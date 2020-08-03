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|В Айя-Софии подняли флаг Талибана
07:20 04.08.2020
3 августа 2020, Елизавета Булкина
Активисты движения "Талибан" (запрещено в России) развернули свой флаг в соборе Святой Софии в Стамбуле и выкрикивали "Аллаху акбар", сообщает греческое интернет-издание Vima Orthodoxias.
По данным СМИ, один из участников показал в камеру характерный жест исламских террористов, передает "Интерфакс".
"Активисты ИГИЛ* скоро также поднимут свой флаг", – написал в Twitter британский эксперт по борьбе с исламским экстремизмом Нур Дахри.
10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.
Председатель правления Ассоциации истории искусства Шериф Яшар заявил, что Турецкое Управление по делам религии не справляется с охраной собора Святой Софии после превращения музея в мечеть.