КырВыборы-2020. 41 партия открыла избирательные фонды: кто сколько потратил

08:16 04.08.2020

4 августа 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Выборы - 2020

КырВыборы-2020. 41 партия открыла избирательные фонды: кто сколько потратил уже



41 политическая партия из 44 намеревающихся участвовать в выборах-2020 образовала избирательные фонды, открыв специальные счета в двух установленных ЦИК банках - ОАО "РСК Банк" и ОАО "Айыл Банк", сообщает пресс-служба ведомства.



По ее данным, на банковский счет партии "Мекеним Кыргызстан" перечислено 3 миллиона сомов. Израсходовано 550 тысяч 655 сомов.



На счете у партии "Социал-демократы" - 103 тысячи 450 сомов, израсходовано - 59 тысяч 4 сома.



У Партии зеленых Кыргызстана на счете всего 200 сомов. Они не потрачены.



На счет партии "Бир Бол" зачислено 76 тысяч сомов, потрачено - 75 тысяч 373 сома.



В ведомстве также напоминают партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования. Список партий, которые войдут в избирательный бюллетень, ЦИК объявит 3 сентября.



Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.