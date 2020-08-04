Саудовская Аравия и Иран не могут поделить регион, - И.Субботин

00:22 05.08.2020

Спор двух региональных врагов беспокоит их соседей



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

4 авг. 2020



Пакистан внес вклад в ослабление напряженности между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом рассказал премьер-министр Исламской Республики Имран Хан в интервью телеканалу "Аль-Джазира", которое будет опубликовано полностью 5 августа. Несмотря на то что пакистанская сторона не единственный посреднический канал, который есть у двух региональных держав, в экспертной среде уверены: полноценного диалога между ними пока не получится. И Тегеран, и Эр-Рияд видят процесс разрядки по-разному.



Хан заявил, что военная конфронтация между Эр-Риядом и Тегераном является наихудшим сценарием для Ближнего Востока. В связи с этим, по словам премьера, его страна сыграла определенную роль в том, чтобы конфликтность отношений двух региональных соперников в некоторой степени понизилась. "Наше посредничество между Ираном и Саудовской Аравией не поставлено на паузу, и мы делаем успехи, хоть и медленно, – сказал Хан в разговоре с "Аль-Джазирой". – Мы сделали все возможное, чтобы избежать военного противостояния между Ираном и Саудовской Аравией, и наши усилия помогли достичь прогресса". Впрочем, о каком именно эпизоде идет речь, пакистанский премьер-министр не уточнил.



В рамках саудовско-иранского спора существует достаточно потенциальных каналов связи. Так, довольно неплохо налажены контакты между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Накануне министры иностранных дел двух стран провели дистанционные переговоры по ряду двусторонних и региональных вопросов. В беседе со своим коллегой из ОАЭ Абдуллой бин Зайдом шеф иранской дипломатии Мохаммад Джавад Зариф заметил, что ситуация вокруг распространения коронавируса нового типа создала риски дестабилизации на Ближнем Востоке, но Тегеран и Абу-Даби как соседи должны думать о стабильности. По итогам видеоконференции Зариф написал в Twitter, что это был "очень содержательный, откровенный и дружеский" разговор.



Правда, насколько Эмираты готовы выступать медиатором в конфликте между Эр-Риядом и Тегераном, неизвестно. Королевство и Исламская Республика расходятся в оценках по целому ряду региональных досье, важное место среди которых занимает, к примеру, гражданский конфликт в Йемене, развивающийся под боком у Саудовской Аравии.



Накануне бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад направил письмо саудовскому кронпринцу Мухаммеду с предложениями по Йемену, что стало неожиданностью для экспертов. "Я знаю, что ваше превосходительство недовольны нынешней ситуацией, когда невинные люди умирают и получают ранения каждый день, а инфраструктура разрушается, – говорится в послании. – Вы огорчены тем, что принадлежащие народу региональные ресурсы используются для разрушения, а не для развития мира и процветания. По этим причинам вы будете приветствовать справедливый мир". Несмотря на то что сейчас Ахмадинежад является частным лицом, вряд ли его инициатива написать наследнику саудовского престола не была согласована с иранскими властями.



"Политике Ирана присущ поиск посреднического канала со странами, с которыми нет дипломатических отношений, – заявил "НГ" проживающий в Иране эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин. – Есть постоянные каналы связи с США. Это, например, швейцарское посольство". Саудовская Аравия не является исключением в этом поиске способов взаимодействия, говорит аналитик. "После того как Дональд Трамп начал политику максимального давления, в Иране приняли решение: раз с США не удается договориться и, очевидно, не удастся, то мы попытаемся принудить к некоторому урегулированию хотя бы Саудовскую Аравию", – напоминает Смагин.



"Для этого продолжается поддержка хуситов в Йемене, и для этого хуситами инициируются некоторые атаки на Саудовскую Аравию, – полагает аналитик. – Можно вспомнить нападение на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco. Это во многом желание показать, что США не смогут обеспечить безопасность Саудовской Аравии, а единственный способ ее обеспечить – пойти на диалог с Ираном и разграничить сферы влияния. В принципе в этой ситуации в посредничестве сейчас меньше всего заинтересована Саудовская Аравия, потому что, пока Дональд Трамп у власти, она делает ставку на то, что политика максимального давления в отношении Ирана продолжится и никаких переговоров быть не может".



Другое дело, что Иран – если допустить, что переговоры начнутся, – может выдвинуть предложение, которое вряд ли устроит Саудовскую Аравию, говорит эксперт. "Тегеран будет пытаться разграничить влияние в регионе на уже текущих условиях, – заявил Смагин. – Вряд ли Иран будет готов отказаться от тех позиций, которых он уже достиг в регионе". Эксперт указывает на укоренение иранского влияния в Сирии, Йемене и Ираке. "Йемен, наверное, единственное направление, где Иран готов хоть как-то отступить, но, естественно, его условия Саудовскую Аравию не устраивают, и диалог маловероятен, хотя иранская сторона постоянно заявляет о том, что она готова на урегулирование с королевством", – заключил Смагин.



4 авг. 2020