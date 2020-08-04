Идлиб опять ждет штурма. Ситуация в зоне деэскалации резко обострилась

07:54 05.08.2020

На этой неделе ситуация в сирийском Идлибе резко обострилась. Российский Центр примирения враждующих сторон практически ежедневно рапортует об активизации боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ). Сообщается о потерях среди сирийских военных. Со своей стороны оппозиционные источники говорят о самых интенсивных авиаударах по Идлибу российской авиации с момента заключения 5 марта договоренности между Москвой и Анкарой по прекращению огня. На этом фоне эксперты обсуждают возможность новой наступательной операции сирийских правительственных сил в Идлибе. По информации местных источников, армия Сирии усиливает свои позиции в этом районе.



"В течение прошедших суток боевики "Джебхат ан-Нусры" (старое название ХТШ, запрещена в РФ.- "Ъ") предприняли несколько попыток прорвать позиции Сирийской арабской армии… Все атаки боевиков отражены, при этом им нанесен значительный урон в живой силе и технике. Имеются потери и среди сирийских военнослужащих",- сообщили в понедельник вечером в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии. Военные подчеркнули, что за последний месяц обстановка в Идлибе заметно обострилась. По словам руководителя центра контр-адмирала Александра Щербицкого, только в июле в зоне деэскалации Идлиб российской стороной зафиксировано более 140 нарушений режима прекращения огня. "Незаконные вооруженные формирования, прикрываясь соглашением о прекращении боевых действий, наращивают свой военный потенциал",- отметил он. Судя по предыдущим отчетам центра, интенсивность обстрелов возросла во второй половине июля, достигнув пика к началу этой недели.



По информации близкого к сирийской оппозиции Центра мониторинга за соблюдением прав человека, в боях с джихадистскими группировками на севере провинции Латакия (юго-западная часть зоны деэскалации Идлиб) в воскресенье и понедельник погибли 12 бойцов проправительственных сил, 17 получили ранения. Сообщается и о погибших боевиках. В то же время катарское издание "Аль-Кудс аль-Араби" со ссылкой на свои источники пишет о 15 погибших бойцах проправительственных сил, утверждая, что среди них есть и российские военные. Другой информации о гибели россиян нет, как и официальных комментариев Минобороны.



К утру вторника в провинции Латакия наступило затишье. В то же время сообщалось об обстреле районов, подконтрольных сирийской вооруженной оппозиции на юге зоны деэскалации Идлиб и ответном обстреле турецкой артиллерией позиций сирийской армии. Такие перестрелки стали особенно интенсивны последние две недели. Накануне арабские СМИ писали также о бомбардировках Идлиба российской авиацией, в результате которых погибли три члена одной семьи. Отмечается, что это одна из самых серьезных атак с 5 марта, когда Россия и Турция договорились о прекращении огня в Идлибе.



Напомним, что эта договоренность положила конец наступлению сирийской армии на зону деэскалации Идлиб. Помимо прекращения огня речь шла о создании коридора безопасности шириной 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М4 (Латакия-Алеппо), а также о совместном патрулировании части этой трассы, проходящей через Идлиб. С реализацией договоренности возникли проблемы из-за сопротивления джихадистских группировок. Так, в середине июля трое российских военнослужащих получили легкие ранения на пути следования автоколонны. Впервые осуществить полное патрулирование дороги через Идлиб удалось только 22 июля. Протяженность маршрута совместного патруля составила 71 км. Однако спустя неделю оппозиционные сирийские СМИ сообщили, что запланированное совместное патрулирование не состоялось по неизвестным причинам, турецкие военные проехали маршрут в одиночку. Никаких комментариев российской стороны на этот счет не было. Что касается коридора безопасности, то он так и не был создан.



На фоне обострения ситуации в Идлибе эксперты активно обсуждают возможность нового наступления сирийской армии в Идлибе. Тем более что в последние недели сообщается об укреплении позиций проправительственных сил вдоль границ зоны деэскалации. Кроме того, по данным сирийского Центра мониторинга, c 5 марта по 1 августа Турция направила в зону деэскалации свыше 5 тыс. единиц военной техники и более 1 тыс. солдат. Цель Анкары - усилить позиции сирийской умеренной оппозиции в Идлибе, дав ей возможность противостоять как джихадистам, так и сирийской армии, особенно в случае наступления последней.



Как сирийские джихадисты делят Идлиб

"В условиях новых реалий в Идлибе любая военная операция, не согласованная с Анкарой, несет в себе значительно больше рисков, чем до турецкого военного развертывания в регионе. Поэтому переброску подкреплений сирийской армии и российские авиаудары по Идлибу можно рассматривать пока лишь как сигнал Турции сделать все возможное для реализации договоренности о создании полосы безопасности",- сказал "Ъ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, с учетом сложностей, с которыми сталкивались российско-турецкие патрули на трассе М4, создание полосы безопасности, неизбежно разрывающей территорию, контролируемую ХТШ и оппозицией, не сможет обойтись без силовой акции. Однако исход военной операции может оказаться неприятным для Дамаска. "Опыт предыдущей военной операции в этом регионе показал, что даже ограниченное участие турецкой армии в поддержке оппозиции может кардинально изменить расклад сил. Вполне вероятно, что Турция отказалась сдавать силам режима районы к югу от М4, так как хотела бы использовать их в качестве залога для укрепления в будущем собственных позиций к востоку от Евфрата, а возможно, и поторговаться с Россией по Ливии",- добавил эксперт. Согласно некоторым сирийским оппозиционным источникам, возможности для компромисса уже обсуждались Россией и Турцией.



Очевидно, что Анкара и Москва не собираются ссориться.

"Процесс урегулирования конфликта идет, но существуют нелегальные силы, которые этот процесс задерживают и создают ему проблемы. Конечно, мы вместе с российскими партнерами стараемся помешать этому",- сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в середине июля, комментируя подрыв российского патруля на М4. А 27 июля он и президент РФ Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии и Ливии.



Примечательно, что в конце прошлой недели, когда разговоры о возможной операции в Идлибе в экспертных кругах достигли пика, Дамаск посетила российская межведомственная делегация в лице спецпредставителя президента РФ Александра Лаврентьева и заместителя главы МИД РФ Сергея Вершинина. Согласно комментарию российского внешнеполитического ведомства, делегация обсудила подготовку к заседанию сирийского конституционного комитета, намеченному на 24 августа, гуманитарное содействие сирийцам и в целом текущую ситуацию.



Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №138 от 05.08.2020