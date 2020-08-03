Как США прессует китайский TikTok, - Чжао Цзяньдун

11:03 04.08.2020 Мир наблюдает "неприкрытое уродство" США, утверждает Чжао Цзяньдун. В резкой статье он критикует решение Америки заблокировать TikTok, называя это настоящей "охотой". Его поддерживают читатели: "В этом мире слишком много западных политиков, страдающих неврозами, шизофренией и слабоумием".



Хуаньцю шибао (Китай): охота на TikTok – одна из самых отвратительных американских постановок



Чжао Цзяньдун (赵建东)



ВАмерике функционирование TikTok уже давно под вопросом. Дональд Трамп заявил в пятницу, что TikTok может быть заблокирован в субботу, и несмотря на то, что в субботу этого не произошло, это еще больше обострило слухи о переговорах между компанией ByteDance, владеющей платформой, и Microsoft и усилило давление на ByteDance, которой становится все труднее удерживать долю акций или продавать немного выше цены.



Это, несомненно, совместная охота правительства Соединенных Штатов и высокотехнологичных компаний на TikTok и попытка обворовать его, прибегнув как к силе, так и к хитрости. Национальная безопасность в узком смысле слова, безусловно, не стоит на первом месте для США: способность Huawei и TikTok бросить вызов гегемонии высокотехнологичной информационной индустрии США - вот что действительно беспокоит Вашингтон. Если это также вопрос национальной безопасности, то национальная безопасность США приравнивается к гегемонии.



Здесь не о чем и говорить: мы видим неприкрытое уродство правительства США и американских высокотехнологичных гигантов. Наибольшим ударом для TikTok стал Facebook, генеральный директор которого Марк Цукерберг превратился в самого открытого и радикального пропагандиста движения американских научно-технических кругов против TikTok. Цукерберг изо всех сил старался снискать расположение китайцев, чтобы вывести Facebook на китайский рынок. Однако теперь он полностью переметнулся на другую сторону. Когда генеральные директора трех других интернет-гигантов в США отказались предоставить доказательства кражи американских технологий Китаем, он открыто заявил, что "у него имеется достаточно доказательств, что Китай сделал это". Поступок этого человека, который отвергнул мораль и справедливость ради пользы других, показывает истинное лицо американского капитализма.



Кроме того, основные пользователи TikTok - американские подростки, многим из которых не нравится Трамп как президент. В июне группа этих подростков специально забронировала билеты на предвыборный митинг Трампа в Талсе и не пошла на него, из-за чего тот выступал на полупустом стадионе. Многие аналитики считают, что блокировка TikTok перед выборами - привлекательная вещь для президентской команды.



Китай никогда не запрещал американским высокотехнологичным компаниям вести бизнес в Китае. Китай лишь требует, чтобы действия этих компаний соответствовали китайскому законодательству и не более того. Это американские компании отказываются подчиняться китайским законам. Когда-то Google занимал небольшое место на китайском рынке, и 10 лет назад он сам свернул работу в Китае. Другие компании, разработавшие версии, подходящие для китайского рынка, подверглись нападкам в Соединенных Штатах и были обвинены в "уступках Китаю", и это привело к тому, что современные американские интернет-гиганты на самом деле не работают в Китае.



TikTok работает в США полностью в соответствии с американским законодательством и полностью изолирован от "Доуинь" (抖音 - китайская версия TikTok - прим. пер.). Пользователи материкового Китая также не могут зарегистрироваться на TikTok, даже если они обойдут "Великий китайский фаервол" (неофициальное название проекта "Золотой щит" - прим. пер.). Другими словами, TikTok не нарушил ни одного закона США и всегда сотрудничал с американским управлением. Заявление США о том, что TikTok угрожает их собственной национальной безопасности, является чистым предположением и необоснованным обвинением, равнозначным предположению, что Huawei якобы занимается сбором разведданных для китайского правительства. Это принципиально отличается от того, когда Китай не позволил оригинальным версиям Facebook и Twitter выйти на китайский рынок и потребовал от них запуска версий, соответствующих китайскому законодательству.



Китай действительно защищает интересы национальной безопасности в традиционном смысле этого слова. Мы требуем, чтобы американские компании хранили информацию о китайских пользователях на серверах, расположенных в Китае, и чтобы они управляли контентом, размещенным на китайской платформе в соответствии с нашим законодательством. Это неизменная логика китайского правительства в управлении интернетом при верховенстве закона. Соединенные Штаты хотят запретить TikTok, но, позвольте спросить, какой американский закон нарушает эта компания? С каким американским управлением она не сотрудничает? США просто хотят искоренить TikTok. Какие общепринятые истины и моральные принципы при этом поступке можно выложить на стол?



