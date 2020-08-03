Деньги раздора. Глава Ташкента встретился в Сергелийском районе с участниками социального протеста

22:46 03.08.2020

ДЕНЬГИ РАЗДОРА. ГЛАВА ТАШКЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ В СЕРГЕЛИЙСКОМ РАЙОНЕ С УЧАСТНИКАМИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОТЕСТА



Понедельник, 03 Августа 2020



2 августа глава ташкентского хокимията (администрации) Джахонгир Артыкходжаев посетил площадку возле Сергелийского районного хокимията и встретился с жителями, чтобы прояснить ситуацию с недовольством людей, оказавшихся вне списков, составленных для выплаты социальных пособий, согласно постановлению Кабмина от 29 июля для поддержки нуждающихся во время пандемии.



Согласно правительственному документу, семьям узбекистанцев, нуждающимся в соцпомощи, выделено 150 миллиардов сумов (примерно $14,7 миллиона; из них 15 миллиардов сумов - для Ташкента) из специально созданного в апреле Антикризисного фонда (по другим данным, 380 миллиардов).



Забавно, что распределение этих средств поручено другому благотворительному фонду - "Саховат ва кумак" (тому, что позорно оскандалился нечистоплотным распределением продуктовых наборов и воровством спонсорских и благотворительных денег.



Раздачу денег социально уязвимым слоям населения следовало обеспечить за двухдневный срок - 30-31 июля. Но, как обычно бывает, что-то пошло не так. Ели верить возмущенным комментариям при обсуждении темы в соцсетях, срок социальных выплат продлили еще на 15 дней.



Между тем, социально-уязвимую категорию граждан, так и не получивших помощи от государства, волнует, по какому принципу распределяются денежные выплаты, кто и как составлял список. К примеру, почему в качестве пострадавших и особо нуждающихся по столице во время пандемии определили всего 20.841 семью (примерно 400.000 человек из почти 3-миллионного населения), когда их количество на самом деле в разы больше?



В СМИ ранее сообщалось, что якобы для того, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса, была создана электронная система "Саховат аргос". И семьям, включенным в не по списку, за два дня до праздника (Курбан-хаит) уже были розданы все 25 миллиардов сумов. А как быть тем, кто не получил таких пособий?



Комментируя эту ситуацию, пресс-служба городского хокимията предположила, что она сложилась ввиду "недостаточно широкого освещения со стороны местных органов власти данного распоряжения и раздачи денег". Поэтому, дескать, "некоторые граждане поняли, что эти средства раздаются всем, и начали обращаться в социальные сети, хокимияты, чтобы им также выделили деньги".



Единственное утешение - цифра в 20 841 (семей), скорее всего, будет меняться. В настоящее время хокимам города и руководителям секторов рекомендовано пересмотреть списки заново: мол, во время ужесточения карантинных мер стало больше безработных, у людей закончились запасы. То есть, в список могут включить новых "нуждающихся". И снова вопрос - кто будет включать и по какому принципу?



Вот и во время встречи с горхокимом Артыкходжаевым население Сергелийского района, посчитавшее себя обделенным (у некоторых в руках были кредитные договоры), задавало ему подобные "неудобные" вопросы. На что последовал ответ: "Тогда сами составляйте списки: кому справедливо выдавать материальную помощь, а кому - нет. Решите между собой, кто действительно нуждается, и сдайте список в махаллю" (ничего не скажешь - ссоры и свары между соседями обеспечены - ред.). А мы, дескать, в такое трудное время стараемся помочь как можем.



В Сергелях, Ташкент, 1 августа



Накануне (1 августа) в соцсетях распространилось видео, запечатлевшее шумных и раздраженных жителей Сергелийского района столицы, скопившихся у здания местного хокимията. По словам очевидцев, не менее 100-150 человек из числа малообеспеченных семей в этот день собирались дважды - в обеденное время и примерно в 17.30 вечера. Всех интересовало одно - когда же им выплатят обещанные президентом деньги для поддержки нуждающихся.



К месту назревающего конфликта были подтянуты несколько десятков милиционеров, которые оцепили протестовавших по периметру, спецназовцы и "люди в штатском" наблюдали из трех вместительных автобусов и крытых брезентом спецмашин, снимая происходящее на камеру. К вечеру сотрудникам райхокимията и органов с трудом, но удалось убедить граждан разойтись. Силового разгона и традиционных в таких случаях задержаний удалось избежать (похоже, власти начинают понимать нештатную серьезность ситуации).



Обсуждая случившееся, в соцсетях активно возмущались и ликовали, ругая неотесанную власть и подбадривая "смелых" жителей массива, призывая брать с них пример.



"Было сказано, что возле хокимията собирались дважды. Вечером никого не разгоняли. Милиции было много"; "Социально уязвимые на сегодняшний день - практически все, кроме чиновников. Они, как и раньше, жили в шоколаде, а сейчас красную икру мажут на черную, и без хлеба", - писали одни.



"Знаете, почему одинаковую сумму раздают для народа и "Вакфа" (благотворительный фонд, созданный для помощи религиозному духовенству, где также бесстыдно воруют - ред.)? Я думаю, из-за того, что народ больше стал проклинать правительство, а служители культа будут делать "дуа" (молитвы - ред.) за его поддержку"; "Не исключено, что игра типа "помощь" - это организованная провокация определенных чиновников. Попробовали сначала через (распределение) продуктовые пайки. Потом озвучили сумму денежной помощи, и опять якобы через махалли. А кому и как? И вдруг народ пошел в ХОКИМИЯТ. Значит, кто-то управляет?" - делали невеселые предположения другие.



А третьи вздыхали: "Котел закипает. Не дай бог, получится, как в Америке…".



Соб. инф.