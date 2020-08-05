Куда ведут легенды. Экспедиция к пещере Амира Темура

16:27 05.08.2020 Легенда о юном Темуре гласит: до того, как стать великим полководцем, он тренировал свое войско к будущим сражениям в высокогорной пещере в урочище Калаи Шерон Кашкадарьинской области. 600 лет спустя путешественник Шароф Эгамбердиев совершил экспедицию в пещеру Темура.



Шароф Эгамбердиев

Путешественник, доктор биологических наук



За свою карьеру путешественника Шароф Эгамбердиев восходил на Эльбрус, несколько раз посещал базовый лагерь Эвереста, преодолевал гималайские перевалы, взошел более чем на 40 вершин на территории Узбекистана и Таджикистана и основал сообщество "Таинственный Узбекистан", в рамках которого проложил путь ко множеству ранее неизведанных мест.



В очередном рассказе специально для "Газеты.uz" Шароф Эгамбердиев вспоминает путешествие в урочище Калаи Шерон, которое известно как пещера государственного деятеля и полководца Амира Темура.



Природа – удивительный скульптор. Человеку всегда было свойственно связывать величие природы с мистикой и выдающимися людьми ушедших эпох и слагать об этом легенды.



Урочище Калаи Шерон – прекрасное тому свидетельство. Его название переводится как львиная крепость. Однако оно не имеет прямого отношения ко львам, а связано с легендой о великом полководце Амире Темуре и его тренировочном лагере, якобы располагавшемся в пещере, на дне ущелья.



Местность из летописи



Мое первое знакомство с пещерой Темура произошло в июле 2018 года. Тем летом я провел три экспедиции в западной части Гиссара в Кашкадарьинской области в поисках уникальных мест и высокогорных святынь – зиератгохов.



В одну из экспедиций мы прошли хребет Бешнав. На самой южной вершине нашему взору открылось мощное ущелье. С двух сторон оно было зажато 200-метровыми стенами и сужалось настолько тесно, что дневной свет едва достигал его дна.



Этот пейзаж произвел очень сильное впечатление на нас, бывалых путешественников, видевших множество других локаций в разных странах и на разных континентах. Трудно представить, насколько сильными были впечатления людей, которые увековечили ущелье и пещеру в преданиях и рассказах о Темуре.



Существует много вариаций легенды о пещере Темура, но наиболее интересно ее описал писатель Евгений Березиков в своей книге "Легенды и тайны Узбекистана":



"Через пять дней пути вместе с отрядом юношей из окрестностей Шахрисабза [Амир Темур] уже был в горах. Здесь в одном из каньонов Темур нашел пещеру, указанную Хаккул-палваном. Местность оказалась удивительной. Она словно специально была предназначена для того, чтобы втайне готовиться к будущим битвам. Горы отгораживали этот район от всего мира, пути в который через тайные перевалы знали лишь местные дехкане. Да и ближайшее от пещеры поселение было на расстоянии целых трех дней перехода. Пещера, находившаяся на развилке многокилометрового каньона, расположилась очень удобно. Саму ее не было видно, а из ее входа вся местность просматривалась далеко вокруг. Внутри пещеры легко мог укрыться большой отряд. Она для Темура становилась и надежной крепостью, и удобным домом. В отдаленных каменных пустотах, где температура воздуха оказалась довольно низкой, имелась возможность создать хранилища значительных запасов еды".



В путь



Через неделю после изучения информации об ущелье и пещере Темура мы отправились в путь. Дорога до пещеры довольно долгая: пять с половиной часов езды до Шахрисабза и еще столько же по пыльным горным дорогам Яккабагского района Кашкадарьинской области.



Перевал Кызыл Газа послужил стартовой точкой нашего похода к пещере Темура. Когда мы добрались до плато, за спиной уже догорал день, окрашивая долину в мягкие закатные тона.



Плато с одноименным названием расположено на высоте 2800 метров и имеет размер 4 на 4,5 км. Его края резко заканчиваются 200-метровым крутым обрывом в каньон реки Каласай. Недалеко от обрыва протекал родник. Здесь мы решили засветло разбить наш лагерь. Отсюда мы наблюдали завораживающую картину смены суток в лежащей внизу долине с прекрасным видом на одну из красивейших вершин горной Кашкадарьи – вершину Ходжа-Ахчабурун (3820 метров).



