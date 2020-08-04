25 лет одной из самых больших этнических чисток в послевоенной истории. Уничтожение Сербской Краины, - А.Тюрин

07:38 05.08.2020

Александр Тюрин

4 августа 2020



25 лет масштабному военному преступлению, совершенному хорватскими силовиками при деятельном участии НАТО – уничтожению Сербской Краины. В ходе операций "Молния" и "Олуя" в мае и августе 1995 года более четверти миллиона краинских сербов было изгнано, более 20 тысяч убито.



Краинские сербы на протяжение веков защищали романо-германский Запад, Папский Престол и Священную Римскую империю германской нации от османских нашествий. В Вене хорошо одетые люди сидели в кафе, пили, естественно, кофе, философствовали, заедали круаcсанами - все это было очень вкусно и приятно. А совсем недалеко от этих благословенных мест краинские сербы резались с турками и потурченцами, защищая венские кафе и венских барышень.



В годы Второй Мировой войны сербы подверглись геноциду. История знает много случаев геноцида, когда массовому уничтожению подвергались этнические и национальные группы – будь то в форме прямого истребления или способствования вымиранию. Кочевники истребляли оседлое население Причерноморья и Средней Азии, потому что те мешали ведению кочевого хозяйства. Англичане уничтожали ирландских кельтов и австралийских аборигенов, а американцы индейцев, потому что те мешали ведению сельского товарного капиталистического хозяйства. Бельгийские колонизаторы уничтожали негров Конго за то, что те плохо работали, а английские колонизаторы активно способствовали вымиранию бенгальцев за то, что те работали хорошо. Хорватские националисты истребляли сербов по другой причине. Хорваты, даже не двоюродные, а родные братья сербов, были зомбированы Западом, западной культурой, папским престолом на ненависть к православной цивилизации ("отсталой, полуазиатской" и т.д.). И эти зомби принялись убивать своих братьев с легкостью детей, которые давят муравьев, рвут крылышки бабочкам и ломают кукол.



Католические священники возглавляли хорватские отряды, которые вырезали сербские деревни. Добрые католики возглавляли хорватские лагеря смерти, входившие в систему Ясеновац, где сербов глушили молотками и сжигали живьем в печах кирпичного завода, где устраивались соревнования, сколько сербов можно убить руками за один день (Петар Брзица, член католической организации "Крижари", ножом "сербосеком" перерезал горло за один день 1360 заключенным.) В отличие от индустриального геноцида, которым занимались немцы, хорватские националисты занимались, так сказать, душевным геноцидом. Геноцид душевный отличается применением собственных рук, снабженных разве что холодным оружием (топорами, ножами, пилами, молотками) для медленного, сладострастного, нередко развлекательного убийства. "Мадам, мы сербов не режем, а колем", - в мемуарах сохранился даже такой галантный ответ хорватского офицера одной проезжей даме, возмутившейся сценой резни.



После 1991 краинские сербы не пошли в независимую Хорватию, которая с радостью стала восприемницей хорватского душегубно-католического государства эпохи Павелича и Гитлера. К маю 1995 краинские сербы остались в полном одиночестве. Ельцинская Россия, да и куда более близкий Белград отказались от них. Первая сама была во власти упырей, которые сладкоголосо вещая об общечеловеческих ценностях, сосали ее кровь и шарили по ее карманам. Ельцин даже наложил вето на принятый Госдумой закон "О мерах России по предотвращению геноцида сербского населения в Краине". Белград же доверился атлантистам, которые обещали очередной разумный компромисс (с помощью таких "компромиссов" эти джентльмены уже объегорили и сжили со свету сотню индейских племен).



С мая по август 1995 хорваты уничтожали Cербскую Краину, особенное предпочтение выказывая бегущим женщинам и детям. Либеральной и прочей прогрессивной общественности, как и ведущим мировым СМИ (которые принадлежат 5-6 крупным медиа-концернам) не было и до сих пор нет дела до десятков тысяч убитых и пропавших без вести краинских сербов. Гаагский суд не счел чем-то преступным массовое убийство сербов Сербской Краины, предпринятое хорватскими войсками в 1995 - оправданы и гуляют на свободе хорватские генералы Анте Готовина и Младен Маркач, уничтожавшие колонны с сербскими беженцами. А вот глава Сербской Краины Милан Мартич получил от атлантистов тридцать пять лет тюрьмы.



Мне почему-то кажется, что Мартич не просидит 35 лет в тюрьме. Потому что Запад, который нам известен, скоро закончится. И не спасут его и те ревнители "истинных западных ценностей", которые в большом количестве присутствуют в рунете. Но пока что процесс идет, мы видим, как братья-славяне становятся небратьями, как Запад их зомбирует при помощи идеологии превосходства над "полуазиатской, отсталой" русской цивилизацией. Вот уже за Украиной приходит очередь и Белоруссии, где почти 30 лет беспрепятственно развивается русофобский литвинизм (тупой и лживый, но пипл его охотно хавает). Тут, конечно, есть огромная вина и московской либеральной интеллигенции, которые все эти тридцать лет делает все необходимое, чтобы у русских не было собственной идеологии и чтобы Россия безропотно кормила русофобские элиты государств-лимитрофов. И не смела заикаться ни о русском мире, ни об уникальной российской цивилизации, освоившей просторы северной Евразии, разгромившей всех хищников, являвшихся за нашей душой и нашей землей с Запада, и проявившей столько героизма и удали, сколько никаким англосаксам, литвинам и т.д. и не снилось.