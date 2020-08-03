Либеральная "свобода слова" - это свобода кого надо слова, - А.Нарышкин

07:35 04.08.2020

Альберт Нарышкин, 3 августа 2020

Царь-глобализм

Либеральная "свобода слова" - это свобода кого надо слова



Ситуация с блокировкой "Царьграда" подтверждает то, о чем предупреждали годами, и что всегда оспаривалось:



При глобализме у вас НЕТ ПРАВ. Вообще. Никаких. (Потому что права вам давало ВАШЕ государство, а глобалисты вам ничем не обязаны от слова "вообще")



При глобализме ТЫ - БЕССИЛЕН. Ты не голосовал за глобалистов, не выбирал их, у тебя никаких рычагов влияния на них нет - они не уйдут в отставку по требованию уличных митингов.



Но куда интереснее, сколько вранья вскрылось со всей этой историей!



Мы давно говорили, что либерализм - это ТОТАЛИТАРНОЕ явление, при котором никакой свободы слова, никакой демократии, никакого плюрализма политических взглядов и партий.



А нам доказывали - что?



Свобода слова - это когда представлены ВСЕ МНЕНИЯ, а люди имеют возможность получать ВСЮ информацию, сравнивать и сопоставлять и делать СВОИ ВЫВОДЫ.



Что оказалось?



Либеральная "свобода слова" - это свобода только КОГО НАДО слова! О чем мы всегда и говорили. Кстати! Здесь есть важный момент.



Нас уверяли, что Путин (якобы) "заткнул рот" оппозиции, забрав контроль над телеканалами.



Во-первых, у нас вещают самые разные телеканалы, вплоть до бибисей и сиэнэн.



Во-вторых, в нашем мире давно не из одного телевизора люди черпают сведения, а интернет - и так почти полностью оппозиционный, ПРИЧЕМ: ни Дудей, ни Камикадзедедов, никого из этой братии от интернета не отлучили - у них МИЛЛИОНЫ подписчиков и просмотров. Довольно странное "затыкание ртов", да?..



В-третьих, работают "Эхо Москвы", "Дождь", "Коммерсант" и "Ведомости", "Новая газета" и все прочие либеральные помойки.



Но вот, что главное-то оказалось!



Сами либералы - отнюдь не намерены терпеть никакую свободу других мнений! Вот сами либералы - именно хотят заткнуть рот! Они полностью уничтожают любую альтернативную точку зрения, никакой свободы - вот их девиз!



К чему эта подводка?



Если бы в свое время ХОТЯ БЫ основные 3 телеканала не отвоевали бы, то сегодня у патриотического БОЛЬШИНСТВА (!), причем в собственной стране - вообще не было бы голоса! Никакого!



И это не теория - мы же видим ровно такую ситуацию в США!



Абсолютно ВСЕ американские медиа, кроме единственного Fox News принадлежат ровно одной политической силе и освещают ровно ОДНУ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ!



Как видите, в США давным-давно закончилась "свобода слова", там даже президент ничего не может сказать своей же стране - его цензурируют СМИ!



Ну и давайте уж - вишенка на торт!



Якобы совпадение, которое совсем не выгладит как совпадение, учитывая опыт последних наших лет.



Глобалисты не терпят религии - вообще! Никакой! Если только это не их собственные тоталитарные секты.



Либералы атаковали религию просто СИСТЕМНЫМ образом по всем фронтам все последние годы. Католичество, православие, ислам, буддизм - им все плохо! Никакой религии быть не должно, все надо коррумпировать, испортить и поставить под власть глобалистов.



И вот закрытие "Царьграда" произошло ровно в день Крещения Руси! Ни раньше, не позже, а тютелька в тютельку!..



Учитывая системность нападок глобалистов на православие - почти не верится, что это было совпадением. Уж слишком удачное получилось совпадение!



Какое-то: "Передаем тебе привет от дона Корелоне" - получилось!..



Если кого-то еще волнует демократия в нашей стране, наши свободы и наши права, возможности для свободы слова - пора бы просыпаться, ага.



Мнение глобалистов и либералов мы знали все 20 путинских лет - у них был миллион возможностей это мнение высказывать и убеждать людей.



А вот у нас такой возможности не будет, если глобалисты победят! Впрочем… Такой возможности не будет вообще НИ У КОГО - не только у нас. Там советская "диктатура" покажется сказкой!..



Эти либерал-глобалисты еще к власти-то толком не пришли, а УЖЕ что вытворяют! Что же будет, когда/если они получат реальную власть, все полномочия?



А нам давно говорили, что будет! Оруэлл писал вовсе не про Советский Союз, а про Британию! Кстати, Алан Мур, по комиксам которого сняли "Вендетту", тоже писал не про нас.



Алан Мур сбежал, эмигрировал из Британии, от великой эльфийки Маргарэт Тэтчер, и именно ее вывел в образе верховного канцлера Адама Саттлера!



Это не домыслы, можно почитать интервью самого Алана Мура…



Вот именно это нас и ждет, если победят Дуди и Егоры Жуковы. Кстати, они и сами это все не слишком скрывают.