"Люблинский треугольник". Сообразили на троих: Польша, Украина и Литва создают новый союз

11:07 04.08.2020 Главная цель "Люблинского треугольника" - пересмотр отношений с Брюсселем и Москвой



Ксения Логинова



Польша, Литва и Украина договорились создать структуру, которую назвали "Люблинский треугольник". Цель формата - пересмотреть отношения с Брюсселем и Москвой. Российский вопрос занимает едва ли не центральное место в этом неформальном союзе. В частности, стороны планируют "координировать вопросы энергетической безопасности" от Москвы. Чего ждать от этого объединения - в материале "Известий".



Место символической силы



Новый геополитический пасьянс: зачем президент Польши летал в США

Особое внимание стороны уделили усилению военного сотрудничества на восточном фланге НАТО



"Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс создали "Люблинский треугольник". Новый трехсторонний формат основан на традициях и исторических связях трех государств, корни которых уходят в глубь веков. "Люблинский треугольник" подчеркивает важную роль, которую Украина, Польша и Литва играют в Центральной Европе и мире. Наше единство может не только укрепить наши страны, но и эффективно противостоять общим угрозам, гарантировать безопасность и процветание нашего региона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.



О создании нового формата Варшава, Вильнюс и Киев заявили в Люблине - город, расположенный на востоке Польши. Именно здесь 1 июля 1569 года было подписано соглашение между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским - Люблинская уния. Это событие положило начало созданию Речи Посполитой - конфедерации, существовавшей до 1795 года и расположившейся на территориях современных Польши, Литвы, Украины и Белоруссии. В прошлом году этот союз отметил 450-й юбилей.



До чужого добра жадные: в Вильнюсе мечтают об аннексии Калининграда

Литовские политики пытаются пересмотреть итоги Второй мировой



Как пояснил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, одним из важных блоков сотрудничества станет "развитие торговых, инвестиционных и инфраструктурных проектов". Его польский коллега Яцек Чапутович, в свою очередь, отметил, что "теперь голос трех столиц будет лучше слышно не только в Центральной Европе, но и на площадках ЕС или НАТО".



Стороны планируют активизировать не только политическое, экономическое и социальное сотрудничество, но и наладить более интенсивные связи по военной линии. С 2014 года партнерство стран в сфере безопасности заключается в функционировании на восточном фланге НАТО совместной польско-литовско-украинской бригады LitPolUkrBrig.



Особое внимание договорились уделять развитию Инициативы трех морей. Этот формат в 2015 году запустили президенты Польши и Хорватии. В него входят 12 стран Евросоюза, имеющие выходы к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям. Учитывая, что Украина не является членом ЕС, ей раньше не разрешали присоединяться к этому проекту.



Помимо этого, страны договорились развивать инициативу Брюсселя - Восточное партнерство (взаимодействие Евросоюза с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией, Украиной). Как отметил в разговоре с "Известиями" старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, в последнее время Польша стремительно теряет свое влияние в этом проекте. "Варшава была одним из инициаторов создания Восточного партнерства, но сейчас поляки особо не при делах. Европейскую финансовую помощь распределяют не в Варшаве, а в Брюсселе", - пояснил эксперт, добавив, что для поляков было очень важно придумать какой-нибудь формат, который бы соприкасался с Восточным партнерством. "Варшава таким образом стремится поддерживать свое присутствие в восточной политике Евросоюза. У Польши есть претензии не только на региональное лидерство, но и на то, чтобы быть одним из европейских лидеров", - рассказал полонист.



Марш по Прибалтике: для чего НАТО новый батальон в Литве

Американские военнослужащие разместились на границе с Белоруссией



"Важный партнер с огромным потенциалом"



Особое внимание в декларации, которую заключили министры иностранных дел трех стран, уделено Киеву. Чапутович по итогам встречи заверял, что "Украина - важный партнер с огромным потенциалом, мнение которого по важным международным вопросам, связанным с ситуацией в регионе, существенно".



Так, главы внешнеполитических ведомств поддерживают стремление Киева вступить в Североатлантический альянс, а пока "с удовлетворением отмечают предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями НАТО", считая, что План действий по членству в альянсе "должен стать следующим шагом в этом направлении". Поощряется также "эффективное проведение политико-экономических реформ на Украине с учетом польского и литовского опыта".



Едва ли не центральное место в повестке занял "российский вопрос". Страны заявили, что "не признают незаконную оккупацию Крыма Россией и ни при каких обстоятельствах не признают ее в будущем" и в целом "поддерживают восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах". За неделю до этого министр иностранных дел Польши отметил, что Варшава, Вильнюс и Киев планируют "сотрудничать для противодействия дезинформации со стороны России и переосмысления истории".



На этот раз Чапутович пояснил, что стороны планируют "пересмотреть правила", регулирующие отношения с Россией. В частности, по его словам, три страны будут стремиться к тому, чтобы "не стать предметом эффективного шантажа".



