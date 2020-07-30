Как улучшить содержание казахстанских учебников? - Маргарита Вайда

07:11 04.08.2020 Под знаком качества: как улучшить содержание казахстанских учебников?



О том, что Казахстану нужны новые и, главное, качественные учебники, без опечаток и смысловых ошибок, понятные и школьникам, и учителям, говорится на протяжении последних нескольких лет. И пар явно не ушел в гудок. Новые правила подготовки и экспертизы учебников, разработанные профильным ведомством, начинают кардинально менять ситуацию.



Инновации или здравый смысл?



О том, насколько вопрос качества отечественных учебников является глубоким, системным и способным иметь серьезные последствия не только для системы образования, но и для стабильности всего общества, говорит тот факт, что он находится под пристальным контролем президента страны Касым-Жомарта Токаева. Еще будучи спикером сената парламента, он неоднократно выносил эту проблему в повестку дня. В частности, можно вспомнить следующие его слова: "Учебные материалы постоянно обновляются, перевыпускаются ввиду допущенных ранее ошибок. И это указывает на острую необходимость совершенствования процедуры экспертизы". Кроме того, он не раз отмечал, что "профильному министерству предстоит в срочном порядке ликвидировать эти системные недостатки, наносящие серьезный ущерб репутации и качеству казахстанского образования", ибо подобные просчеты становятся "серьезным фактором внутренней политики, оказывают отрицательное влияние на стабильность в нашей стране". Касым-Жомарт Токаев даже лично встречался с авторами резонансных учебников, вызывавших недовольство в обществе, и прямо говорил о том, что "при всех инновациях идти вопреки здравому смыслу нет необходимости".



Заняв же пост президента, он не перестает держать руку на пульсе и постоянно заостряет внимание на этих вопросах. В сентябре прошлого года в своем Послании глава государства сделал на них серьезный акцент: "Обеспечение школьников качественными учебниками – прямая обязанность профильного министерства". В мае текущего года, выступая на заседании Национального совета общественного доверия, он вновь вернулся к этой теме. "От качества учебников зависит качество образования. Это аксиома. Поэтому требования к научно-практической экспертизе и апробации учебников следует кардинально повысить. Это приоритетная задача Министерства образования. Учебники у нас очень низкого уровня. Кроме того, поручаю на законодательном уровне закрепить ответственность разработчиков за качество учебников. Подготовил плохой учебник, не "пошел он в жизнь" – разработчик данного учебника должен нести ответственность. По-другому никак нельзя", - заявил глава государства.

Столь системный подход к вопросам качества казахстанских учебников со стороны президента, по сути, стал мощным толчком к серьезным изменениям. Плюсом стало и то, что на одной волне с ним оказался пришедший в июне прошлого года на пост министра образования и науки Асхат Аймагамбетов, который почти сразу же выделил это направление в одно из приоритетных в своей деятельности. Отчасти этому послужило его знакомство с несколькими учебниками, в которых он в канун прошлого учебного года нашел массу ошибок. "Ошибки и проблемы есть. Кто-то называет их опечатками, кто-то - техническими ошибками, но общество это не интересует. Мы готовим учебники, и мы должны обеспечивать качество и эффективность работы", - заявил он буквально в первые дни после своего назначения, добавив, что "сегодня экспертиза формально есть, но эффективность низкая".



По новым правилам



Итак, что же изменилось с тех пор?



Во-первых, более широко стал использоваться потенциал портала "Общественная оценка", созданного на базе входящего в структуру Министерства образования РНПЦ "Учебник". Каждый желающий из числа родителей, педагогов, просто неравнодушных казахстанцев может ознакомиться с базой учебного материала, размещенной на этом портале, высказать критические замечания, сделать конструктивные предложения. Эти мнения и комментарии мониторятся, учитываются, анализируются специалистами, после чего в учебники вносятся соответствующие коррективы.



Во-вторых, совместно со Всемирным банком специалисты РНПЦ реализуют проект по совершенствованию научно-методического обеспечения процессов разработки и экспертизы учебников. "Будут разработаны новые требования к учебникам, усовершенствуются критерии оценки их содержания", - поясняют сотрудники центра. Например, в конце прошлого года были разработаны критерии экспертного оценивания электронных учебников. И данное направление является одним из основополагающих. В этой связи вспоминаются слова министра Асхата Аймагамбетова: "Не каждый хороший ученый может быть хорошим автором учебника. Потому что учебник написать – это не то же самое, что написать хорошую монографию. Здесь существуют определенные требования и определенные закономерности. И их надо иметь в виду, чтобы не появлялись учебники, в которых не учитываются психолингвистические характеристики, которые слишком сложны для понимания и т.д. Поэтому мы должны учить еще и авторов".



