На Западе Украины начался антикарантинный бунт, - Т.Ивженко

09:00 04.08.2020

Местные власти против включения их городов в красную зону

Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине



Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что разделение страны на зоны "попахивает политической целесообразностью". Фото со страницы Руслана Марцинкива в Facebook

Горсовет Тернополя в понедельник запланировал заседание, в ходе которого городская власть рассчитывала оценить законность решений центра относительно карантинных мер. Так называемый адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа. С этой недели в стране действуют новые правила: введено деление на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Города на западе страны выступают против признания их красной зоной.



Наиболее благополучные регионы и населенные пункты будут отнесены к зеленой зоне. Для нее действуют общие правила, включая масочный режим, соблюдение социальной дистанции, разрешено проводить массовые мероприятия – при соблюдении нормы о 5 кв. м площади на человека; разрешена также работа общественного транспорта, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров (при соблюдении норматива о 50% заполненности).



В желтой и оранжевой зонах вводятся дополнительные меры. В частности, ограничения коснутся работы развлекательных центров, ресторанов, спортзалов, детских учреждений; в массовых мероприятиях могут принимать участие не более 100 человек при обеспечении дистанции – 20 кв. м на одного человека. В красной зоне должны быть введены самые жесткие ограничения, подобные весеннему карантину. Они предполагают в том числе остановку общественного транспорта.



На этой неделе в красной зоне оказались несколько городов на западе Украины – Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области. К оранжевой зоне были отнесены Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области; Луцкий и Любашевский районы Волынской области; Тысменицкий район Ивано-Франковской области; Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области; Бучацкий район Тернопольской области.



Однако местные власти отказались вводить предусмотренные ограничения. Первым выступил Луцк. Советник мэра города Игорь Полищук в соцсети выступил с критикой требований центра: "Красный уровень означает, что должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты детские сады, учреждения общественного питания, гостиницы и др., что, в свою очередь, приведет к отсутствию работы и средств к существованию у тысяч жителей города и еще большим недопоступлениям в городской бюджет и вызовет огромные неудобства и проблемы для десятков тысяч жителей города".



Отвечая руководству Луцка, глава украинского Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга заявил: "Согласно постановлению (правительства. – "НГ"), вступившему в силу с 1 августа, у нас четко определен алгоритм относительно той или иной административной единицы или района для разных уровней эпидемиологической обстановки, от зеленого до красного. Полномочия относительно установления ограничений есть исключительно у комиссии по чрезвычайным ситуациям. Что касается органов местной власти, то они могут только усиливать ограничения, но не смягчать их". Замминистра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии "Громадському радио" подтвердил, что в этом вопросе местная власть не может действовать на свое усмотрение.



Это предостережение не возымело действия. Протест Луцка поддержали Ивано-Франковск и Тернополь. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что разделение страны на зоны "попахивает политической целесообразностью". Мэр Тернополя Сергей Надал созвал на 3 августа заседание горсовета, чтобы оценить законность решения центральной власти. В официальном сообщении ставилась под сомнение правомерность признания города красной зоной: "Среднее количество тестирований методом ПЦР составляет 78,1 (показатель должен быть не менее 24). Коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 11,1 (должен быть – 11). Показатель динамики роста случаев инфицирования – 12,5 (должен быть 10). Красный уровень эпидемической опасности устанавливается в случае загруженности больше 75% коек в учреждениях здравоохранения. Сейчас в Тернополе этот показатель составляет 46,89%, что вдвое меньше норматива".



При этом с 1 августа было ограничено транспортное сообщение с Тернополем, в городе перестали останавливаться поезда. На заседании горсовета сообщили о том, что пассажиры начали устраивать бунты, вынуждая начальников поездов сделать остановку. Мэр Сергей Надал обратился к Министерству инфраструктуры с призывом отменить решение: "Вдумайтесь, жители Тернополя возвращаются домой из других городов, не зная, смогут ли выйти на станции "Тернополь"!.." Обращаясь к киевским чиновникам, мэр заявил: "Кто вам дало право решать за тернопольчан? Ваша задача – обслуживать украинцев, вы – слуги нашего народа. А вы подумали, что вы хозяева?.. Не гневите людей. Тернополяне не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы, свое право быть хозяевами в своем государстве, а не слугами. Наш город никто не заставит жить ни в какой зоне".



И центральная власть, и местные органы самоуправления действуют, учитывая фактор запланированных на конец октября местных выборов. В регионах обращают внимание на недовольство населения карантинными мерами. По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в мае-июне, весенний жесткий карантин отразился на уровне жизни украинцев. "Если в конце апреля можно было отнести к условно благополучным в финансовом плане слоям населения (могли позволить себе купить некоторые дорогие вещи – телевизор, холодильник – или вообще могли позволить себе купить все, что нужно) 20,5% респондентов, то в начале июня – уже 12%. В то же время с 30 до 36% увеличилась доля респондентов с условно средним уровнем благосостояния (могут отложить часть средств, но не могут позволить себе покупку дорогих вещей). С 34 до 37% увеличилось число людей с низким уровнем благосостояния (хватает денег на еду, но даже одежду купить сложно). Уровень абсолютной бедности (те, кому не хватает денег на еду) практически не изменился: 11,5% в конце апреля против 12% в начале июня", – сказано в отчете КМИСа. Эксперты пришли к выводу, что за время карантина уровень благосостояния граждан снизился, но увеличения показателей абсолютной бедности не произошло.



Сейчас представители местных органов власти, протестующие против карантина, заявляют, что жителей отдельных городов обрекают на безденежье. В Тернополе местная власть заявила, что не допустит изоляции: "Если со стороны правительства не будет понимания, мы оставляем за собой право обратиться к представителям общественности относительно защиты Тернополя в условиях экономической и политической блокады".



Центральная власть категорически отрицает политические причины деления на карантинные зоны. Министр Степанов в ходе визита в Ровно отметил: "Нет и намека на политику. Единственный приоритет – здоровье и безопасность украинцев… Есть цифры, которые отражают реальную опасность, которая есть в том или ином регионе".



В конце весны в Украине уже был бунт местной власти против введенных центром карантинных ограничений. В ряде городов карантин смягчили, не дожидаясь решений центра. Назревавший тогда конфликт был нейтрализован правительственным решением о смягчении карантинных мер и переходе к адаптивному карантину. Сейчас появились новые поводы для конфликта. Политолог Юрий Романенко, которого цитирует издание "Страна", считает симптоматичным открытый протест местной власти против решений, принятых в Киеве: "Если центр не может управлять, то регионы не будут принимать решения, которые не имеют под собой оснований и несут большие издержки". Сейчас, по словам Романенко, регионы "перестают воспринимать бормотание власти", а в дальнейшем встанет вопрос о перезагрузке центра. В противном случае, по мнению политолога, Украину ждет "регионализация, федерализация…"



Киев