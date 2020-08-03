Хафтар настаивает, чтобы США вмешались в ливийский конфликт, - И.Субботин

00:37 04.08.2020

Фельдмаршал намерен отсечь Правительство национального согласия в Триполи от путей снабжения оружием



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

3.08.2020



Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром направила послание администрации президента Дональда Трампа, в котором призвала ее к обеспечению полноценного международного контроля над сухопутными и морскими пограничными переходами и портами бывшей Джамахирии, чтобы не допустить продолжения военного снабжения международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. В экспертной среде видят в поступке командования ЛНА попытку восстановить свое реноме на Западе.



О письме сил Хафтара к властям США сообщил телеканал "Аль-Арабия". "ЛНА настаивает на международном контроле за сухопутными и морскими терминалами, чтобы не допустить попадания оружия в руки ПНС и предотвратить переброску Анкарой вооружений и техники в страну", – говорится в послании. В нем отмечается, что командование ЛНА отказывается садиться за один стол с Турцией, которая активно поддерживает Триполи, во время потенциальных переговоров и "остается приверженным выводу наемников и милиций". В то же время армия Хафтара сообщила, что не согласится с вхождением различного рода военизированных формирований в состав госучреждений, как это предусматривает концепция примирения ПНС.



В минувшие выходные командующий ЛНА во время планового смотра подконтрольных ему подразделений подтвердил "решимость противостоять турецкой интервенции". "Турки оставались в Ливии в течение 300 лет, и ливийцы не видели ничего, кроме зла, – заявил Хафтар. – Изгнание колонизаторов является нашей основной целью. Мы не согласимся с тем, чтобы нас снова колонизировали. Достаточно того, что случилось с нами в прошлом. Армия преподаст урок наемникам, которых Турция посылает сражаться на стороне ПНС".



ЛНА сохраняет контакты с администрацией Трампа, несмотря на то что на сегодняшний момент та демонстрирует лояльность к Триполи. Последний контакт между армией Хафтара и американскими дипломатами состоялся 29 июля в Бенгази. Делегацию американской дипмиссии интересовали вопросы деэскалации и вывода иностранных наемников. В частности, согласно сообщению посольства США, консультации коснулись процесса демилитаризации обстановки вокруг стратегически важных города Сирт и муниципалитета аль-Джуфра, которые в скором времени хочет отбить у ЛНА триполийский кабмин. Обсуждалось также создание условий для возобновления работы Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии по всей стране.



В разговоре с "НГ" старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики Григорий Лукьянов напомнил, что армия Хафтара по-своему использует тезис о необходимости соблюдения оружейного эмбарго, установленного ООН. "Весной этого года ЛНА активно демонстрировала приверженность тем пунктам берлинского коммюнике, которые касались поддержки эмбарго на поставки оружия в страну, – отмечает аналитик. – Особое внимание уделялось европейской операции "Ирини", которая была организована с целью обеспечения блокады морского пути поставок оружия. Такая позиция ЛНА была продиктована стремлением ограничить основные каналы поставок военных ресурсов в Триполи".



По словам эксперта, после того как в декабре 2019 года ЛНА отрезала ливийскую столицу от тунисской границы и от южных районов, снабжение ПНС продолжалось через морские пути и через авиасообщение.



"По прошествии этого времени ситуация мало изменилась, – утверждает Лукьянов. – ЛНА готова декларировать открыто на международных площадках и на встрече с иностранными дипломатами свое стремление содействовать соблюдению эмбарго, предполагая в то же время, что это эмбарго ударит в первую очередь по силам ПНС в Триполи, а сама ЛНА окажется этому эмбарго неподконтрольна. На протяжении этих последних пяти-шести лет армия Хафтара получала большую часть своих военных материалов через египетско-ливийскую границу, которая контролируется Египтом и ЛНА. Никакого мониторинга за ее пересечением не ведется, и вестись без согласия Каира не может. По этой причине позиции ЛНА – всегда в безопасности".



На внешнеполитическом поприще ЛНА способна улучшить свое реноме, демонстрируя публично стремление к демилитаризации и дерадикализации вооруженного конфликта за счет сокращения военных поставок, полагает Лукьянов. "В данном случае армия Хафтара будет декларировать свою приверженность ценностям и принципам, которые заложены в соглашениях, заключенных под эгидой ООН, – говорит аналитик. – Обращение же к США не является чем-то из ряда вон выходящим. До этого ЛНА обращалась к ЕС, к Германии, к Франции, ко всем странам – участницам Берлинской конференции. До этого момента с США также велись консультации. Правда, ключевая проблема заключается в том, что у США нет единой стратегии в отношении Ливии".



И пока что нет оснований ожидать, что Ливия займет более заметное место в американской повестке. "С другой стороны, вести дела с США все участники ливийского конфликта считают необходимым и жизненно важным для себя, – напоминает эксперт. – В связи с этим на протяжении последних лет кризиса и представители ЛНА, и представители ПНС неоднократно пытались лоббировать собственные интересы как публично, так и непублично в США. В определенной степени сторонники Хафтара опирались если не на поддержку, то на позитивный нейтралитет отдельных групп республиканского истеблишмента и определенное позитивное отношение самого Трампа к тому стилю правления, который практиковал Хафтар".



Правда, этой "республиканской" лояльности оказалось недостаточно для того, чтобы ЛНА смогла добиться полной поддержки американской администрации. Обращение армии Хафтара к США нацелено главным образом на то, чтобы продемонстрировать свою готовность к переговорному процессу, и на то, чтобы восстановить свою репутацию на Западе, полагает эксперт. "И это важно, поскольку пост и.о. спецпредставителя генсека ООН по Ливии сейчас занимает американка Стефани Турко Уильямс, которая играет немалую роль в организации работы ООН по ливийскому треку", – заключает Лукьянов.