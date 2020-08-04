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Послом Узбекистана в Австрию послан Абат Файзуллаев
20:24 04.08.2020

Назначен посол Узбекистана в Австрии
Абат Файзуллаев, работавший помощником министра иностранных дел, назначен послом Узбекистана в Австрии.
Вчера, 17:12 Политика
Абат Азатович Файзуллаев решением Кенгаша Сената Олий Мажлиса от 29 июля назначен послом Узбекистана в Австрии, сообщает ИА "Дуне". До этого назначения он занимал пост помощника министра - начальника Организационно-контрольного управления МИД.

Абат Файзуллаев учился в Университете мировой экономики и дипломатии по программам бакалавриата и магистратуры (2000−2007 годы). Также окончил заочное отделение Ташкентского государственного экономического университета по специальности "Международные экономические отношения" в 2009 году. Работал на различных должностях в системе МИДа и посольстве Узбекистана в США.

Прежний посол Узбекистана в Австрии и постоянный представитель страны при ОБСЕ и других международных организаций в Вене Шерзод Асадов в марте стал заместителем министра иностранных дел.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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