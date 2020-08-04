Монголы побеждали и на воде. Сражение на Янцзы, решившее судьбу Южного Китая

21:52 04.08.2020

В марте 1275 г. монгольские войска, моряки и сухопутные части, в двухдневном сражении на "Великой реке" разбили последнюю мощную армию империи Сун



Точнее сражение проходило не только на широком водном пространстве Янцзыцзяна, но и на крупной отмели посередине реки, а также и по берегам этой реки, называемой в Китае и "Великой" и просто Цзян ("Река"). Это сражение произошло на участке Янцзы, примыкающем к отмели Динцзячжоу (существует и сейчас под тем же названием), и продолжалось с 18 по 19 марта 1275 г. Оно произошло в результате отчаянной попытки властей Сун переломить крайне неблагоприятную для них стратегическую обстановку – после падения крепостей Сянъян и Фаньчэн на реке Ханьшуй, закрывавших монголам выход к внутренним областям Сун, водные просторы Янцзы оставались единственной преградой и возможным шансом разбить переправляющееся через Янцзы войско монголов. Тем более, что именно в кораблях, в их экипажах и судовой рати, сунцы могли считать себя превосходящими конное, в своей основе, войско монголов. Но их ожидала большая неприятность – за 7 лет осады Сянъяна и Фаньчэна (эти города-крепости находились на противоположных берегах р. Ханьшуй, прямо напротив друг друга), основные сражения с их защитниками и подходившими к ним подкреплениями, как раз и велись на воде, причем водное пространство р. Ханьшуй мало чем уступало Янцзы (р. Ханьшуй считается одной из трех великих рек Китая). Поэтому за эти годы армия Хубилая не только набралась опыта сражений на реке, но и построила неплохой речной флот с тренированной и закаленной в сражениях судовой ратью на нем. Все это сказалось на результате сражения при отмели Динцзячжоу.



Любопытный факт – это важнейшее сражение армии монголов, под командованием Баяна (главнокомандующего армиями Юань) практически не описано в китайской Википедии, там приведено буквально три строчки о нем (про другие Вики и не говорю, там вообще ноль упоминаний). А тем не менее, именно оно предрешило судьбу Южного Китая на почти 100 лет вперед. Вероятно авторам китайской Википедии не очень нравится о нем вспоминать. Хотя это было к тому же еще весьма масштабное сражение, причем сражение комбинированное – на воде и на суше, а сражались с обоих сторон военные моряки, пехота и конница, при поддержке обстрелов камнеметов с берегов и отмелей. И силы сторон были соответствующие: со стороны Сун участвовало около 130 тысяч человек на более чем 2500 судах (военных джонках, речных транспортах и лодках); а со стороны войск Баяна было последовательно использовано два или три корпуса, в каждом из которых было по нескольку туменов.



Монголы наголову разбили сунскую армию – сначала, в первый день сражения, был разгромлен ее авангард (в нем было около половины всех сунских войск). Тут надо сказать, что в первый день собственно сражения почти и не было, так как командир бoльшей части авангарда сунцев попросту сбежал со значительной частью своих сил, а оставшиеся были так деморализованы, что монголы атакой на своих судах легко их разгромили – или перебив или захватив в плен.



А на следующий день подошедший корпус Ачжу (внука знаменитого Субэдэя) добил и полностью уничтожил арьергард сунских войск (при нем был и им командовал сунский главнокомандующий Цзя Сы-дао, личность весьма примечательная, но это отдельный разговор). Любопытно, что это добивание произошло в основном за счет действий пехоты и камнеметов – сначала Ачжу буквально на паре джонок нагло ворвался в строй сунских транспортов и некоторого числа военных джонок, смешав их порядки в узости между отмелями и берегами, а потом поставленные в удобных местах камнеметы ударили по сунцам, которые запаниковали и стали разворачиваться для бегства, чем окончательно сами себя привели в хаос (столкновения сунских судов друг с другом, их выкидывание на отмели и т.д.). В это время по ним ударила основная часть юаньских джонок с двумя отрядами подчиненных Ачжу полководцев на борту. Ну и тут уже не замедлили с действиями ханьская пехота и монгольская конница – они с берегов обстреливали эту кучу малу, захватывали севшие на мель или просто оказавшиеся рядом поврежденные и потерявшие управление сунские суда и лодки. Разгром был полнейший. Бежавших с потерянных или разбитых судов сунцев преследовали еще 70 км по обоим берегам Янцзы, было захвачено 2000 лодок и судов.



Главная армия Сун перестала существовать. Впрочем, этого следовало ожидать – ведь ее основу составили наспех собранные части, разнообразная солянка из наемного войска Сун и территориальных частей (ополчения). Ее главнокомандующий Цзя Сы-дао, совершенно деморализованный поражением и осознанием реального качества собственной армии в сравнении с юаньской, уже 21 марта 1275 г. написал доклад императору с рекомендацией срочно эвакуироваться и перенести из Линьань (ныне г. Ханчжоу) столицу империи. Между прочим, сами сунцы понимали насколько ничтожными оказались их командиры. Очень выразительно это описано в династийной истории "Сун ши", в жизнеописании Цзя Сы-дао:



"[Цзя] Сы-дао вместе с [Сунь] Ху-чэнем тоже бежали в Янчжоу на одном судне. На следующий день разбитые войска заполонили [Янцзы]цзян, спускаясь вниз [по течению], [Цзя] Сы-дао послал людей подняться на берег и махать флагами, призывая тех к себе. Никто не пришел, а были и такие, что сквернословили и разнузданно ругали его"



Значение этого сражения в том, что это было почти полное уничтожение основных сил империи Сун, которые невозможно было восстановить. Причем все это произошло уже на подступах к столице Сун и власти сунских округов и областей стали массово сдаваться войскам Баяна. Еще предстояли бои с остатками войск Сун, но это была уже агония империи – в феврале 1276 г. от имени малолетнего императора Сун было отправлено к Хубилаю письмо с отречением от титула императора и признанием императора Юань своим сюзереном.