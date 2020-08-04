США потихоньку уползают из Афганистана, - "НГ"

00:26 05.08.2020

04.08.2020



Трамп уменьшает вдвое численность войск США в Афганистане



До ноября американцы сократят свою группировку ударными темпами



Несмотря на то что американцам не удалось ни разгромить радикальные группировки, ни убедить "Талибан" (запрещен в РФ) сложить оружие, ни иным путем добиться прочного мира в Афганистане, военнослужащие США почти полностью уйдут из этой страны до ноябрьских президентских выборов. По словам президента Дональда Трампа, к последнему осеннему месяцу этого года численность контингента США в Афганистане уменьшится вдвое – с 8,5 тыс. до 4 тыс. военнослужащих.



Об планах в отношении Афганистана американский лидер рассказал в интервью интернет-порталу Axios, которое также было показано на телеканале HBO. Интервью было взято несколько дней назад, однако полная версия вышла только на этой неделе.



Интервьюер Джонатан Сван поинтересовался у президента, как выполняется его предвыборное обещание – вывести войска США из Афганистана. Ведь сейчас численность американского контингента такая же, как при Бараке Обаме, – 8,5 тыс. человек. Трамп ответил, что уже в ближайшее время ситуация изменится. "Мы очень скоро сократим численность наших войск в Афганистане до 4 тыс. Думаю, что к ноябрьскому голосованию их там будет 4–5 тыс.", – сказал он.



Глава государства впервые подтвердил, что контингент будет сокращен. Еще 27 июня CNN сообщало со ссылкой на свои источники, что принципиальное решение об уменьшении численности войск Трамп уже принял. Впрочем, вывод американских военнослужащих прогнозировался и ранее, но всякий раз на официальном уровне эти прогнозы не подтверждались.



На этот раз обещание президента похоже на выполнимое. За четыре года Трамп так и не смог вывести войска из Афганистана, потому что этому не благоприятствовала обстановка в данной стране. Талибы и обосновавшееся в ней "Исламское государство" (запрещено в РФ) не только не были побеждены, но и усилили свое влияние. А власть президента Афганистана Ашрафа Гани, наоборот, оказалась очень непрочной.



Вместо силового подавления талибов Трамп взял курс на переговоры с ними, который в итоге оказался верным. По крайней мере в феврале в столице Катара Дохе удалось достичь договоренности с "Талибаном", которая пусть и не без проблем, но реализуется. В минувшую пятницу началось перемирие, объявленное в честь праздника Ид аль-Адх (Курбан-байрам). Талибы отпустили 82 захваченных ими правительственных госслужащих, Гани в ответ освободил 500 боевиков. Сейчас Америка заинтересована в том, чтобы был сделан следующий шаг: начаты непосредственные межафганские мирные переговоры. Как сообщает афганский телеканал Tolo news, именно эта тема обсуждалась в понедельник на видеоконференции главы Госдепартамента США Майкла Помпео и представителя талибов муллы Абдуллы Гани Барадара.



Пока перспективы прямых переговоров участников афганской гражданской войны представляются неопределенными. Талибы не хотят говорить с Ашрафом Гани напрямую, он тоже не демонстрирует особого энтузиазма в деле мирного урегулирования, явно ожидая, чем закончатся президентские выборы в США.



У афганского президента неплохие контакты с Демократической партией США, поэтому он вправе рассчитывать, что в случае, если ее представитель станет президентом, политика Белого дома в отношении Афганистана изменится. Сейчас талибы рассматривают мирную договоренность как способ добиться власти. "Они полагают, что мирным путем могут получить то, чего не могут завоевать силой оружия", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников. Это, разумеется, не устраивает Ашрафа Гани.



Тем не менее до ноябрьских выборов мирный процесс, не сопряженный как минимум с активными боевыми действиями, может продлиться. А значит, Трамп имеет возможность выполнить одно из своих предвыборных обещаний, тем самым укрепив в глазах своих избирателей имидж политика, который держит свое слово. Сейчас для президента это крайне важно: его предвыборная кампания идет не самым лучшим образом. На пресс-конференции в Белом доме Трамп поспешил объявить, что пандемия в стране закончилась. Однако количество заболевших коронавирусом растет в 15 штатах. Осенью может грянуть вторая волна пандемии. Это значит, что экономика страны не начнет расти и Трампу будет жизненно необходимо продемонстрировать избирателям любые успехи – если не в экономике, то хотя бы во внешней политике.



Геннадий Петров



4 авг. 2020