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Что рвануло в Бейруте? Масштабы ущерба - "невозможно описать"
07:50 05.08.2020

Теракт, пиротехника или склад с оружием? Что стало причиной ужасающего взрыва в порту Бейрута, сейчас никто не может сказать точно. Телеканал "Аль-Арабия", ссылаясь на заявления представителей различных ведомств и опираясь на собственные источники, собрал воедино имеющуюся к данному моменту информацию.
Предварительные данные: в порту Бейрута взорвался оружейный склад Хезбаллы (Al Arabiya, ОАЭ)
04.08.2020

По сообщению телеканала "Аль-Арабия", первоначальная информация указывала на то, что взрыв, который сотряс Бейрут во вторник, произошел на складе оружия "Хезбаллы" в порту Бейрута.

Со своей стороны, глава Службы государственной безопасности Ливана Аббас Ибрагим предположил, что сдетонировали "конфискованные и очень взрывоопасные" материалами.

"Похоже, что в течение многих лет там хранили конфискованные материалы, что очень опасно", - сказал Ибрагим, подчеркнув необходимость дождаться результатов расследования.

Взрыв в порту Бейрута произошел в 18:00 по местному времени. Взрывная волна пронеслась по всему городу. Министр внутренних дел Ливана также попросил дождаться результатов расследования, но, по его словам, вероятно, что причиной происшествия стали взрывоопасные материалы.

Власти страны также не исключают версию теракта. Бывший премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что масштабы потерь в Бейруте настолько велики, чтобы их невозможно описывать.

На месте взрыва работают пожарные бригады, слышны сигналы карет скорой помощи. По информации ливанского Красного Креста, речь идет о тысячах раненых и погибших.

Источник - inosmi.ru
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