Утром второго дня после неспешного подъема и завтрака мы, наконец, пошли знакомиться с пещерой. В отличии от восхождений на горные вершины, для посещения пещеры не обязательно выходить рано утром. Время суток и температура в пещере не имеют никакого значения – здесь всегда темно, а температура, независимо от времени года, почти никогда не меняется.



Ко дну ущелья



С первого взгляда ущелье кажется неприступным. Мощный разрез с вертикальными бортами каньона бесконечно тянется на север. Высота в некоторых местах превышает 200 метров. Если верить легендам, великий полководец спускался в каньон на лошадях.



Разбившись на три группы, мы начали искать проход на дно ущелья. Я ушел на север и смог найти только проход к скальным полкам (выемка в скале с нависающим козырьком – ред.), круто нависающим над огромной пропастью. Далеко внизу можно было видеть сай, до меня доносился рев воды. Но не было ни малейшего шанса благополучно спуститься этим путем.



Подходящий спуск мы искали около 40 минут, пока в рации не раздался голос одного из участников команды: "Кажется, я вижу тропу". И действительно! Тропа проходила южнее и за счет закрывающего ее каменного выступа была незаметна сверху.



Содержащиеся в борщевике вещества сильно повышают чувствительность к ультрафиолетовому излучению, которого в горах в избытке. В результате солнце выжигает на коже ожоги вплоть до второй степени.



Обойдя эту преграду, мы вышли на хорошо набитую тропу. Она петляла по крутому склону, то прижимаясь к скалам, то уходя вниз по осыпи, и привела нас на самое дно каньона. Внизу она резко свернула влево в обход каскада Каласая и потерялась в двухметровых зарослях борщевика.



Заросли этого красивого растения желательно обходить стороной, но в нашем случае на дне каньона такой возможности не было. С максимальной осторожностью, стараясь не повредить сочные стебли растения, мы "пробивали" себе путь.



Само по себе растение не опасно, но при повреждении ствола и листьев оно выделяет сок, богатый эфирными маслами. Содержащиеся в их составе фуранокумарины сильно повышают чувствительность к ультрафиолетовому излучению, которого в горах в избытке. В результате солнце выжигает на коже ожоги вплоть до второй степени (пузыри, заполненные жидкостью).



Миновав заросли борщевика, нам предстоял переход вброд ледяного потока Каласая. Даже в середине июля вода здесь очень холодная, до боли сводящая конечности. Времена года в горах исчисляются немного по-другому нежели в городе.



Весна в высокогорье приходится на наше календарное лето, когда начинается активное таяние снегов. Особенно опасным Каласай бывает в июне. Зажатый в узком каньоне, сай с ревом и силой несет свои воды вниз и может с легкостью смыть человека на переправе.



На всем протяжении пути по дну каньона с двух сторон в небо уходят вертикальные скальные стены, которые и определяют его ширину, то увеличивая ее, то сужая до 15 метров. А в наиболее узких местах даже в полдень лучи солнца не доходят до его дна.



Подземная конюшня Темура



Любуясь монументальными панорамами каньона, мы дошли до второй, финальной переправы на правый берег сая. Отсюда с расстояния в 700 метров видны огромные черные дыры входов в пещеру у основания скальной стены.



При приближении к главному входу в пещеру Амира Темура чувствуется сильная тяга воздуха. Температура воздуха снаружи в июльский день составляет около +25 С°, а в пещере - +8 С°.



Первое, что бросается в глаза при подходе к пещере – это рукотворная кладка из камней и земли высотой около четырех метров и шириной около пяти. В этой кладке вытесаны ступени. Дипломат, военный деятель и писатель Мирза Салимбек в дневниковых записях 1910 года вспоминает это место так:



"После обеда и отдыха мы - двадцать человек – пошли осматривать крепость Темура. Мы поднялись наверх примерно на сорок-пятьдесят шагов. Там стояли остатки больших ворот, через которые мы вошли в крепость. На расстоянии ста шагов находилось закрытое сверху помещение наподобие конюшни. Все оно было вырублено в горе. Разрез помещения равнялся тридцати гязам. По обе стороны были сложены из обтесанного камня стены. Между ними были вытесанные из мрамора столбики, некоторые из них стояли еще на месте, а прочие отломаны или полусломаны. Высота помещения была такова, что если всадник держал в руке меч, то не доставал им до потолка. Осмотрев место, мы вышли и оказались у больших ворот наподобие городских. Но створок на месте не было, а следы их были еле заметны".



