в прокуратуру и РУВД.



КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ



Хотя в последние годы подобные методы давления на журналистов и блогеров в Узбекистане. насколько известно, не использовались, однако ранее они входили в стандартный набор методов СНБ.



Например, в 2006 году, когда узбекские власти лишили аккредитации нескольких корреспондентов радио "Немецкая волна", против ташкентской корреспондентки Натальи Бушуевой была устроена приблизительно такая же провокация, как сейчас против Миразиза Базарова и двух журналистов.



28 марта в квартире Натальи Бушуевой стал безостановочно звонить телефон. Звонившие интересовались, за сколько она продает свою квартиру и действительно ли предоставляет интимные услуги. Выяснилось, что на ташкентских улицах расклеены объявления, где в качестве адресата указывались имя и телефон Натальи. Одни объявления гласили, что хозяйка дешево и срочно продает трехкомнатную квартиру с ремонтом, другие - что делает эротический массаж и прочее. Объявления – десятки, если не сотни, - были расклеены всего за одну ночь во всех районах города, после чего на журналистку обрушился шквал телефонных звонков. В первый день их поступило около сотни, во второй немногим меньше.



Надо сказать, что в Узбекистане объявления об оказании интимных услуг в газетах не публикуются и на столбах не вывешиваются, поэтому вызванный ими резонанс оказался высок. Журналистке пришлось объяснять буквально каждому, что это чья-то злая шутка и просить, чтобы позвонивший сорвал бумажный листок.



Произошедшее не могло быть чьей-то местью на фоне бытовой ссоры или личных неприязненных отношений: коллегам журналистки хорошо было известно, что она спокойный и бесконфликтный человек. Да и сама Наталья отрицала, что такой поступок мог совершить кто-то из ее знакомых, по ее словам, круг ее общения был узок и в нем отсутствовали случайные люди; она однозначно связывала это со своей работой.



О том, что провокация против журналистки была специально организована, говорило и то, что одному человеку расклеить подобное количество объявлений за одну ночь просто не под силу. Тем более что они вывешивались в самых разных уголках каждого городского района, то есть в "спецоперации" было задействовано несколько человек.



Наталья рассказала, что на фоне лавины звонков, к ней позвонила еще и оператор с АТС и поинтересовалась, работает ли у нее телефон, – а то какие-то люди приходили давать заявку на проверку его работы. И назвали номер журналистки и фамилию домовладельца – ее матери.



Случившееся, по-видимому, было связано с вышедшим незадолго до этого правительственным постановлением, подписанным тогдашним премьер-министром Шавкатом Мирзиеевым, в соответствии с которым гражданам страны запрещалось работать на зарубежные СМИ, не имеющие аккредитации при МИДе Узбекистана. Несмотря на то, что оно вступало в явное противоречие с Конституцией, законами и международными договорами страны, постановление сразу же получило над ними полный приоритет.



Взбудораженная тем, что ее фактически лишают права на работу, на профессию, Наталья Бушуева, у которой аккредитация закончилась за полгода до этого, и которую с тех пор не продлевали, стала выискивать возможности для обжалования этого документа. По ее словам, вначале она рассчитывала подать запрос в Конституционный суд, однако выяснилось, что согласно действующему законодательству, это прерогатива президента, парламента, председателя парламента или группы депутатов, насчитывающей не менее четверти от их общего количества в парламенте. Сам же Конституционный суд по поводу антизаконного постановления хранил гробовое молчание, равно как и упомянутые лица. Тогда журналистка принялась обзванивать по телефону остающихся в республике зарубежных и независимых журналистов и предлагать им как-то объединиться и подать на правительство в суд. Тут-то и началось "телефонное хулиганство"…



БЕЗРАЗМЕРНАЯ "КОРМУШКА"



"Возвращаясь к тому, с чего начались последние события, – к займам узбекских властей у международных банков, напомню, что 1 июля было подписано очередное заемное соглашения между правительством Узбекистана и Всемирным банком на 500 миллионов долларов". 13 июля министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакавой, который сообщил о подготовке одобрения нового займа в размере 100 миллионов долларов - на модернизацию и оснащение системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана. Ранее, 25 июня, Совет директоров АБР одобрил выделение Узбекистану 500 миллионов долларов - на бюджетные цели и смягчение негативного влияния пандемии коронавируса.



