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Закон о манипулировании информацией вернули в Кырпарламент. Возражение президента
14:01 04.08.2020

3 августа 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сооронбай Жээнбеков подписал возражение к Закону "О манипулировании информацией". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что президент, поддерживая основную концепцию о необходимости защиты прав и свобод каждого от недостоверной и ложной информации, распространяемой в интернете, вместе с тем имеет возражения.

Глава государства подчеркивает: свобода выражения мнения и свобода информации являются одними из фундаментальных прав человека, гарантированных как Конституцией, так и рядом международных и региональных договоров о правах человека. Они играют ключевую роль в развитии демократического общества.

Конституция обязывает граждан уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц. Каждый имеет право на неприкосновенность его частной жизни, уважение и защиту чести и достоинства.

В возражениях президента указано, что в период глобальной пандемии коронавирусной инфекции действия некоторых лиц, направленные на распространение ложной и недостоверной информации через социальные сети, создают угрозу причинения вреда жизни и/или здоровью граждан, общественному порядку и общественной безопасности, а также ущемляют права или охраняемые законом интересы прав и свобод граждан.

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Принимая во внимание общественную значимость поднимаемого вопроса и вытекающую из этого необходимость обеспечения полноты правового регулирования в данной сфере, предлагается пересмотреть редакцию закона, в частности субъектов правоотношений, механизмов реализации и технических аспектов регулирования закона с привлечением представителей общественности, экспертного сообщества и государственных органов.

"Считаю необходимым обеспечить рассмотрение данного закона с учетом прав человека, проводимой государственной политики, возможностей технологий и устойчивого развития государства. На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 64 и частью 2 статьи 81 Конституции, возвращаю Закон "О манипулировании информацией", принятый Жогорку Кенешем 25 июня, для выработки согласованного варианта. При этом представление настоящего возражения при его рассмотрении в парламенте возлагаю на министра культуры, информации и туризма", - говорится в возражении Сооронбая Жээнбекова.

Напомним, что 26 июня депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники убедительно просили Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект, угрожающий свободе слова в стране. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Источник - 24.kg,
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