Если 110 лет назад Мирза Салимбек застал остатки ворот и крепости, то до наших дней сохранилась только кладка со ступенями, ведущими в пещеру. В верхней части кладки имеются два прохода. Согласно легендам, слева находится саис-хона – конюшня. Вход в нее представляет собой арку высотой около четырех метров и шириной около шести. Саис-хона – это пыльный туннель, длиной около 200 метров, дно которого застилают довольно большие обломки скалы. Видимо, когда-то они обвалились со стен или свода. Если расчистить дно саис-хоны, то действительно по нему легко пройдут десятки коней.



Мост испытания



В пещерах нет ни малейшего источника света. В темной комнате глаза со временем привыкают и начинают различать очертания предметов. В пещерах такого не происходит, поэтому благополучие путешествия и возвращения из подземелья зависит от фонарей.



Проверив фонари и убедившись в их полной исправности, мы спустились в пещеру. В глубине предвходовой части пещеры лежал огромный кусок скалы. Мы обошли его справа и спустились в коридор. Он увел нас вглубь скального массива почти на 400 метров.



В свете мощных фонарей можно увидеть, как красиво украшены стены пещеры натечными образованиями. Дальнейший наш путь неожиданно преградил монолитный кусок сталактита, который оторвался и упал сверху ровно в центр коридора. К нашей большой удаче, это случилось задолго до нас, и этот завал можно было легко обойти.



Чем ближе мы подходили к большому залу, тем живее становилась пещера и кое-где можно было видеть россыпи пещерного жемчуга (шарики кальцита, один из типов натечных образований в карстовых пещерах – ред).



Наконец, мы в большом зале. Для большинства посетителей пещеры это конечный пункт. Не все решаются пройти дальше. В дальнем конце пещеры имеется довольно узкий проход, который ведет в еще один крупный зал. По легендам, там располагалось убежище самого полководца.



В начальной части зала я решил сделать фотографию. Дно пещеры в этом месте устилают скользкие глыбы. Не увидев крутой наклон, я неправильно установил штатив, в результате чего камера улетела вниз. Пещера сполна взяла свою плату за вход: новенький светосильный объектив был разбит, камера получила значительную деформацию корпуса.



А впереди нас ждал каменный туннель. Чтобы попасть во второй большой зал, необходимо пролезть по трем узким участкам, каждый длиною примерно в три метра. Они чередуются с небольшими камерами (пространство в пещере, которое связывает два туннеля – ред.), где можно передохнуть.



Размеры этого каменного туннеля составляют примерно 50 на 50 сантиметров. Если по какой-нибудь причине вы застрянете там, то шансов выбраться назад уже не будет.



Во втором большом зале сразу ощущаются его размеры. Луч фонаря не достигает свода пещеры, который уходит вверх аж на 20 метров. Это примерно как дом в шесть этажей. Размер зала составляет 62 на 26 метров.



В зале плещется озеро. Его подпитывает пещерный водопад, ниспадающий из расселины в своде. В свете фонарей глазу открывается по-настоящему красивое и завораживающее зрелище. Неслучайно именно этой части пещеры и была отведена главная роль как месту, где жил сам Темур.



"Пройдя 500 метров по пещере, взору посетителя предстанет небольшое каменное соединение над двумя углублениями, – пишет в мемуарах Мирза Салимбек. – Говорят, это "мост испытания", по которому может пройти только безгрешный человек. Этот мост приведет вас в еще одни апартаменты Темура, где расположено огромное подземное озеро, которое питается падающими каплями с потолка".



Сокровища знаний



Просмотрев все доступные нам уголки этой интереснейшей пещеры, мы выбрались обратно на поверхность. Разница между царством абсолютной тьмы и обычным миром была особенно заметна.



Так и завершилось наше знакомство с пещерой Темура. Мы покидали это место, но уносили с собой частичку прошедшей через века легенды. Урочище Калаи Шерон - это один из удивительнейших уголков горной Кашкадарьи, пропитанный древностью, сотканный из легенд и хранящий сказ о юности великого Темура.



И уже неважно, насколько правдива эта легенда. Каждый из нас уходил с большим чувством благодарности и любви к этому краю.



Автор текста и фото: Шароф Эгамбердиев Источник - Gazeta.uz

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