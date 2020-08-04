"Каспийского монстра" списали в музей, - Дм.Литовкин

06:56 05.08.2020

Единственный в мире гибрид самолета и корабля сменил статус



Дмитрий Литовкин

04.08.2020



Экраноплан "Лунь" станет первым экпонатом парка "Патриот" в Дербенте. Гигант уже отбуксирован из Каспийска. "Лунь" – машина, способная развить скорость в 500 км/ч, нести на себе шесть сверхзвуковых противокорабельных ракет "Москит" и прозванная на Западе "Каспийским монстром", не ходила своим ходом с конца 80-х годов прошлого века. Буквально сразу же после завершения испытаний ее поставили на прикол. Не имеющее аналогов в мире изделие оказалось не нужным военным. Не находят отклика попытки реанимировать программу создания кораблей-самолетов, способных "лететь" над водой и при этом иметь грузоподъемность сухогруза, хотя бы в гражданском исполнении.



Несколько лет назад за это ратовал председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев и бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. Как и прежде, их заявления об уникальности самолета-корабля остались всего лишь пиаровскими акциями, направленными на поддержку Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева. Фирма специализируется на создании судов и кораблей на подводных крыльях. В ее истории "Лунь" оказался самым уникальным и в то же время бесполезным созданием.



Ответ на вопрос, почему это произошло, будоражит многих. В том числе и самих создателей этой техники. Бывший замглавкома Военно-морского флота адмирал Игорь Касатонов отмечал, что при всех достоинствах: скорости (современные боевые корабли не ходят быстрее 70 км/ч), ударной мощи, сопоставимой с куда менее подвижными эсминцами 956 проекта типа "Современный", и особенностями полета над водой, когда вокруг "Каспийского монстра" образуется облако водяной взвеси, скрывающей его от радаров противника, экраноплан оказался крайне неэффективным. Тема экранопланов так и не вышла за рамки экспериментальной работы. Самая главная их проблема была в ненадежности, что и определило их дальнейшую судьбу.



В движение самолет-корабль приводили восемь реактивных двигателей – неэкономично. "Лететь" над водой со скоростью в 500 км/ч в Каспийском, Балтийском или Черном морях – опасно. Судоходство в этих районах весьма оживленное: управление гоночным болидом на оживленной магистрали однозначно приведет к катастрофе, усугубить которую смогут еще и крылатые ракеты, на каждой из которых может стоять ядерная или фугасная боевая часть весом в полтонны. "Лунь" можно было бы использовать на Северном или Тихоокеанском флотах. Но тут опять есть загвоздка. Радиус действия экраноплана не превышает 2 тыс. км. Для боевого корабля это слишком мало.



В настоящее время КБ им. Алексеева предлагает менее масштабные проекты гражданских экранопланов. Самые перспективные из них могут перевозить от 40 до 200 пассажиров или от 50 до 600 т груза. Например, "A-050" сможет развивать скорость 450 км/ч и брать на борт 100 пассажиров. К слову, на Западе нет аналогичных кораблей водоизмещением более 5 т. Планировалось, что самолет-корабль будет использоваться для перевозки пассажиров из Краснодарского края в Крым и из Санкт-Петербурга в Калининград, свяжет Камчатку, Сахалин и Курильские острова с Владивостоком. Создание опытного экземпляра должно было завершиться в 2017 году. Однако, как можно судить, дальше выставочной модели дело не пошло. Причина скорее всего кроется все в той же неэкономичности.



Сегодня важно, что единственный и уникальный экземпляр самолета-корабля удалось спасти от утилизации. Его размещение в парке "Патриот" в Дербенте станет хоть и грустным, но существенным напоминанием о том, что в России существуют научная школа и конструкторские коллективы, способные воплощать самые фантастические идеи в жизнь. Возможно, что со временем к идее самолета-корабля снова вернутся, но на новом технологическом уровне, когда эта техника не будет столь дорогостоящей в эксплуатации.