На западе Туркмении, не признающей коронавирус, распылили антисептики с самолета

21:41 04.08.2020

Власти западного региона Туркмении - Балканского велаята - распылили антисептик с самолета на город Туркменбаши. Об этом сообщает региональная служба радио "Свобода" - радио "Азатлык". Редакция связывает это с пандемией коронавируса нового типа.



По словам корреспондента "Азатлыка", антисептики были распылены во время мусульманского праздника Курбан-байрам (праздновался в конце июля - первых числах августа). В течение трех дней жителям запретили выходить из дома. "Сказали, что это не хлор, но многие чувствовали себя плохо", - добавил корреспондент.



Деньги на дезинфекцию в размере 100 манатов с человека (28,5 доллара) собрали с чиновников, бюджетников (учителей, медиков), нефтяников, энергетиков и военных. В Туркменбаши проживают больше 70 тысяч человек. Этот город является центром нефтеперерабатывающей промышленности страны.



Власти Туркмении утверждают, что в ней нет ни одного человека, заразившегося коронавирусом нового типа. По всей видимости, это последняя страна - член ООН, отрицающая случаи заражения COVID-19. При этом в конце июля в республике приостанавливали работу крупные торговые центры, рынки, театры, парки и предприятия сферы услуг. В стране также было приостановлено пассажирское железнодорожное и авиасообщение. Однако чиновников обязали даже в праздники находиться на рабочем месте.



В середине июля Всемирная организация здравоохранения призвала власти республики принять такие меры общественной безопасности, как если бы коронавирус уже был в стране. В настоящий момент население Туркмении обязано носить маски и соблюдать социальную дистанцию в два метра. Повсеместно, в том числе на рынках, появилась специальная разметка.



При этом в Лебапском велаяте наблюдается дефицит медицинских масок. Их нет в государственных и частных аптеках, а местные фабрики начали массовый пошив тряпичных масок. "Население носит самодельные маски, сшитые из марли или любой хлопчатобумажной ткани. Портнихи используют даже старые детские штанишки, переделывают на маски. Продают такие маски по цене от 8 манатов до 10. Тканевые маски у перекупщиков стоят от 10 до 20 манатов", - рассказал корреспондент "Азатлыка".



Масок не хватает даже медикам, полицейским и чиновникам, которые тоже обязаны их носить.



Недавно Туркмения получила гуманитарную помощь от Всемирной организации здравоохранения. В состав груза на сумму около 500 тысяч долларов, по просьбе Министерства здравоохранения Туркмении, были включены средства защиты, в том числе маски для медперсонала. Теперь их продают медикам, а не раздают бесплатно.



Корреспонденты "Азатлыка" получают данные о вспышках пневмонии во всех регионах Туркмении. В Мары небывалый наплыв пациентов с симптомами COVID-19. Местные больницы не справляются с количеством больных, создаются новые карантинные зоны.



"Больницу по улице Огузхана (бывшая ул. Скворцова) в городе Мары перепрофилировали в инфекционную. В других больницах больные не помещаются. Очень много больных. Туда отправляют только не тяжелых больных. В этой больнице остались работать только медсестры и врачи, остальные сотрудники должны были написать заявление на отпуск, от некоторых потребовали указать в заявлении отпуск на 10 дней без содержания", - сообщил 4 августа корреспондент Азатлыка в Мары.



В регионе растет число медработников, заразившихся COVID-19. В частности, в санатории "Мелхем", расположенном в Марыйском этрапе (округе) у некоторых врачей обнаружили коронавирус, они находятся на карантине.



В административном центре Лебапского велаята после введения жестких карантинных мер количество поступающих в больницы уменьшилось. "На прошлой неделе в многопрофильный госпиталь в день госпитализировали более 50 человек. Сегодня поступило 10 человек, из которых у четверых тест на ковид дал положительный результат. Это может связано с тем, что полиция строго пресекает выход людей на улицы, - сообщил 4 августа источник в одном из учреждений системы здравоохранения Лебапского велаята. - Урезали количество транспорта почти на половину. Из этрапов люди не могут добраться до города".



В столице Туркмении все больше людей предпочитает либо вынуждено лечиться дома. "Это стало массовым повсеместным явлением. Заболевшие, даже с подтвержденным тестом на коронавирус болеют дома, а на работе оформляют болезнь не больничным листом, а отпуском или отпуском без сохранения содержания. Это происходит даже в такой организации как Министерство финансов", - сообщил 4 августа корреспондент "Азатлыка" в Ашхабаде.



По его словам, вместе с тем растет смертность от болезни с симптомами COVID-19.