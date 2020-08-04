Самая популярная модель в Японии - Рола, имеет русские корни

21:47 04.08.2020

Япония - страна победившего национализма. Хотя японцам и близки стандарты европейской красоты, все топовые модели и звезды в Японии - исключительно японского происхождения, и увидеть там иностранцев или полукровок было невозможно… до того, как появилась Rola. Она полностью поменяла индустрию красоты в Японии.



30 летняя модель имеет русские и японские корни, со стороны матери, и бангладешские, со стороны отца. Причем, родители очень рано развелись, и с детства ее воспитывала мачеха, которая была китаянкой. Именно такое смешение восточных, арабских и европейских мотивов и создало необычную внешность Ролы. Нетипично большие глаза, смуглая кожа, светлые волосы и высокие скулы - очень нетипичный набор характеристик для японской модели. Однако, это ей ничуть не помешало.



Ее карьера началась совершенно случайно. Когда она студенткой прогуливалась по одной из оживленных улиц Токио, ее заметил знаменитый стилист, который не смог оторвать взгляда от экзотичной красоты девушки, и предложил ей работу Так и началось ее восхождения на самую вершину японского Олимпа. Позже она стала популярной участницей японских ток-шоу, что сделало ее еще популярней.



Благодаря своей харизме, очень игровой и легкой натуре, Рола быстро приобрела статус супер звезды, а три ее фирменных выражения стали синонимом слова kawaii (милые) в Японии. Речь о "надувании щек", "ОК-жесте рядом с лицо" и "высунутом уголке языка". Десятки тысяч подражателей копируют эти моменты на своих фотографиях.



Фирменные "выражения" роллы, которые копирует тысячи азиатских девушек



Если раньше, полукровкам (людям, наполовину японского происхождения) жилось в Японии трудно, и они становились целью постоянных расистских нападок, то, с появлением Ролы быть "хафу" (наполовину японцем) - это модно и круто. Японские модные агенства специально ищут подобных моделей, в попытке создать новую Ролу, что было совершенно беспрецедентно для Японии еще 5-10 лет назад.



Сейчас Ролу в Японии знают все, и она красуется на каждом втором рекламном билборде. Она вторая по популярности женщина в японских социальных сетях, популярней ее лишь японская комедиантка Наоми Ватанабе.



Становление Ролы в роли японской супер-звезды сигнализирует об очень важных изменениях, которые происходят внутри японской культуры. Медленно, но верно, японцы перестают быть такими закостенелыми и консервативными, как это было раньше. И, кто знает, может быть не за горами тот день, когда главными звездами Японии, наравне с японцам, будут люди с другим разрезом глаз и цветом кожи.