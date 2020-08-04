Главу ЦБ России Набиуллину подозревают в взяточничестве. Банкир Антонов дал показания

20:10 04.08.2020

Банкир Владимир Антонов, находясь в колонии, дал показания на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину. Сейчас он уже на свободе и избежал новых обвинений.



Как рассказал источник, Владимир Антонов дал показания, что он неоднократно передавал Набиуллиной крупные суммы в обмен за помощь по линии ЦБ РФ "Моему банку" и банку "Советский", к деятельности которых он имел отношение. Правда, делал это банкир не напрямую, а через своего приятеля и однофамильца Антонова, который когда-то работал в Банке России и знаком с Набиуллиной с 90-х годов.



Потом Антонов-посредник трудился и трудится в банковском секторе. Сейчас Владимир Антонов уже на свободе, в колонии он отбывал срок за хищение средств из банка "Советский". Также ему не стали предъявлять обвинения по ряду других дел, в которых он фигурировал. По словам источника, сейчас показания Антонова проверяются оперативным путем. Работа осложняется из-за того, что Антонов не лично передавал деньги, а действовал через третье лицо.



Это уже точно намек. Посмотрим, как его воспримут.