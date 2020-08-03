Обвиненный в коррупции экс-Испанский король (большой друг Елбасы) Хуан Карлос - бежал из страны

08:57 04.08.2020

Бывший король Испании покинул страну

Не ясно, где теперь будет проживать бывший монарх.



Бывший король Испании 82-летний Хуан Карлос решил покинуть страну, передает zakon.kz со ссылкой на BBC.



Его уезд связан с коррупционным расследованием. Хуан Карлос заявил, что будет доступен, если прокурорам потребуется допросить его.



В июне Верховный суд Испании начал расследование предполагаемой причастности Хуана Карлоса к контракту на высокоскоростную железную дорогу в Саудовской Аравии.



Не ясно, где теперь будет проживать бывший монарх. По сообщениям испанских СМИ, в стране его больше нет.



Хуан Карлос отрекся от престола в 2014 году после почти 40-летнего пребывания на посту. В письме бывший монарх отметил, что принял решение в надежде позволить своему сыну выполнять свои функции короля "со спокойствием".



Руководствуясь убеждением наилучшим образом служить народу Испании, ее институтам и вам, как королю, я сообщаю вам о своем решении покинуть Испанию. Решение, я принимаю с глубоким волнением, но с большим спокойствием, - говорилось в письме Хуана Карлоса своему сыну.

Король Фелипе VI выразил "свое сердечное уважение и благодарность" своему отцу за это решение.



В марте король Фелипе VI отказался от наследства своего отца. Королевский дворец также заявил, что Хуан Карлос перестанет получать ежегодный грант в размере 194,000 евро



Верховный суд Испании заявил, что намерен установить связь Хуана Карлоса с саудовским проектом после его отречения от престола в июне 2014 года. В тот момент он лишился иммунитета от судебного преследования. Испанские фирмы выиграли сделку на сумму 6,7 млрд евро по строительству железнодорожной линии Мекка-Медина.