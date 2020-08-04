Вирус убил директора аэропорта Бухары экс-Сенатора Тохира Бахронова

20:22 04.08.2020

Скончался директор аэропорта Бухары Тохир Бахронов

Скончался директор международного аэропорта Бухары, бывший сенатор Тохир Бахронов. У него был диагностирован коронавирус.

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В возрасте 61 года скончался директор международного аэропорта Бухары Тохир Саидович Бахронов, сообщила пресс-служба хокимията Бухарской области. В хокимияте "Газете.uz" подтвердили, что у него был диагностирован коронавирус.



Тохир Бахронов родился в Бухаре 21 апреля 1959 года. В 1986 году окончил Бухарский государственный педагогический институт, в 1996 году - Академию гражданской авиации в Санкт-Петербурге (заочно).



В 1977-1978 годах работал водителем на бухарском автопредприятии "ХАТП-11", в 1980-1982 годах - диспетчером отдела перевозок Бухарского авиаотряда, в 1982-1985 годах - начальником авиаагентства Бухары, в 1985-1997 годах - начальником службы организации пассажирских перевозок и заместителем директора аэропорта Бухары. В 1997 году был назначен директором ГУП "Международный аэропорт Бухары".



В 1999-2004 годах был депутатом Олий Мажлиса Узбекистана, в 2014-2019 годах - депутатом Бухарского областного кенгаша, в 2014-2019 годах - членом Сената.



1 августа сообщалось о смерти прокурора Тайлакского района Самаркандской области Фархода Абдухоликова. Ему было 58 лет. По данным УзА, у него был диагностирован коронавирус.



31 июля в возрасте 53 лет скончался судья Ташкентского областного суда по уголовным делам Хайриддин Шермухамедов, также получавший лечение от коронавируса. Под его председательством проходил судебный процесс по делу Ахмада Турсунбаева ("Ахмадбая").