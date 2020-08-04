При взрыве в Бейруте получил "незначительные ранения" консул Казахстана

22:57 04.08.2020

Казахстанский консул получил ранения после взрыва в Бейруте

Взрыв повредил здание посольства Казахстана.



В результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению Дипломатической миссии РК в Ливане, сообщает zakon.kz.



В пресс-службе МИД РК подтвердили эту информацию.



Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения.



Наши дипломаты на оперативной связи с местными властями, проверяется информация о состоянии граждан РК, находящихся на территории Ливана, - говорится в сообщении.

4 августа в столице Ливана - Бейруте прогремел мощный взрыв. Точную причину взрыва власти страны пока назвать не могут.