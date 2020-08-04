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|Взрыв в порту Бейрута - десятки погибших и сотни пострадавших (видео)
20:29 04.08.2020
В Бейруте прогремел мощный взрыв
видео тут -
https://www.mk.ru/incident/2020/08/04/chudom-vyzhivshiy-ochevidec-snyal-video-vzryva-v-beyrute-vblizi.html
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82&lr=27040
В порту столицы Ливана Бейрута прогремел мощный взрыв. Сообщается о погибших. Сотни человек ранены.
В районе порта в столице Ливана Бейруте во вторник прогремел мощный взрыв, передает РИА Новости. Сообщается о не менее 10 погибших.
В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла. Ранения от осколков получили сотни человек.
На видеокадрах с места события видно, как в небо сначала поднимается белый дым, а затем - после сильной вспышки - огромный столб красного дыма.
Причина взрыва в настоящее время устанавливается.