В Киргизии остро стоит вопрос, как жить дальше, – страна на грани дефолта, - В.Панфилова

00:35 04.08.2020

Бишкек приостановил действие закона о цензуре



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

3.08.2020



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вернул на доработку в парламент резонансный закон "О манипулировании информацией". Поcкольку по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет, рассматривать документ будут уже депутаты нового созыва. Выборы состоятся 4 октября. Желание принять в них участие изъявили 44 партии. До 20 августа нужно провести внутрипартийные съезды. Однако в условиях коронавируса массовые мероприятия, в том числе встречи с избирателями, запрещены. Агитацию перенесли в соцсети, не дожидаясь старта избирательной кампании.



Президент Сооронбай Жээнбеков, поддерживая основную концепцию о необходимости защиты права каждого гражданина от недостоверной и ложной информации, распространяемой в интернете, объявил принятый парламентом закон, согласно которому в республике вводится цензура, недоработанным. Об этом 3 августа сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.



Напомним, что в Бишкеке 29 июня состоялся мирный марш REакция 3.0 в защиту свободы слова. Поводом стал принятый депутатами парламента законопроект "О манипулировании информацией", согласно которому в стране официально вводится цензура. Гражданские активисты, эксперты и журналисты просили президента Сооронбая Жээнбекова вмешаться в ситуацию и сделать что-то против "драконовского закона". (см."НГ" от 26.06.20).



"Считаю необходимым обеспечить рассмотрение данного закона с учетом прав человека, проводимой государственной политики, возможностей технологий и устойчивого развития государства. На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 64 и ч. 2 ст. 81 Конституции, возвращаю Закон "О манипулировании информацией", принятый Жогорку Кенешем (парламентом) 25 июня, для выработки согласованного варианта. При этом представление настоящего возражения при его рассмотрении в парламенте возлагаю на министра культуры, информации и туризма", – говорится в возражении Жээнбекова.



Тем временем в республике уже началась борьба за депутатские кресла. Официально старт избирательной кампании должен быть объявлен только 4 сентября. Но в соцсетях полным ходом идет агитация. Ряд партий в онлайн-режиме проводит праймериз, привлекая в свои ряды молодежь, особенно отличившуюся в волонтерском движении в борьбе с коронавирусом. Лидеры партий от имени бизнесменов оказывали помощь в приобретении необходимого медицинского оборудования и лекарств, открытии стационаров и раздаче продуктов малоимущим гражданам. Немалые суммы перечислялись на счет Республиканского штаба для реализации мероприятий по борьбе с коронавирусом.



О начале праймериз заявила партия "Ар-Намыс" экс-премьера Феликса Кулова (сам он, правда, отказался от участия в выборах), "Ата-Мекен" и "Жаны-Дем" (партия, которая почти на 100% состоит из молодежи) сообщили о слиянии в одно политическое объединение. Его лидеры Жанар Акаев и Рыскельды Момбеков названы лучшими депутатами шестого созыва.



Экс-спикер парламента, историк и политолог Зайнидин Курманов считает, что привлечение молодежи в ряды партий – хитрая политическая игра. "Новые поколения несут новые знания, новые подходы, новые методологии, новое видение – то, чего нет у старого поколения. У молодежи один недостаток – нет опыта и знаний. Зато есть неуемная энергия и желание изменить мир. Хорошо, если все это будет направлено в нужное русло, если будет симбиоз молодых и опытных политиков", – сказал ресурсу 24.Kg Зайнидин Курманов. Он напомнил, что в Киргизии квота для молодежи в партийных списках кандидатов закреплена законодательно. "Это было специально сделано, чтобы ускорить смену элит. Мы живем в постсоветском пространстве. А в чем отличие наших государств от демократических? У нас не происходит смены элит. Во власти сидят политики, которые еще с Брежневым целовались. Все президенты были членами КПСС", – подчеркнул Курманов.



По мнению киргизского политолога Шерадила Бактыгула, молодые креативные люди в партийных списках – стандартная политтехнология. Важно понимать, что в борьбе за мандаты на первом месте все равно остаются деньги, и когда выставляют первым эшелоном еще не состоявшихся политиков, это не означает, что они пройдут. "У нас есть негласное правило – писать заявление и отказываться от мандата. Это часть политтехнологий, чтобы привлечь избирателя. Просто сейчас для завлекаловки поменяли одиозных людей, которые не пользовались популярностью в парламенте шестого созыва", – отметил он. Но при этом Бактыгул сомневается, что седьмой созыв Жогорку Кенеша будет основательно обновлен.



Большая ясность наступит после 20 августа, когда партии проведут свои съезды и презентуют списки. Тогда можно будет говорить о том, какие партии пошли по пути обновления, в какой из них много молодежи, а в какой – нет. Пока же в Киргизии остро стоит вопрос, как жить дальше. Страна на грани дефолта. Правительство латает дыры в бюджете при помощи международных грантов и кредитов. Осенью не избежать очередного экономического кризиса. На родину возвращаются трудовые мигранты, денежные переводы продолжают сокращаться. Вопрос занятости граждан не решается. В ближней перспективе Киргизию ждут новые социальные протесты.