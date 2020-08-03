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Глава МВД Таджикистана отчитался об очередной "гибели" мятежного ОМОНовца Гулмурода Халимова
06:58 04.08.2020

Глава МВД Таджикистана отказался официально подтвердить смерть Гулмурода Халимова

Бывший командир таджикского ОМОНа полковник Гулмурод Халимов убит в Сирии в результате бомбежки. Об этом 3 августа сообщил министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода. Однако он отказался официально подтвердить смерть беглого полковника.

"По сведения, которые мы получили от арестованных боевиков и других источников, Халимов и члены его семьи были убиты во время одной из операций в Сирии. Однако, до тех пор, пока мы своими глазами не увидим тело, и пока не подтвердится его личность, не можем официально подтвердить смерть Гулмурода Халимова", заявил глава МВД Таджикистана.

Бывший командир таджикского ОМОН примкнул к запрещенной вряде стран группировке "Исламское государство" (ИГ) в апреле 2015 года. На тот момент Халимову было 40 лет. В отношении беглого полковника в Таджикистане возбуждено уголовное дело по статьям "Измена государству", "Участие в преступном сообществе" и "Незаконное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств". Власти Таджикистана объявили его в международный розыск. В сентябре 2015 года Гулмурод Халимов был включен в список террористов наряду с 35 другими лицами и организациями, связанными с группировкой "Исламское государство", в отношении которых США приняли санкции. А в 2016 году американские власти объявили награду в размере $3 млн за информацию о местонахождении Халимова.

В середине апреля 2017 года лондонская газета The Times сообщила о том, что Халимов был убит на западе иракского Мосула в результате авиаудара. В сентябре 2017 года о ликвидации Халимова объявило Минобороны РФ – на этот раз местом смерти был назван сирийский город Дейр-эз-Зор. Однако власти США ответили, что не верят этому сообщению, и сами не имеют никакой информации о судьбе Халимова. Официальные власти Таджикистана также не подтвердили информацию о ликвидации Халимова, и беглый полковник по-прежнему находится в международном розыске по линии Интерпола.

Источник - rus.ozodi.org
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