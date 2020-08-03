На Мартинике новые варвары расколотили статую Жозефины (жены Наполеона)

07:02 04.08.2020

На острове Мартиника на днях свергли жену Наполеона Бонапарта

Активисты всемирной борьбы с памятниками одержали очередную блистательную победу над монументом

Платон Сергеев



"Жозефина - талисман, подаренный мне Фортуной, только ей одной я обязан своим величайшим возвышением" - Наполеон I Бонапарт.



Остров Мартиника в океане есть, весь покрытый… Впрочем, островок еще недавно был интересен туристам не своей тропической флорой, а как родина роковой страсти Наполеона - красавицы Жозефины Богарне, будущей императрицы. А теперь совсем неинтересен, так как местные борцы за права угнетенных решили выжечь на Мартинике воспоминания о Жозефине. На днях там была уничтожена скульптура императрицы, установленная в парке La Savane, в 1859 году.



Вряд ли красавица-креолка сильно угнетала при жизни кого-либо из предков современных дикарей. Может, терроризировала местное население сексуально? Жозефина ведь была известна ветреным поведением и на Мартинике, и в Париже. Но нет, активисты островного движения RVN ставят ей в вину брак с Наполеоном. Император в 1802 году, оказывается, вновь легализовал рабство в колониях, законодательно отмененное после Великой Французской революции. Ну, а муж и жена, как гласит поговорка, "одна сатана".



Активисты упомянутой местечковой группы RVN предъявили мэру города Фор-де-Франс, где находится парк La Savane, ультиматум: демонтировать статую Жозефины Бонапарт до 26 июля. Почему они не потребовали снести какой-нибудь из многочисленных памятников Наполеону, порезать картины с его изображением, или раскурочить Дом Инвалидов в Париже, где покоится прах императора? Видимо, мертвый лев по-прежнему страшен щенкам "цветной революции" а на мертвую львицу можно и тявкнуть.



Мэр, к его чести, проигнорировал ультиматум "восставших" островитян. Тогда активисты сорвали скульптуру тросами и разбили молотками. За компанию с Жозефиной был свергнут с постамента и памятник основателю первого поселения на Мартинике, Пьеру Белэну д’Эшамбуку. Теперь на родине императрицы сохранилась лишь "Ванна Жозефины". Это мелководный участок у побережья острова, в окружении рифов - там любила купаться юная Мари Роз Жозефа Таше де ла Пажери (девичье имя Жозефины Бонапарт).



Статуя легендарной женщины несколько раз подвергалась нападениям вандалов - в 1974 году ее даже переставили для безопасности вглубь парка. Однако в 1991 году памятнику императрице отрубили голову, а шею вымазали красной краской. Ну и, наконец, покончили с прекрасным наследием "проклятого прошлого" навсегда…



За последние два месяца цивилизованный мир почти привык, что кучка ущербных по половому, или расовому признаку маньяков транслирует из США по всем континентам ненависть к произведениям монументального искусства: вандалы рушат исторические памятники десятками, если уже не сотнями. Но к невежеству и черной (в смысле - дремучей, а не афроамериканской) пещерной безграмотности сегодняшних гуннов привыкнуть невозможно.



Преподаватель Высшей парижской школы исследований по общественным наукам историк Патрис Гениффе заявил, что он в ужасе от невежества "активистов". Во-первых Мари Роз Жозефа Таше де ла Пажери появившаяся на свет в семье мелких плантаторов из Мартиники, никак не влияла на решение Наполеона восстановить рабство во французских колониях. Во-вторых, сам остров Мартиника в те годы принадлежал Британской короне.



Ученый назвал членов островной группировки "борцов за свободу" кретинами. По его мнению, "мстить за своих африканских предков" мартиниканцам так же глупо, как французам мстить кому-нибудь за своих кельтских, иберийских, лигурийских, германских, греческих, иранских и скифских предков. Реальность всегда сложна, нации и тогда были плотно перемешаны между собой. Гражданские статусы населения на колониальных островах в 17−19 веках также были весьма разнообразными - рабы, вольноотпущенные, рабочие, мастера, "свободные цветные люди" и т. д. За кого мстить, конкретно? Этого не знают сами разрушители памятников.



На данный момент в бывших колониальных территориях Франции уже снесены памятники Жозефине, Кольберу, Юлию Цезарю. Раскурочили даже памятник французскому публицисту и государственному деятелю Виктору Шельшеру, чьими бескорыстными стараниями рабство во Франции было отменено в 1848 году.



Патрис Гениффе делает вывод, что только немощность государственного аппарата, находящегося во Франции в глубоком упадке, позволила разрушительной американской "заразе" пересечь Атлантику. Организованным невеждам и идиотам из BLM, и сопутствующих революционных движений за права меньшинств, Франции нечего противопоставить кроме собственной трусости и слабости. Так когда-то сокровища великого Рима были уничтожены армией Алариха, потому что римлянам некого было вывести на поле боя, кроме кучки разжиревших эстетов.



Для справки:



Мари Роз Жозефа Таше де ла Пажери, будущая Жозефина Бонапарт родилась в 1763 году, на маленькой плантации своего отца в местечке Trois-Ilets (остров Мартиника). В 16 лет ей посчастливилось выйти замуж за французского генерала Александра Богарне. Впрочем, брак продолжался недолго, а сам генерал окончил жизнь на гильотине в 1794 году. Однако к тому времени Жозефина получила статус светской дамы и была вхожа во все светские салоны Парижа, где и познакомилась с будущим императором Наполеоном Бонапартом. Наполеон и Жозефина обвенчались в 1796 году.



Несмотря на ветреный нрав и многочисленные измены императору, Жозефина до конца жизни оставалась единственной пламенной любовью великого полководца. В 19 веке дети и внуки Жозефины (в том числе от первого мужа - Александра Богарне) правили в ряде государств Европы и Южной Америки. Есть также родственная императорскому дому Романовых российская ветвь фамилии Богарне.