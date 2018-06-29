Платформенное безобразие. Зама КазМинздрава Абишева подозревают в хищении 127 миллионов тенге при разработке IT-системы

07:06 05.08.2020

Платформенное безобразие

Вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева подозревают в хищении 127 миллионов тенге при разработке интеграционной IT-системы



Михаил КОЗАЧКОВ, 5 августа 2020



О задержании высокопоставленного сотрудника Минздрава, курировавшего в ведомстве вопросы цифровизации, стало известно в минувшие выходные. Как вскоре выяснилось, вопросы к 37-летнему чиновнику появились у Службы экономических расследований (СЭР) комитета по финансовому мониторингу Минфина. В понедельник, 3 августа, суд санкционировал арест Олжаса Абишева на два месяца. Корреспондент "Времени" выяснил, с чем именно связаны претензии к соратнику бывшего министра здравоохранения Елжана БИРТАНОВА.

Абишев появился в Министерстве здравоохранения ровно два года назад, в июне 2018-го. Тогда практически в каждом ведомстве ввели должность заместителя министра по цифровизации, и Олжас Амангельдиевич, по образованию инженер-разработчик, идеально подошел на эту позицию. Еще ходили разговоры, что Абишева и Биртанова связывают не только профессиональные, но и дружеские отношения. Тем более они вместе трудились в АО "Национальный медицинский холдинг".

Практически сразу после прихода на должность зама по цифровизации Абишев угодил в скандал, связанный с электронными медицинскими сервисами. По неизвестным причинам в нескольких регионах со стороны чиновников началось активное продвижение системы, разработанной ТОО "Центр информационных технологий "Даму": в больницы спускали указания заключать контракт именно с этой фирмой и разрывать соглашения с конкурентами. Тогда же, возможно, по случайному совпадению в аккаунтах Минздрава в соцсетях вовсю рекламировался продукт "ДамуМед", что не устроило других игроков на рынке. Появилось письмо от группы разработчиков с требованием прекратить эту монополию, после чего Олжас Амангельдиевич дал большое интервью корреспонденту "Времени", где взял часть вины за эту ситуацию на себя (см. "Толстые обстоятельства", "Время" от 29.6.2018 г.).

Позже господин Абишев попал еще в ряд скандалов, один из которых был связан с выборами ректора Западно-Казахстанского государственного медуниверситета. На конкурс поступило две заявки, а после выступления кандидатов комиссия проголосовала за действовавшего на тот момент ректора Ербола Бекмухамбетова, но вице-министр своим волевым решением отменил итоги выборов и предложил заслушать претендентов еще раз, сославшись на слабость обеих заявок. В итоге руководителем вуза стал вообще третий кандидат, а Олжас Амангельдиевич вновь был вынужден оправдываться (см. "Олжас Абишев: У меня все прозрачно, можете проверить!", "Время" от 15.4.2019 г.).

Однако претензии на сей раз со стороны СЭР связаны с другой темой. С 2016 года Минздрав разрабатывает единую интеграционную платформу, которая должна связать между собой все медицинские системы и базы данных. Если говорить простым языком, то в идеале это должно выглядеть так: человек приходит в любую клинику, и по его удостоверению личности врач получает доступ к истории всех его болезней и анализов.

Платформу уже несколько лет пытается доделать хорватская компания Ericsson Nikola Tesla, специализирующаяся на современных телекоммуникационных продуктах. Контракт с этой фирмой подписан почти на 18 миллионов долларов. Но есть одно но: деньги выплачены, а платформа не функ­ционирует. "Время" попросило одного из специалистов оценить ее работу.

- Оценить работу платформы никак нельзя, потому что для населения Казахстана эта система еще не проработала ни одного дня, - пояснил руководитель компании MedElement Виталий ЕРМОЛЕНКО. - По бумагам вроде как ее приняли в эксплуатацию в этом году, но по факту ни одна из минздравовских систем не мигрировала в этот сервис в боевом режиме, как и ни одна из частных медицинских информационных систем полноценно не работает с этим решением - интеграции только начинаются. Вообще состояние запуска платформы сейчас такое: 8 июня Минздрав в лице г-на Абишева подписал "Дорожную карту по электронному здравоохранению", после чего было обещано, что будут созданы рабочие группы и далее в них отработают детали. Пока на 4 августа ни на одну рабочую встречу по обсуждению планов нас, разработчиков, не приглашали.

- Виталий, как вы считаете, 18 миллионов у. е. за интеграционную платформу - это нормальная цена?

- Безумно, нереально дорого! Реализовать подобное можно на порядок дешевле и в течение одного года максимум, причем усилиями отечественных разработчиков.

Обратили на это внимание и в комитете по финансовому мониторингу. Как удалось выяснить сотрудникам СЭР, последний транш хорватской компании ушел в конце 2019 года, и подписал документы как раз Олжас Абишев. Но просто перечисление денег - не преступление. Сотрудники СЭР установили, что работы не выполнены как минимум на 127 миллионов тенге. Именно эта сумма фигурирует в материалах уголовного дела. Чиновнику также вменяют нарушение процедуры госзакупок при заключении этого контракта. Впрочем, доказать вину вице-министра будет довольно сложно из-за неординарности этого расследования, ведь речь идет о разработке сложного IT-продукта, который нельзя потрогать руками, взвесить или попробовать на вкус.