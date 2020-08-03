Ташкент. Куда деваются лекарства?

11:00 04.08.2020

Житель Ташкента: "Врачи выписали маму из карантинной зоны, не вылечив до конца, но приписали лекарства, которые она вовсе не получала"



Предприниматель из Чиланзарского района города Ташкента, позвонивший в редакцию "Озодлика", пожаловался, что его мать, зараженную коронавирусом, доставили не в больницу, а в карантинную зону, и, не пролечив до конца, отправили домой.



– 16 июля маму повезли в больницу, которая находится рядом со станцией метро "Хамза" с диагнозом "двусторонняя пневмония". Спустя два дня результаты теста показали положительный результат. Затем сказали, что маму переведут в больницу Института вирусологии. Но поздно ночью маму отвезли в карантинную зону в глазной клинике на массиве Каракамыш, куда помещают людей, прибывших чартерными рейсами. Там не было ни врача, лечащего зараженных коронавирусом, ни ухода, ни условий. Несмотря на отказ врачей-окулистов принимать больных с коронавирусом, в больнице оставили четырех зараженных. Я сам нашел маме врача-пульмонолога, который назначал ей лечение по телефону. Купил за свой счет все необходимые лекарства. По моей просьбе медсестры делали маме укол, – говорит собеседник из Ташкента.



По словам собеседника, 30 июля карантинную зону, где находилась его больная мать, решили закрыть, а всех постояльцев, в том числе и его мать, отправили домой.



– Я отправил за ней таксиста, который привез маму домой. Когда я посмотрел выписку, там была указана дата 31 июля 2020 года. То есть, маму выписали следующим днем. Более того, в выписке было написано, что мама три раза в день принимала по две таблетки "Арбидола". Но мы с мамой свидетели того, что никакого "Арбидола" ей не давали. Ей давали только какие-то 3-4 китайские таблетки. Все лекарства маме покупал я сам. В аптеках этих лекарств не найти, а на "черном рынке" их продают по 600 тысяч сумов (60 долларов). Неизвестно, куда представители карантинной зоны девают выданные государством лекарства, оформляя акты на чужие имена, – жалуется собеседник.



Напомним, что на прошлой неделе "Озодлик" сообщал о том, что в аптеках Узбекистана наблюдается дефицит большинства противовирусных препаратов, противовирусных препаратов, которые рекомендуют использовать при лечении коронавирусной инфекции и двусторонней пневмонии. Источники нашего радио сообщали, что эти препараты продаются на "черном рынке" по завышенным ценам.