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Оракзай убит. Группировка "ИГ-Хорасан" в Афганистане полностью разгромлена, - уверяет А.Гани
06:56 04.08.2020

Группировка "ИГ-Хорасан" в Афганистане полностью разгромлена?
Август 03, 2020

Министерство обороны Афганистана заявило об разгроме группировки "Хорасан", ячейки "Исламского государства" (ИГ) в стране. Поводом для громкого заявления стало устранение сотрудниками специальных сил Афганистана одного из главарей разведки группировки "ИГ-Хорасан" Абдуллы Оракзая. Однако один из депутатов афганского парламента уверен, что группировка "ИГ" все еще действует в некоторых провинциях страны.

Фуад Аман, сотрудник пресс-службы Министерства обороны Афганистана 2 августа сообщил Радио Озоди, что "верхушка" "ИГ-Хорасан" нейтрализована. "Можно твердо сказать, что группировка "ИГ" в Афганистане полностью разгромлена. Вы сами стали свидетелями того, что бастион группировки на востоке Афганистана уничтожен. Ключевые руководители "ИГ-Хорасан" убиты или попали в плен. Более тысячи боевиков сдались. В настоящее время продолжается операция по поиску и нейтрализации других членов группировки", заявил Фуад Аман.

В составе "ИГ-Хорасан" воевали и уроженцы из стран Центральной Азии, в том числе, таджикистанцы. Год назад группа экспертов Организации Объединенных Наций в докладе о масштабах угрозы ИГ для Совета безопасности писала, что одним из руководителей "ИГ-Хорасан" является уроженец Таджикистана Сайвали Шафиев, известный под псевдонимом Абубакри Муавиа. Эксперты ООН писали, что Шафиев также занимается вербовкой новых боевиков для ИГХ и сбором средств в интернете и использует исключительно таджикский язык.

1 августа сотрудники специальных сил Афганистана сообщили, что ликвидировали одного из главарей разведки ИГ Абдуллу Оракзая, известного как Аслам Фаруки

Согласно опубликованной информации, Оракзая, которого подозревают в причастности к многочисленным атакам с военными и гражданскими жертвами, убили в ходе операции у восточного города Джелалабад. Дату события не уточняют.

О ликвидации Оракзая стало известно на фоне общего снижения количества нападений боевиков ИГ, которых в Афганистане относительно немного.

Тем временем, Гуломали Афган, зампредседателz комитета по обороне парламента Афганистана заявил, что группировка ИГ по-прежнему действует и занимается привлечением в свои ряды новых бойцов. "Группировка пополняет свои ряды в районах, которые ранее не находились под влиянием ИГ. Хочу отметить, что ИГ будет действовать в Афганистане до тех пор, пока ее хозяева не прекратят финансирование группировки", отметил афганский депутат.

ООН в одном из недавних отчетов выражала опасения, что ИГ остается способной на организацию нападений и надеется рекрутировать больше сторонников среди противников мирного соглашения между Кабулом и группировкой "Талибан".

По данным ООН, "ИГ-Хорасан" "остается угрозой для Афганистана, США, союзников НАТО и партнеров ООН" несмотря на то, что американским военным удалось вытеснить их из афганских провинций Нангархар и Кунар в конце июля. Напомним, группировка ИГ взяла на себя ответственность за одну из самых смертоносных атак в стране в этом году: взрыв и нападение на религиозный храм сикхов в марте, когда погибли 25 человек.

2 августа группировка ИГ сообщила, что совершила нападение на тюрьму в Джалалабаде, административном центре восточной провинции Нангархар.

На карте, составленной несколько лет назад руководством ИГ Афганистан, Пакистан, Таджикистан и восточные области Ирана были объединены в территорию под общим названием "Хуросони бузург" ("Великий Хорасан"). Первый эмир группы Хафиз Саид Хан был убит в Нангархаре 26 июля 2016 года. Его преемник Абдул Хасиб Логари был убит в том же районе Нангархара 27 апреля 2017 года. Именно там США сбросили "мать всех бомб" GBU-43. Хасиб был заменен Абу Саидом (Абдул Рахман). Он был убит в результате авиаудара США в Кунаре 11 июля 2017 года, менее чем через четыре месяца после того, как занял эту должность.

Источник - rus.ozodi.org
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