Это варварские действия "хулиганского" правительства и еще одна мрачная театральная сцена, которую Вашингтон поставил для защиты американской гегемонии. Рассмотрение гегемонии как обязательной для защиты национальной безопасности, которая выходит за рамки законов и правил ведения бизнеса, - это и есть сущность охоты на TikTok, которую мы видим сегодня.



Соединенные Штаты чрезвычайно варварским способом пытаются укрепить мировой порядок в сфере высоких технологий, основанный на американском господстве. Независимо от того, "убьют" ли они TikTok или насильно отнимут этого "ребенка" из рук ByteDance, - это одна из самых отвратительных постановок в сфере конкуренции в высокотехнологичной области в XXI веке.



Комментарии китайских читателей:



Пользователь_Хуаньцю_WfDYvP: Когда Трамп впервые пришел к власти, он кричал, что "снова сделает Америку великой", и эти слова все еще не забыты. Сегодня весь мир может отчетливо увидеть, насколько "велики" американские отвратительные "хулиганы". Что показывает давление и запрет TikTok в США? Что они зашли в тупик, и им осталось только раскрыть карты и совершить подлый поступок. Чем больше Соединенные Штаты подавляют и противостоят Китаю таким образом, тем больше это пробуждает боевой дух китайского народа: желание догнать и перегнать Америку, а затем сделать так, чтобы она пала к их ногам.



Камуфляжная клавиатура: Уродство - вот что такое Штаты на самом деле. Когда Трамп пришел к власти, его человеческие качества проявились в полной мере, а поскольку он новичок в политике, он не смог их скрыть, и поэтому мы можем наблюдать истинное лицо Соединенных Штатов.



_sxiEkE: "Снова сделать Америку великой" - это превратить Америку в великого хулигана!



Беззаботно лежу на вершине: Подавление Китая Америкой превратилось из скрытой в открытую борьбу, где полностью игнорируются любые законы, совесть и мораль. Чтобы остаться в должности после выборов, Трамп продемонстрировал беспрецедентную жесткость и подавление Китая, особенно это касается "убийства" одной за другой высокотехнологичных отраслей Китая. Теперь, когда обе стороны сорвали свои маски, почему бы Китаю не пойти в бой и не дать США погибнуть и прославиться, как в Первой мировой войне, потому что не важно, вы отступаете или отказываетесь отступать, позволяете или отказываете, но выхода все нет, и ни одной лазейки тоже нет. Если Трампу действительно удастся мобилизовать "всех этих бездельников" для сдерживания Китая, тогда это станет его величайшей заслугой в американской истории, и он обязательно выиграет выборы. Китай не должен смиренно сидеть, ждать смерти и проявлять ангельское терпение, поскольку это только повышает жадность его врагов, которые хотят сожрать и переварить весь наш народ и страну. Если они не хотят жить хорошо, тогда и не надо позволять им даже думать о хорошей жизни, зачем осторожничать? Большое дело - перетасовать карты. Может быть, иногда вы слишком безумно играли и били не глядя, но в итоге начали играть к месту, и следует закончить эту партию в свою пользу.



Пользователь_Хуаньцю_JT8eun: Лучше не продвигать свой бизнес в Соединенных Штатах, потому что вы не только занимаетесь предпринимательством, но и наживаете себе конкурентов. Если у другой стороны есть какой-то опыт, она затем будет конкурировать с вами по всему миру. Не разводите тигров ради немедленной выгоды. Я верю, что "Доуинь" тоже понимает эту истину, но все равно постоянно повторяются одни и те же ошибки. Это тоже человеческая привычка! Чтобы справиться с жадностью, поможет только дробовик - точно также как если бы вы столкнулись со стаей волков, вы не можете проявить трусость! Эту правду знают даже уличные гангстеры!



Город Кэ 2015: Американское правительство уже превратилось в правительство бандитов! Разговаривать с ними - это как играть для волка на лютне. Только находясь в серьезном противоречии можно дать резкий отпор бандитам или волкам и не понести при этом больших потерь!



