В Айя-Софии подняли флаг Талибана

07:20 04.08.2020

3 августа 2020, Елизавета Булкина

Активисты движения "Талибан" (запрещено в России) развернули свой флаг в соборе Святой Софии в Стамбуле и выкрикивали "Аллаху акбар", сообщает греческое интернет-издание Vima Orthodoxias.



По данным СМИ, один из участников показал в камеру характерный жест исламских террористов, передает "Интерфакс".



"Активисты ИГИЛ* скоро также поднимут свой флаг", – написал в Twitter британский эксперт по борьбе с исламским экстремизмом Нур Дахри.



10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.



Председатель правления Ассоциации истории искусства Шериф Яшар заявил, что Турецкое Управление по делам религии не справляется с охраной собора Святой Софии после превращения музея в мечеть.