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Жамбыл. Трое известных казахстанских борцов погибли в жуткой аварии. Два спортсмена остаются в реанимации
14:38 04.08.2020

Отечественные борцы разбились на автомобиле в Жамбылской области. Чемпион Казахстана до 23-лет Жаксыбек Карабалаев, победитель престижного международного турнира в России на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева Ильяс Жумай и Жанбота Байбазар погибли на месте, еще двое спортсменов - Шынгысхан Мухаметкалиев и Зауытбек Нурдаулет, находятся в реанимации, передает zakon.kz.

Известно, что смертельная авария произошла в районе села Кордай Жамбылской области. Других подробностей пока нет. О погибших борцах в интервью Sporttime рассказал заслуженным тренером Республики Казахстан Сакеном Закировым, который непосредственно работал с этими ребятами.

Я ведь знал их еще с юношеских лет, когда они, будучи школьниками поступили к нам в Республиканский колледж спорта имени Хаджимукана Мунайтпасова, где я работаю тренером. Я помню их первые успехи на международных турнирах. Это были молодые, талантливые, амбициозные и перспективные ребята, которые мечтали завоевать для Казахстана золотые медали чемпионата мира и Олимпийских игр. Жаксыбек Карабалаев уверенно шел к тому, чтобы стать лидером сборной страны, становился призером чемпионата Казахстана, был победителем первенства Республики до 23-лет. Ильяс Жумай – это отдельная страница в нашей борьбе. Яркий, талантливый, харизматичный. Его можно назвать художником вольной борьбы, поскольку Ильяс демонстрировал на ковре яркую и зрелищную борьбу. Он с легкостью схватывал на ходу все приемы и успешно применял их на ковре. Мы потеряли ребят, которые могли формировать будущее казахстанской вольной борьбы. От себя лично, и от всей борцовской общественности выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким ребят, – с болью в сердце сказал Сакен Закиров.
Добавим, что сегодня состоялись похороны олимпийского чемпиона, прославленного борца Жаксылыка Ушкемпирова, скончавшегося на 70-м году жизни.

Источник - zakon.kz
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