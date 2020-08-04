Золото как мировые деньги – важный урок советской истории, - В.Катасонов

08:31 05.08.2020 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 04.08.2020



Мы выиграли войну, не используя золото, наращивая добычу драгоценного металла и накапливая государственный золотой запас



Недавно рассекречен еще один документ советского времени – "Внешняя торговля Союза ССР за период с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1945 г. Статистический справочник по данным оперативного учета". Справочник подготовлен Министерством внешней торговли СССР и датирован 1946 годом. Благодаря этому документу многие гипотезы и версии, относящиеся к советской истории, можно подтвердить или, наоборот, опровергнуть.



В моей книге "Золото в экономике и политике России" (М.: Анкил, 2009) несколько страниц были посвящены возможным поставкам золота союзникам СССР по антигитлеровской коалиции (США и Великобритании). Никакой статистики по советскому экспорту товаров, включая золото, у меня в то время не было. Существовали лишь воспоминания и переписка советских и зарубежных государственных деятелей (посла СССР в США К. Уманского, временного поверенного в делах СССР в США А. Громыко, Государственного секретаря США Д. Ачесона, американского дипломата А. Гарримана и др.), в которых говорилось о возможных поставках советского золота в США и Великобританию. Союзники настаивали на том, чтобы их помощь Советскому Союзу оплачивалась желтым металлом. В частности, американцы требовали, чтобы поставки товаров по ленд-лизу осуществлялись под залог золота, которое предлагалось переместить на территорию США.



Требования американцев были отбиты. Их удалось убедить, что у русских золото есть, что на востоке организована работа "валютного цеха" – золотодобыча. Что СССР платежеспособен и при необходимости покроет претензии США. Однако все эти вопросы урегулирования требований и обязательств сторон было договорено перенести на время после окончания войны и окончания действия программы ленд-лиза.



Высокопоставленные чиновники США дважды летали на советский Дальний Восток, чтобы удостовериться, что там действительно организована масштабная добыча драгоценного металла. В начале Великой Отечественной войны, когда между Москвой и Вашингтоном велись переговоры о распространении программы ленд-лиза на СССР (до этого программа действовала в отношении Великобритании), Д. Ачесон летал на самолете Сталина в Магадан. Американский чиновник был поражен размахом золотодобычи. После этого последние сомнения Вашингтона были сняты, и соглашение о ленд-лизе в конце 1941 года было подписано. В 1944 году с инспекционной поездкой на советском Дальнем Востоке был вице-президент США Г. Уоллес. Он подтвердил, что "валютный цех" СССР продолжает работать на полную мощность.



В американских и российских источниках встречается термин "обратный ленд-лиз". Под ним понимаются встречные поставки Советским Союзом в США некоторых товаров, прежде всего металлов (хромовая руда, марганец, платина), необходимых для военной промышленности. В этом списке фигурировало и золото. Я писал в своей книге 2009 года: "Никаких количественных данных о поставках золота в годы войны в США в открытых источниках не имеется" (с. 219).



И вот, наконец, статистические данные появились. В рассекреченном статистическом справочнике называется объем экспорта золота из СССР за период с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1945 года. Он составил… 21 килограмм 629 граммов. Причем эта продажа была произведена только в 1945 году. В стоимостном выражении это 128,9 тыс. рублей, или менее 0,6% всей стоимости советского экспорта за указанный период.



Честно говоря, для меня это стало откровением. Ведь я полагал, что экспортные поставки золота могли измеряться тоннами, даже десятками тонн. Накануне войны годовая добыча золота в СССР составляла, согласно разным источникам, 180-200 тонн (с. 21). Можно предположить, что за период 22.06.1941 – 31.12.1945 гг. в стране было добыто не менее 1000 тонн драгоценного металла, вся добыча была направлена в золотой резерв государства. Данных о золотом запасе СССР в конце войны в открытом доступе нет до сих пор. Первая официальная цифра золотого запаса приходится на 1953 год – 2050 тонн. На тот момент СССР по этому показателю занимал второе место в мире после США (за Советским Союзом следовали Великобритания и Швейцария).



Мы выиграли войну, не используя золото. Выиграли, поддерживая и наращивая добычу драгоценного металла и постоянно накапливая государственный золотой запас. Такая линия поведения диктовалась в первую очередь соображениями военной безопасности. В годы войн золото становится универсальными мировыми деньгами. Бумажные деньги перестают работать. Только с помощью монетарного золота можно осуществлять жизненно необходимые закупки на мировом рынке (в том числе закупки оружия, военного снаряжения, боеприпасов). Вспомогательную роль могут играть бартерные (встречные) поставки товаров. Мы сумели покрывать свои импортные потребности благодаря программе ленд-лиза и бартерной торговле, накапливая золотой запас про черный день, который, к счастью, не наступил. Вероятно, дополнительным соображением сохранения курса CCCР на накопление золота стало принятие на международной конференции в Бреттон-Вудсе (1944 год) золотодолларового стандарта. Стандарт устанавливал, что мировыми валютами являются золото и доллар США. Для СССР золото как мировая валюта было более привлекательным, чем доллар, т. к. гарантировало Советский Союз от любой зависимости по отношению к Соединенным Штатам.



