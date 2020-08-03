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Токаев: 500 дней бюрократической эквилибристики, - В.Ковтуновский
01:13 05.08.2020

ТОКАЕВ: ПЯТЬСОТ ДНЕЙ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ ЭКВИЛИБРИСТИКИ

Виктор КОВТУНОВСКИЙ, политолог
Грядущее правительство вряд ли окажется по настоящему реформаторским

Показатели заболеваемости свидетельствуют о том, что эпидемия коронавируса в Казахстане достигла своего естественного плато. Естественного в том смысле, что по числу инфицированных мы уже обогнали Китай, значительная часть казахстанцев, в том или ином виде, болезнью переболели, некоторые, увы, от нее погибли. Скорее всего, вирус теперь уже не будет распространяться столь широко и катастрофично, по тем же, объективным причинам.

На этом фоне правительство Аскара Мамина может перевести дух. Отныне оно без привычных манипуляций со статистикой вправе объявить о долгожданной победе над пандемией. На такой мажорной ноте отставка маминского кабинета, которую так явственно провоцировал Касым-Жомарт Токаев в последние пол- года, станет неуместной.

Надо заметить, что, занимаясь перманентным третированием (впрочем вполне заслуженным) своего правительства, но, вместе с тем, не принимая кардинального решения об его отставке, глава государства начал изрядно портить уже свой собственный имидж. Об этом очень едко и метко написал мэтр нашей журналистики Вадим Борейко, инвентаризировав все "последние китайские предупреждения" щедро посылаемые Токаевым в адрес исполнительной ветви власти.

https://www.facebook.com/vadim.boreiko

Видимо осознав это обстоятельство, на последнем совещании президент был весьма сдержан по части критики. И, хотя предложение правительства о смягчении карантинных мер отклонил, но никаких разносов министрам, как это у него уже было вошло в привычку, из его уст в этот раз не прозвучало.

На мой взгляд, нынешнее пацифистское настроение Токаева имеет две фундаментальные причины. Во-первых, его визави, Нурсултан Назарбаев так и не объявил о своем окончательном уходе с политической сцены. Елбасы сохраняет контроль над правящей партией Нуротан и может выстроить серьезные препятствия воплощению токаевских амбиций.

Вторая причина еще важнее. У Токаева так и не сформировалась своя собственная команда, способная профессионально решать социально-экономические проблемы страны в нынешних, экстремальных по всем меркам, условиях. Отсюда следует, что некому воплощать анонсированный главой государства "новый экономический курс", который "приведет к экономическому буму". https://www.zakon.kz/5031386-tokaev-anonsiroval-vtoroe-poslanie.html

Отправив в отставку правительство, сформированное его предшественником и добившись назначения своего ставленника, Токаев должен будет взять на себя полную ответственность за положение дел в стране.

И тут возникает ряд ключевых вопросов: Есть ли у него политическая воля пойти на такой шаг? Сможет ли он привлечь во власть настоящих профессионалов и сделать их единомышленниками? Поверят ли новые кадры, призванные продвигать реформаторские идеи и замыслы, в его лидерские способности? И главное: способен ли Токаев оградить свою команду от неминуемых нападок "старой гвардии"?

Полуторагодичный опыт токаевского президентства не позволяет дать положительные ответы на эти вопросы.

Конечно, в теории существует одна действительно эффективная опция: нанять неких "чикагских мальчиков" для проведения реформ в условиях авторитарной системы управления. Но наш авторитаризм сегодня… несколько раздвоился. Несмотря на наличие обширных президентских полномочий, нельзя сказать, что Токаев единолично управляет государством. Да и, будем откровенны, по части харизмы и авторитета Токаева трудно сравнить с Пиночетом 70-80-х или даже с Назарбаевым образца 90-х годов прошлого столетия.

Исходя из всех этих предпосылок, новый кабинет министров (если дело дойдет до его замены) будет сформирован в результате компромисса между Акордой и Библиотекой. А по сему, грядущее правительство вряд ли окажется по настоящему реформаторским, поскольку главной его задачей будет не "экономический бум", не решение насущных проблем, а перманентное балансирование между двумя центрами власти. То есть, востребованы будут специалисты по бюрократической эквилибристике, а не кризис-менеджеры или экономические гуру.

Такое состояние грозит продлиться до тех пор, пока нынешнее двоевластие не перейдет в более устойчивую политическую форму: либо вернется к привычному единовластному авторитаризму, либо модернизируется в сторону парламентской системы власти. В конце концов, чтобы действовать решительно, брать на себя ответственность и риски, новая команда должна опираться или на авторитарного и авторитетного президента, или на большинство в полномочном и обличенном доверием общества представительном органе.

Согласитесь, что симбиоз – сочетание сильного президента и полномочного парламента – с практической точки зрения невозможно. Неоднократно декларируемая Токаевым формула: "Сильный президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство" на деле ни что иное, как оксюморон. К тому же из его риторической "триады" не вполне ясно перед кем, в конечном счете, должно быть подотчетно правительство: перед президентом или перед законодательными палатами.

Однако на сегодняшний день, через пятьсот дней правления второго президента, дуалистическая система управления продолжает оставаться нашей причудливой политической особенностью.

3 авг. 2020

Источник - novgaz.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596579180
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