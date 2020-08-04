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|При взрыве в Бейруте получил "незначительные ранения" консул Казахстана
22:57 04.08.2020
Казахстанский консул получил ранения после взрыва в Бейруте
Взрыв повредил здание посольства Казахстана.
В результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению Дипломатической миссии РК в Ливане, сообщает zakon.kz.
В пресс-службе МИД РК подтвердили эту информацию.
Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения.
Наши дипломаты на оперативной связи с местными властями, проверяется информация о состоянии граждан РК, находящихся на территории Ливана, - говорится в сообщении.
4 августа в столице Ливана - Бейруте прогремел мощный взрыв. Точную причину взрыва власти страны пока назвать не могут.