Перенесемся в сегодняшний день. Цена золота на мировых рынках стремится ввысь. Еще в прошлом году средняя цена не дотягивала до планки 1400 долларов за тройскую унцию. Сегодня она вплотную приблизилась к 2000 долларов. Все финансисты хорошо знают: чем сильнее желтый металл, тем слабее зеленая бумага (доллар США). Сейчас зеленая бумага слабеет не только по отношению к золоту, но и по отношению к ключевым валютам, на основе которых исчисляется индекс доллара (евро, фунт стерлингов и др.). На международной валютно-финансовой конференции в Ямайке в 1976 году золото из монетарного металла было разжаловано в биржевой товар, произошла демонетизация золота. Однако сегодня золото восстанавливает свой монетарный статус, оно выигрывает на фоне и доллара США, и других ключевых валют. Сегодня как никогда становится и выгодным, и стратегически важным курс на накопление золота в официальных международных резервах.



В 1990-2000-е годы золотой запас РФ был весьма скромным. Так, в 2008 году он был равен 466,2 т, а его доля в общем объеме золотовалютных резервов упала до минимального значения в 2,5%. Во втором десятилетии ХХI века Центральный банк Российской Федерации стал наращивать золотой запас. В 2018 году был зафиксирован пик закупок золота Центробанком – 273,7 т. (производство золота в указанном году составило 314,4 т, в золотой запас было направлено 87% произведенного металла). Однако уже в 2019 году Центробанк снизил закупки золота до 158,6 т (производство золота в 2019 году составило 368,0 т; в золотой запас было направлено 43% произведенного металла). В первом квартале 2020 года Центробанк закупал золото, но в еще более скромных объемах, чем в прошлом году, – 28 тонн. И самое удивительное: на фоне резко ускорившегося роста цен на золото Банк России объявил о прекращении закупок желтого металла с 1 апреля 2020 года и по сей день таких закупок не производит. На данный момент золотой запас составляет без малого 2,3 тыс. тонн, что равняется примерно 23% совокупного объема резервов страны.



Золотодобыча ("валютный цех") – стратегически важная отрасль экономики. С 1990-х годов "валютный цех" был вынужден работать преимущественно на экспорт. Казалось, в позапрошлом году, наконец, подавляющая часть внутренней добычи металла стала направляться на пополнение золотого резерва.



Однако сегодня Центробанк зажег золотодобытчикам "красный свет", и они вынуждены направлять свою стратегически важную продукцию на экспорт, обогащая иностранных спекулянтов и пополняя зарубежные резервы. В 2018 году, по нашим подсчетам, на экспорт была направлена минимальная за всю истории Российской Федерации доля добытого золота – 5%. В прошлом году – уже треть. А за пять месяцев 2020 года за рубеж отправили 96,5 тонны на 5,1 млрд. долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт золота вырос в 8 раз в натуральном выражении и в 10 раз – в стоимостном. По моим оценкам, на экспорт было отправлено более 70 процентов добытого металла. Почти все поставки российского золота направляются в Лондон. Часть его реэкспортируется, но подавляющая часть оседает в британских хранилищах.



В оправдание такой "золотой политики" я слышу аргументы, что, мол, доля золота в международных резервах России достигла "оптимального" значения – 23%. На фоне показателя в 2,5% в 2008 году выглядит, конечно, впечатляюще. Однако давайте используем другой фон – статистику по ряду стран Запада. Согласно данным Всемирного совета по золоту, доля золота в международных резервах в июне 2020 года составляла (%): США – 79,1; Германия – 75,0; Нидерланды – 71,5; Италия – 70,5; Франция – 65,0. Есть данные и по некоторым постсоветским странам (%): Казахстан – 68,0; Узбекистан – 59,0.



Из перечисленных стран Запада золотодобывающей страной являются лишь США. Остальные пополняют свои запасы за счет закупок на мировом рынке. Россия является золотодобывающей страной, занимая по производству драгоценного металла второе место в мире (после Китая). Следовательно, у нее есть все возможности продолжать наращивать свой золотой запас. Это становится особенно актуальным на фоне обострения международной обстановки и грядущего краха нынешней валютной системы, основанной на виртуальных денежных знаках, пусть даже называемых ключевыми валютами. Источник - fondsk.ru

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