В-третьих, еще в начале августа прошлого года Асхат Аймагамбетов предложил осуществить серию конкретных шагов по повышению качества учебников, выпускаемых в Казахстане. Одна из инициатив заключалась в необходимости обучать экспертов, которым предстоит проводить экспертизу. "Мы будем учить экспертов. Планируем тысячу сильных и лучших учителей набрать, провести для них курсы, сертифицировать, создать базу, и из них каждый год тайным способом будут отбираться эксперты, которые и будут в последующем проводить экспертизу учебников", - сообщил глава ведомства. Кроме того, по его словам, планируется внедрить "слепое рецензирование". Что это значит? "Эксперты во время проверки учебников не будут знать, кто является автором, и таким образом будут освобождены от давления со стороны составителя", - пояснил министр. Среди прочих мер можно назвать создание специальной платформы для экспертов, а также предложение обязать издательства, допустившие ошибки в выпущенной ими учебной литературе, за свой счет осуществлять их замену.



В октябре 2019-го в ходе правительственного часа в мажилисе министр не только не отказался от этих идей, но и убедил депутатов в целесообразности их реализации. В итоге этим новшествам был дан "зеленый свет", о чем Асхат Аймагамбетов сообщил, выступая на отчетной встрече с населением уже в нынешнем году. "Издан приказ МОН РК об усилении требований к качеству учебников. Их экспертиза будет проводиться строго независимыми специалистами. Повышена ответственность авторов и издательств за разработку учебников. Теперь при выявлении ошибок в закупленных учебниках издательства будут покрывать все расходы из собственных средств", - отметил глава ведомства.



19 мая с.г. вышел обновленный приказ министра образования и науки "Об утверждении правил организации работы по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий". В нем черным по белому прописаны новые правила. В частности, пункт 13 приказа закрепляет норму о том, что научная и педагогическая экспертиза учебников организуется и проводится до апробации и после апробации на базе электронной платформы экспертизы с привлечением внешних экспертов и с соблюдением режима конфиденциальности. Внесены в нормативный акт и расшифрованы такие понятия, как "электронная платформа экспертизы" (информационная система, предназначенная для автоматизации процесса научной и педагогической экспертизы, формирования базы и отбора экспертов, посредством обеспечения пользовательского доступа к информации и конфиденциальности) и "электронная база экспертов" (база данных ученых, педагогов, формируемая по рекомендациям управлений образования, высших учебных заведений и научных организаций, – это люди, прошедшие обучающие курсы и имеющие сертификаты, которые позволяют привлекать их к научной и педагогической экспертизе). Кроме того, оговорены требования, согласно которым формируется база экспертов. Если это ученые и преподаватели вузов, то они должны обладать ученой степенью, иметь стаж педагогической или научной работы не менее десяти лет, иметь опыт написания авторских учебников или научных монографий, а также рецензирования научно-методических работ. Если эксперты выбраны из числа педагогов, то, помимо высшего образования и десятилетнего стажа работы, они должны иметь квалификационную категорию "педагог-исследователь", "педагог-мастер", либо же высшую категорию. Также в перечень требований входит наличие учебно-методических публикаций, сертификатов о достижениях на олимпиадах, конкурсах, выставках по своему предмету. Четко в приказе прописаны и критерии, исходя из которых ученые и преподаватели ни при каких обстоятельствах не могут выступать в роли экспертов. Это, естественно, сами авторы учебников, лица, имеющие общие публикации с ними, работающие с ними в одной организации, их научные руководители и соисполнители в совместных с ними проектах.



База экспертов, как говорится в тексте приказа, будет ежегодно обновляться, а за их работой будут пристально следить. Ученый совет, сформированный из числа сотрудников РНПЦ "Учебник", "через электронную платформу экспертизы осуществляет мониторинг качества работы эксперта по научной и педагогической экспертизе", - говорится в приказе. – "В случае некачественного исполнения договорных обязательств эксперт исключается из базы экспертов". В случае же обнаружения фактов, ставящих под сомнение правомерность экспертного решения или возникновения иных спорных ситуаций, ученый совет будет созывать комиссию по рассмотрению результатов экспертизы.



Еще одной своего рода "степенью защиты" этой системы выступает работа предметной комиссии, которая формируется по конкретному предмету и языку обучения. Она изучает и анализирует экспертные заключения и непосредственно осуществляет отбор учебников, которые впоследствии будут включены в учебную программу. Также комиссия занимается выработкой предложений по совершенствованию механизмов подготовки, экспертизы, апробации, мониторинга и издания учебников для всех уровней системы образования.



После вердикта комиссии в дело вступает система апробации. Учебники тестируются в "пилотных" школах. Процесс занимает в среднем около года. Этого срока достаточно, чтобы учителя-апробаторы оценили их качество как с точки зрения доступности содержания и соответствия языка изложения возрасту учащихся, так и в плане эффективности заложенной в нем методики в целом.



А еще стоит напомнить о том, что в конце прошлого года в Казахстане была принята программа развития образования и науки на период с 2020 по 2025 годы. Она тоже уделяет серьезное внимание повышению качества содержания казахстанских учебников и совершенствованию механизмов проведения их экспертизы. Согласно планам по реализации программы, в скором времени работа в этом направлении будет еще больше усилена. В частности, "будет предусмотрено поэтапное переиздание действующих учебников. Все учебники будут оцифрованы и размещены на открытых платформах". Кроме того, к декабрю текущего года закончится работа по определению наименований базовых учебников основного, среднего и общего среднего образования, а также разработка требований к базовому учебнику.



Автор: Маргарита Вайда

30.07.2020 Источник - camonitor.kz

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