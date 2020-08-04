Зачем российские вооруженные формирования блокируют экспорт нефти в Ливии, - Кристиан Вайсфлог

06:45 05.08.2020

4 августа 2020 г.

Кристиан Вайсфлог | Neue Zürcher Zeitung



"Москва рассчитывала на военную победу в Ливии. Однако наступление на столицу потерпело неудачу. Теперь Кремль хочет достичь своих военных целей с помощью нефтяной блокады - назло США", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.



"Нефть может быть и оружием, - отмечает журналист Кристиан Вайсфлог. - Это в настоящий момент наглядно демонстрируют в Ливии Россия и Объединенные Арабские Эмираты. Поддерживаемый ими генерал Халифа Хафтар с востока завоевал в последние годы почти всю страну и все больше окружал столицу Триполи на западе. Так под контроль Хафтара почти полностью попала нефтяная инфраструктура Ливии. С января его войска блокировали производство и экспорт черного золота. Добыча Ливией нефти резко сократилась с 1,2 млн до 100 тыс. баррелей в сутки".



"Доходы от экспорта нефти распределяются несправедливо - так Хафтар и его иностранные союзники обосновывают свою блокаду. К тому же признанное международным сообществом правительство в Триполи, по их словам, финансирует средствами, полученными от продажи нефти, боевиков и террористов".



Тим Итон из аналитического центра Chatham House сомневается в том, что для Хафтара и его союзников речь действительно идет о более справедливом и прозрачном распределении доходов от нефти. "Осуществление блокады за два дня до Берлинской конференции в январе свидетельствует о том, что она должна служить политическим средством давления для переговоров", - считает эксперт.



"Похожего мнения придерживается и эксперт по Ливии Анас аль-Гомати: "Речь идет о доступе к богатству и власти". По его словам, уже в 2015 году предпринималась попытка создать параллельную нефтяную компанию на востоке и счета для доходов в Эмиратах. План в итоге потерпел неудачу под давлением США. "Или вы действительно верите, что Россия заинтересована в более справедливом распределении доходов от нефти в Ливии?", - спрашивает эксперт".



"После того, как войска Правительства национального согласия взяли под контроль месторождение Эш-Шарара на юго-западе, в июне производство постепенно снова было запущено. (...) Но вскоре российские вооруженные формирования печально известной "Группы Вагнера" взяли под свой контроль Эш-Шарару и Эс-Сидер. С тех пор нефтяная блокада, из-за которой ливийское государство в первом полугодии потеряло 6 млрд долларов дохода, продолжается", - говорится в статье.



"К тому же чтобы воспрепятствовать дальнейшему продвижению к "нефтяному полумесяцу" вооруженных групп, связанных с Правительством национального согласия, к востоку от Сирта, Москва перебросила боевые самолеты на ливийские авиабазы Аль-Джуфра и Аль-Хадим. При этом после своего поражения в Триполи Хафтар больше не играет никакой роли, считает Аль-Гомати: "Россия и ОАЭ располагают собственными наземными войсками, а также дронами и боевыми самолетами в воздухе". Хафтар, по его мнению, нужен лишь для того, чтобы придать операциям ливийский вид".



"(...) Если в результате нефтяной блокады Триполи не смягчит свои позиции, Россия и Эмираты могут также могут поставить себе целью раскол страны. По принципу: "Если мы не можем вас победить, то мы вас бросаем", - считает аль-Гомати".



В последние годы на востоке страны уже возникло несколько параллельных государственных структур, однако их финансовое положение неблагоприятно. "Неудивительно, что параллельные государственные институты хотят как можно быстрее получить доступ к твердой валюте из нефтяного бизнеса. (...) Но является ли нефтяная блокада подходящим средством давления для того, чтобы получить доступ к дополнительным миллиардам, вызывает сомнения, - пишет Neue Zürcher Zeitung. - Ведь в финансовом смысле перевес сейчас на стороне Триполи, считает Итон. "Центральный банк в столице еще располагает валютными резервами в достаточном количестве", - отмечает эксперт".



Источник: Neue Zürcher Zeitung