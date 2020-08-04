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Вирус убил директора аэропорта Бухары экс-Сенатора Тохира Бахронова
20:22 04.08.2020

Скончался директор аэропорта Бухары Тохир Бахронов
Скончался директор международного аэропорта Бухары, бывший сенатор Тохир Бахронов. У него был диагностирован коронавирус.
Сегодня, 12:08 Коронавирус Общество
В возрасте 61 года скончался директор международного аэропорта Бухары Тохир Саидович Бахронов, сообщила пресс-служба хокимията Бухарской области. В хокимияте "Газете.uz" подтвердили, что у него был диагностирован коронавирус.

Тохир Бахронов родился в Бухаре 21 апреля 1959 года. В 1986 году окончил Бухарский государственный педагогический институт, в 1996 году - Академию гражданской авиации в Санкт-Петербурге (заочно).

В 1977-1978 годах работал водителем на бухарском автопредприятии "ХАТП-11", в 1980-1982 годах - диспетчером отдела перевозок Бухарского авиаотряда, в 1982-1985 годах - начальником авиаагентства Бухары, в 1985-1997 годах - начальником службы организации пассажирских перевозок и заместителем директора аэропорта Бухары. В 1997 году был назначен директором ГУП "Международный аэропорт Бухары".

В 1999-2004 годах был депутатом Олий Мажлиса Узбекистана, в 2014-2019 годах - депутатом Бухарского областного кенгаша, в 2014-2019 годах - членом Сената.

1 августа сообщалось о смерти прокурора Тайлакского района Самаркандской области Фархода Абдухоликова. Ему было 58 лет. По данным УзА, у него был диагностирован коронавирус.

31 июля в возрасте 53 лет скончался судья Ташкентского областного суда по уголовным делам Хайриддин Шермухамедов, также получавший лечение от коронавируса. Под его председательством проходил судебный процесс по делу Ахмада Турсунбаева ("Ахмадбая").

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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