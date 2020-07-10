Мастер связи "Мегафон Таджикистан": Алиджон Ганиев, который запустил 5G

23:01 03.08.2020

Автор: МегаФон Таджикистан

10 июля 2020



Сейчас он руководит службой из 36 специалистов, а пришел в компанию еще будучи студентом.



В Таджикистане много связистов экстра-класса и приятно осознавать, что рядом с нами, в нашей компании, работают люди, чьи заслуги отмечаются на государственном уровне. В числе таких профессионалов – руководитель Службы эксплуатации сети компании "МегаФон Таджикистан" Алиджон Ганиев, один из главных участников запуска первой в стране сети 5G.



Свой первый день в МегаФоне Алиджон Абдухалимович помнит, будто это было вчера, хотя на самом деле с тех пор прошло 17 лет. Студент университета Алиджон Ганиев пришел в компанию на практику – и тут же получил толстенную книгу с техническим описанием оборудования связи, изучить которую предстояло всего за несколько дней.



- По книге, конечно, все было понятно, но хотелось самому все попробовать, посмотреть, потрогать руками, – рассказывает Алиджон Абдухалимович. – Опытные коллеги помогли мне с обучением, поделились своими знаниями. Сейчас я уже как руководитель, который "вырастил" нескольких начальников профильных подразделений, сам придерживаюсь подобной практики, всегда помогаю молодым.



С помощью коллег второкурсник Алиджон быстро освоился в новой сфере и через полгода был принят в штат компании, ставшей его первым и единственным местом работы.



В технической службе МегаФона он прошел все ступени. Был инженером по эксплуатации сети. Затем, чтобы совмещать работу с учебой в университете, перевелся на ночные дежурства, но ненадолго. Вскоре "большая стройка", которую вел оператор, потребовала его таланта и знаний на таком важнейшем участке, как эксплуатация коммутаторов – как говорит сам Алиджон, в "сердце" сотовой связи.



А первым по-настоящему крупным проектом Алиджона Абдухалимовича стал правительственный "Форум чистой воды", проходивший в 2005 году в местечке Варзоб. Компании предстояло обеспечить надежной связью делегации из разных стран, что в горной местности было очень непросто.



- Чтобы все прошло без сучка и задоринки, нам пришлось пятнадцать суток жить и спать в горах рядом с базовой станцией. Отработали тогда на все сто процентов, поэтому не чувствовали усталости – была радость и гордость за хорошо проделанную работу! – вспоминает Алиджон.



Потом в трудовой биографии Ганиева было много таких "горных" командировок. Инженеры МегаФона первыми в республике запускали сети стандартов 3G и 4G. Каждое новое поколение связи становилось масштабным проектом.



- Это был уникальный опыт: мы с коллегами не спали ночами, переживали всей душой за работу, – делится Алиджон. – Были непростые моменты, ведь наши абоненты не должны почувствовать каких-либо неудобств, пока идет наладка сети. Сейчас инфраструктура построена в соответствии со всеми международными стандартами, наша сеть обладает повышенной устойчивостью. И абоненты могут быть уверены в бесперебойной работе всех услуг компании "МегаФон Таджикистан".



Интересный момент: третье поколение связи появилось в Таджикистане раньше, чем в России. И таджикские специалисты помогали коллегам из российского МегаФона запускать и настраивать первые фрагменты сети 3G.



Сейчас Алиджон Абдухалимович руководит службой, в которой трудятся 36 специалистов. Их слаженная командная работа помогает осваивать самые передовые технологии.



Так, недавно МегаФон Таджикистан – по традиции первым в стране – предложил абонентам eSIM – встроенные карты, которые вскоре могут полностью заменить привычные "симки". Карты нового типа уже не нужно переставлять "из аппарата в аппарат" (а именно из-за этого старые SIM часто выходят из строя), к тому же eSIM можно использовать в устройствах, вовсе не имеющих слотов – например, в фитнес-браслетах, куда "старую симку" нельзя установить чисто физически.



Но настоящим "бриллиантом" в перечне профессиональных достижений Алиджона Ганиева и его коллег стал запуск в феврале 2020 года сети 5G.



Здесь МегаФон Таджикистан стал не только первым в стране – одним из первых в мире. На тот момент тестовые или коммерческие фрагменты сети пятого поколения были в США, России, Южной Корее, Китае, Швейцарии, Италии. В Центральной Азии тестирование 5G проводилось в нескольких городах Узбекистана и Казахстана.



А в Душанбе клиенты компании "МегаФон Таджикистан" уже могли пользоваться "ураганными" скоростями мобильного интернета! Связь 5G позволяет развивать интернет вещей, организовывать автоматический обмен данными между тысячами различных устройств – от банкоматов и счетчиков ЖКХ до модулей управления беспилотным транспортом. Внедрение этой "технологии будущего" стало веской причиной для присвоения Алиджону Ганиеву почетного звания "Мастер связи".



- Весь мир только переходит на стандарт 5G, и Таджикистан находится на острие прогресса. Мы испытали скорости 5G на себе, и могу признаться: это колоссальный опыт для меня и нашей компании в целом, – говорит Мастер связи. – Я воочию вижу результат своей работы, поэтому, безусловно, очень рад получить почетную для любого связиста награду. Но это заслуга всего коллектива нашей компании: это профессионалы, способные справиться с любой задачей!



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