Господин Лин: Бандиты больше всего боятся тех, кто использует их же оружие против них, поэтому нужно проявлять бдительность и повсеместно принимать меры оборонительного характера.



Пользователь_Хуаньцю_e7uXJS: Судьба простых американцев находится в руках группы мошенников из Белого дома, которые сознательно извращают истину, обманывают собственный народ и получают за это так называемую поддержку. Так называемая американская демократия сорвала сама с себя штаны, так еще и кричит "Держите вора!" Какие права человека и какое верховенство закона, о котором они так напыщенно говорят?! Кучка отбросов открыто и нагло разбрасывает мусор по всему миру ради забавы. Тьфу.



Пользователь_Хуаньцю_TiyCpJKa: Государство-изгой. После этого еще больше людей будут плевать в их сторону, и в конечном счете наступит "возмездие" за все.



Прибрежный ветер: Давно уже говорили: когда надо сдержать или надавить на Китай, американские политики превращаются в диких животных. Не важно, верите ли вы в это или нет, это несомненный факт. Все люди, которые еще питают какие-то иллюзии по поводу Соединенных Штатов, должны также отчетливо это понять!



Больше всего преклоняюсь перед Дэном: Если посмотреть с точки зрения политики Помпео, то продукты компании Apple используются Соединенными Штатами исключительно для прослушивания сетей, слежки и кражи государственных секретов из всех стран мира! Только используя оборудование Huawei, страны могут помешать преступным действиям США в прослушивании и слежке в интернете и помешать похитить высокие технологии из других государств ради обеспечения национальной безопасности!



Пользователь_Хуаньцю_JERTI6: Упадок США неизбежен.



Пользователь_Хуаньцю_6YGoc: Попытка обобрать и хитростью, и силой.



stevie88: Действительно слишком уродливо! После этого их стоит называть "Уродливая страна"! (игра слов, по-китайски США дословно переводится как "красивая страна" - прим. пер.)



Пользователь_Хуаньцю_1v8M4z: Лучше всего погибнуть, стоя на ногах, чем на коленях. По дешевке продать компанию Штатам - это унизительно.



Пользователь_Хуаньцю_e2geSB: Ругаться бесполезно, но противостояние целого блока - это ключ к успеху! Разве это не лучше, чем если бы "Доуинь" продал свои акции на американском рынке? Тогда мы тоже заставим американские компании продать акции на китайском рынке…



Пользователь_Хуаньцю_BWfOPHY3: Основанное бандитами государство.



Пользователь_Хуаньцю_wTMXYc: В этом мире слишком много западных политиков, страдающих неврозами, шизофренией и слабоумием: они все целыми днями что-то бормочут, разрабатывают глупые стратегии, которые совершенно антиинтеллектуальны и сенсационно бредовы, а затем получают политические выгоды. Их политические аргументы - пустословие, и они сами в них путаются. Я думаю, что эти политики давным-давно деградировали и сошли с ума.



Пользователь_Хуаньцю_rxEffT: Уродливый американский империализм! Не только Помпео врет и обманывает, но и у всей страны такое уродливое истинное лицо! Нет слов.



Пользователь_Хуаньцю_rzxMLLNo: Наша страна тоже должна устроить охоту на Google, Facebook и Twitter и запретить ими пользоваться. А все, кто продолжит это делать, будут объявлены изменниками, а их учетные записи должны быть заблокированы!



Традиции четырех сезонов: Так называемые честные контракты, честная конкуренция, безграничное развитие науки и техники - все это сплошной обман!



chenshenbao: Соединенные Штаты - страна, которая меньше всего интересуется законами. Для них закон - это тот расклад, при котором они выиграют и займут лидирующую позицию. Если они не могут выиграть, они тут же переворачивают стол и начинают игру заново.



Пользователь_Хуаньцю_XxaYjM: Хулиганы и бандиты эти США.



Рыба, которая, вытерпев, получила бессмертие: Теперь, когда внутренние противоречия в Соединенных Штатах становятся все более заметными, в критический момент не подкладывайте дров для затухающего огня американского империализма. Нужно позволить американской империи исчезнуть! Сохраняйте свои силы, не спешите и не действуйте вслепую, раскройте этот прецедент и продемонстрируйте миру заносчивость американского империализма! Лучше уйти из Америки, чем быть распроданным по дешевке! Если вас купят, то это уже необратимо! В самом-самом начале Tiktok разве так же принимался в других странах? Источник - ИноСМИ

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