С учетом того, что для противодействия ковиду узбекские власти решили занять 3,3 миллиарда долларов (постановление об этом Мирзиеев подписал 22 апреля), объем совокупного государственного долга возрастает до 28 миллиардов долларов. При этом только в прошлом году госдолг увеличился на 40,9 процента.



Его резкое увеличение совпало с появлением неиссякаемых финансовых средств у множества неизвестных застройщиков, зарегистрировавших свои фирмы год-два назад; что не мешает им получать от хокимов-назначенцев президента Мирзиеева земельные участки в самых престижных районах крупнейших городов страны. При этом сносятся частные дома, в том числе признанные памятниками архитектуры, городские парки, зеленые зоны , детские сады, школьные стадионы и спортплощадки. Не будет преувеличением сказать, что уничтожение общественных пространств в Узбекистане и чудовищное уплотнение Ташкента осуществляется на деньги, предоставляемые международными финансовыми организациями.



Где потом растворяются выделенные средства, говорить никто не хочет: прозрачная отчетность по набираемым кредитам отсутствует. Совершенно очевидно, что бывший каримовский чиновник Мирзиеев, дорвавшись до власти, безостановочно набирает займы "на реформы" от имени всей страны, а затем использует их часть для своей наживы - вкладывая через доверенных лиц и родственников в строительство многоэтажных жилых комплексов и бизнес-центров. И больше он не занимается ничем: заявленные "реформы" окончательно заглохли.



Необходимость общественного контроля стала очевидной, эти мысли поднимаются в соцсетях все чаще. Заняться этим вопросом решил и блогер Миразиз Базаров. В своих публикациях он обращал внимание, что отсутствует какой-либо механизм контроля со стороны общества и граждан над расходами сформированного на кредитные средства международных финансовых институтов Антикризисного фонда.



В публикации, адресованной президенту и совету директоров АБР, Базаров призвал их:



1. Остановить выдачу кредитов правительству Узбекистана до тех пор, пока в стране не будет создана прозрачная система расходования средств АБР (т.е. публичное раскрытие подробных документов по использованию денег);

2. Провести расследование о том, как использовались кредиты, выданные АБР для ответа на Ковид-19, и сделать выводы доступными для общественности;

3. Усилить требования АБР к прозрачности государственных займов и грантов в Узбекистане, включая создание эффективной системы мониторинга расходов, обязательное раскрытие отчетов мониторинга АБР и продвижение механизма подотчетности банка;

4. Обеспечить социальную поддержку наиболее уязвимым группам в Узбекистане, в частности тем, кто остался без средств к существованию из-за карантинных мер, и обеспечить четкую и прозрачную матрицу для этого процесса;

5. Обеспечить, чтобы существующие клиенты АБР в Узбекистане следовали требованиям безопасности работников, связанным с Covid, и внедрили наилучшие доступные меры по защите работников;

6. Просить правительство Узбекистана создать четкие антикоррупционные механизмы, включая прозрачность публичных тендеров, реформу милиции и прокуратуры.



Тем самым блогер затронул чрезвычайно важный нерв, болевую точку правящей в Узбекистане коррупционной группы: возможность бесконтрольного присвоения даже не сотен миллионов, а миллиардов долларов, – а в перспективе, возможно, и десятков миллиардов. После чего и последовала реакция. Напомню, что председателя СНБ (сейчас это Абдусалом Азизов, его зам – Батыр Турсунов, сват Шавката Мирзиеева) согласно конституции, назначает действующий президент Узбекистана, то есть тот человек, который и набирает все эти займы.



Статьи по теме:



Блогер Миразиз Базаров рассказал, как проходил его визит в СГБ



СГБ заинтересовалась блогером, призвавшим АБР прекратить бесконтрольную выдачу кредитов властям Узбекистана



Шавкат Мирзиеев продолжает набирать кредиты: Всемирный банк предоставляет 500 миллионов долларов, АБР обещает дать еще 100 миллионов



Алексей Волосевич Источник - asiaterra.info

Алексей Волосевич Источник - asiaterra.info