После нас хоть поток: США и Европа ссорятся из-за российской трубы

Заключительный этап строительства "Северного потока – 2" накаляет страсти в отношениях Вашингтона и Брюсселя



Стороны активно выступают против строительства "Северного потока – 2" - проходящего по дну Балтийского моря газопровода, который должен связать Россию и Германию. Этот проект давно действует на нервы странам-транзитерам Польше и Украине, которые активно борются против строительства СП-2. Одна из причин их раздражения - превращение Германии в газовый центр Западной Европы.



В Киеве назвали СП-2 троянским конем "Газпрома", геополитическим оружием Кремля и удавкой на шее европейских стран, опасаясь, что снижение поставок через Украину даст Москве дополнительные рычаги давления на Киев. Польша и балтийские страны считают, что газопровод поможет России "развернуть в Европе экономическую экспансию".



"Перспективна также тесная координация в области доступа к источникам энергии", - пояснил глава польского МИДа. Польша - одна из стран Восточной Европы, которые демонстративно стремятся к "энергетической независимости" от Москвы. В восточноевропейском государстве уже построили СПГ-терминал для приема американского сжиженного газа, еще один планируют создать под Гданьском. В Варшаве заявляли, что после 2020-го собираются полностью отказаться сотрудничать с "Газпромом".



Каждой стране - по интересу



Европа "а-ля карт": Варшава в очередной раз ослушалась Брюссель

Приведет ли желание Польши выйти из Конвенции Совета Европы к расслоению внутри ЕС?



Все участники "Люблинского треугольника" преследуют свои интересы. Украина заинтересована в более углубленном евроатлантическом сотрудничестве в рамках НАТО и Евросоюза. Варшава пытается стать лидером новой Европы внутри ЕС, создать собственный центр силы, который бы мог стать оппонентом Москвы и Брюсселя, полагает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.



"Все эти три страны относятся к Москве очень критически. Здесь явно выражено польское лидерство. Учитывается нынешнее отношение Евросоюза к Польше: заявления о сокращении субсидий, структурных фондов. Это такая заявка Варшавы на субрегиональное лидерство", - отметил политолог.



Есть свои политические амбиции и у Литвы. В нынешнем формате Вильнюсу довольно удобно, считает Кортунов. "Литва из этих трех стран самая маленькая и самая слабая. В любом треугольнике выигрывает тот, у которого отношения с двумя другими углами лучше, чем у них друг с другом. У Литвы нет таких больших конфликтов ни с Украиной, ни с Польшей. В такой конфигурации литовцам проще продвигать свою позицию. Балтийский трехсторонний формат с Эстонией и Латвией себя исчерпал, Вильнюс выжал из него все, что было можно", - рассказал эксперт.



В свою очередь, Офицеров-Бельский уверен: Вильнюс не признает, что в этом "треугольнике" более значительную роль играет Варшава. "Литовцы чувствуют себя равноправными партнерами", - считает эксперт.



Зазеркальные меры: НАТО подготовило ответ на российские ракеты

В Москве реакцию альянса считают необоснованной



Формат "Люблинского треугольника" отличается от других тем, что, во-первых, в него входит Украина, не являющаяся ни членом Евросоюза, ни членом Североатлантического альянса, а во-вторых, это неформальное объединение. По мнению опрошенных "Известиями" политологов, у этого союза нет особых перспектив.



Так, Кортунов полагает, что это объединение в лучшем случае может стать некой лоббистской структурой в Брюсселе. "Я не думаю, что из этого получится что-то серьезное. Во-первых, очень разные государства. Польша и Литва - страны-члены НАТО и Евросоюза. Украина не входит ни в одну из этих организаций и, наверное, не войдет в обозримом будущем. Во-вторых, это относительно бедные государства, их ресурсная база ограничена", - уверен генеральный директор Российского совета по международным делам.



С ним согласен и Офицеров-Бельский. По его мнению, у объединения отсутствует повестка. "Кроме повтора про российскую агрессию, ничего нового не сказали. К тому же не предполагается ни создание каких-либо общих институтов, ни выделение каких-либо средств. Нет денег - значит, нет никакой истории за всем этим", - считает полонист. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596528420

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- "Прошу Вас провести проверку"

- Инфляция в Республике Казахстан за январь-июль 2020 года составила 4,4%

- 2,1 млн казахстанцев получили единовременную выплату "42 500 тенге"

- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило производственные результаты за первое полугодие 2020 года

- Рейтинг АО "Страховая компания "Jýsan Garant" подтвержден на уровне "В+" в связи с достаточными запасами капитала; прогноз - "Стабильный"

- Республика Казахстан выиграла многомиллионный арбитражный процесс против канадской компании "Gold Pool"

- Развратил и оставил умирать 4-летнюю девочку: осужденному вынесли приговор в Шымкенте

- Рабочий график главы государства

