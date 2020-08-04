Послом Узбекистана в Австрию послан Абат Файзуллаев

20:24 04.08.2020

Назначен посол Узбекистана в Австрии

Абат Файзуллаев, работавший помощником министра иностранных дел, назначен послом Узбекистана в Австрии.

Вчера, 17:12 Политика

Абат Азатович Файзуллаев решением Кенгаша Сената Олий Мажлиса от 29 июля назначен послом Узбекистана в Австрии, сообщает ИА "Дуне". До этого назначения он занимал пост помощника министра - начальника Организационно-контрольного управления МИД.



Абат Файзуллаев учился в Университете мировой экономики и дипломатии по программам бакалавриата и магистратуры (2000−2007 годы). Также окончил заочное отделение Ташкентского государственного экономического университета по специальности "Международные экономические отношения" в 2009 году. Работал на различных должностях в системе МИДа и посольстве Узбекистана в США.



Прежний посол Узбекистана в Австрии и постоянный представитель страны при ОБСЕ и других международных организаций в Вене Шерзод Асадов в марте стал заместителем министра иностранных дел.