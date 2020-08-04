Взрыв в порту Бейрута - десятки погибших и сотни пострадавших (видео)

20:29 04.08.2020

В Бейруте прогремел мощный взрыв



видео тут -

https://www.mk.ru/incident/2020/08/04/chudom-vyzhivshiy-ochevidec-snyal-video-vzryva-v-beyrute-vblizi.html



https://yandex.ru/search/?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82&lr=27040



В порту столицы Ливана Бейрута прогремел мощный взрыв. Сообщается о погибших. Сотни человек ранены.



В районе порта в столице Ливана Бейруте во вторник прогремел мощный взрыв, передает РИА Новости. Сообщается о не менее 10 погибших.



В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла. Ранения от осколков получили сотни человек.



На видеокадрах с места события видно, как в небо сначала поднимается белый дым, а затем - после сильной вспышки - огромный столб красного дыма.



Причина взрыва в настоящее время устанавливается.