Кто не побоится испортить настроение "ноль первому"? Генералы КазКНБ считают, что в стране назревает революционная ситуация

13:53 04.08.2020

Кто не побоится испортить настроение "ноль первому"?



Генералы КНБ Казахстана ответили Путину

10.07.2020



Генерал-майор КНБ РК в отставке Турсун Айжулов выступил недавно в социальных сетях с рядом предложений в адрес Президента Касым-Жомарта Токаева. В частности, он предложил провести, кадровую чистку, масштабную и глубокую проверку расходования всех денежных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, а также привлечь к активной борьбе с коррупцией и крупными экономическими преступлениями КНБ РК.



Из администрации президента, по словам генерала, на высказанные им предложения отвечают пока гробовой тишиной, но народ в фейсбуке откликнулся массовыми лайками и комментариями в поддержку. Однако есть и сомневающиеся.



- Сомнениям есть свои объяснения, - говорит он. – Дело в том, что в первый год своего правления Касым-Жомарт Токаев внес ряд предложений по демократизации общества. О его стремлении "слушать и слышать" свидетельствует создание Национального совета общественного доверия (НСОД), заявления о поддержке многопартийности и плюрализма мнений, внесение изменений в законодательство о митингах… Однако должным образом реализовать свои задумки Токаеву до сих пор не удалось.



- Почему?



- Подумайте, с кем работает сегодня Президент? Правильно. С командой "Библиотеки", никак не решаясь на кадровую чистку, чтобы создать свою команду.



- Сегодняшнюю ситуацию многие сравнивают с периодом 90-х. Тогда в стране получилось навести порядок, но удастся ли это сделать сегодня?



- О 90-х говорит в своих последних обращениях к народу и сам Назарбаев. Он отмечает, что нам удавалось благополучно преодолевать и более сложные испытания. Это верно. Но есть большая разница между первыми годами независимости и современной действительностью. Мы (я имею в виду руководителей разных администраций, спецслужб и правоохранительных органов) работали в тот период в неимоверно трудных условиях, но нам удалось преодолеть экономический коллапс, организованную преступность и бандитизм, межнациональные и межрелигиозные конфликты, массовые протесты населения, предупредить и пресечь сепаратистские проявления. У нас это получилось, потому что мы сами, являясь его частью, "ходили в народ", разъясняли временность создавшегося положения, призывали к терпению и выдержке. И народ поверил Первому президенту и нам, его соратникам. Благодаря этому удалось сохранить стабильность в обществе, избежать гражданской войны и кровопролитий, которые тогда происходили в некоторых других республиках постсоветского пространства. Другое дело, что потом Назарбаев многих из нас по ходу становления и развития суверенного Казахстана, мягко говоря, разочаровал. Сейчас оно, это разочарование, охватило практически все наше общество.



- Вы предлагаете создать оперативно-следственные группы и усилить роль КНБ в создавшейся ситуации. Как это будет выглядеть?



- Предложение о создании межведомственных оперативно-следственных групп связано с проведением масштабной и глубокой проверки расходования всех денежных средств, выделенных для борьбы с коронавирусом. Имеется в виду, что в ходе его реализации можно было бы не только разобраться в конкретных случаях коррупции и воровства, но и нанести мощный удар по таким явлениям в целом, преподав поучительный урок на будущее.



Сегодня коррупция и экономические преступления в нашей стране достигли таких масштабов и размаха, что стали серьезной угрозой национальной безопасности. Борьба с этими преступлениями – это выполнение требований Закона "Об органах национальной безопасности", это конституционный долг и прямая обязанность сотрудников нацбезопасности. КНБ РК имеет и опыт работы, и силы, и средства для решения такой задачи. В качестве примера я приводил в своем посте период успешной деятельности Комитета в этом направлении, когда его Председателем был Амангельды Шабдарбаев (2006-2009 годы). Некоторые мои коллеги высказывают сегодня и такое радикальное предложение: вернуть Шабдарбаева на два-три года в руководство КНБ РК.



- Экс-премьер Казахстана Кажегельдин тоже сейчас высказал готовность прийти "со своей командой" на помощь Казахстану. Как вы считаете, это разумное предложение?



- Акежан Кажегельдин – личность сложная, противоречивая, как и его деятельность в тот в период, когда он пребывал главой правительства в Казахстане. Примечательно, что в сетях нет однозначно одобряющих отзывов и поддержки в его стремлении вернуться на Родину. Есть возражения, сомнения и даже разоблачение, сделанное Сериком Абдрахмановым. Сомнения и опасения заключаются в том, что Кажегельдин и его команда могут начать передел собственности, поменяв одних нуворишей и коррупционеров на других, при этом народ вновь может оказаться обманутым.



- Создается впечатление, что нашей власти не достает хорошей аналитики. Иначе, откуда такая "дипломатическая" сдержанность, когда требуются решительные и быстрые действия?



- Токаев – профессиональный дипломат. Но сегодня, действительно, не время для дипломатической сдержанности и неторопливости при оценке событий и принятии по ним решений. Что касается аналитики, то у меня нет информации о том, кто сейчас этим занимается в администрации президента и правительстве. Если это старые кадры, то их надо менять. За многие годы у людей, причастных к информационно-аналитической деятельности в назарбаевский период, особенно у тех, кто докладывал ее результаты, сложился избирательный, конъюнктурный подход к этой работе. Приоритет отдавался тем материалам, которые могли понравиться и поднять настроение у "ноль первого". Информация негативного толка, напротив, порой укрывалась. Вот так и создавался постепенно культ личности. Сейчас нужны умные, талантливые коммуникаторы и профессиональные аналитики, которые найдут в себе мужество признать пусть горькую, но правду.



- А как могут пойти события дальше, если в стране не произойдет радикальных реформ?



- Молодое поколение не знает основ марксизма-ленинизма. Людям постарше, находящимся у власти - политикам, политтехнологам и политологам - я бы посоветовал вспоминать иногда основные постулаты этого учения. Приведу два из них. Первый: идея становится материальной силой, когда она овладевает массами. Второй: революционная ситуация возникает тогда, когда верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. Некоторые власть предержащие считают, что есть Аблязов, есть кучка поддерживающих его "экстремистов". Достаточно обезвредить их, задержать до митингов или во время них, и порядок будет обеспечен. Это заблуждение и самообман. Это вовсе не "кучка экстремистов". Сегодня только слепой не видит, что протестные настроения и массовые недовольства в обществе нарастают, не исключаются "голодные бунты", возможны киргизский или армянский варианты развития событий. Народ у нас многострадальный и терпеливый, но нельзя без конца испытывать его терпение. Мы уже находимся над пропастью. Народный гнев может вызвать тяжкие последствия для многих, в том числе и для действующей власти. Но шансы избежать этого еще имеются. Президент должен воспользоваться ими.



Мерей Сугирбаева