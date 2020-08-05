Александр Григорьевич Сиад Барре, - Г.Зотов

16:31 05.08.2020

Александр Григорьевич Сиад Барре



Внезапное летнее обострение отношений с Белоруссией напомнило Георгию Зотову финал нашей давней дружбы с одним африканским союзником - Сомали



Георгий Зотов



…Я не понимаю, чему здесь можно удивляться. У нас смотрят на Белоруссию с раскрытыми глазами - да как же так? Взяли, арестовали 33 гражданина РФ по великолепному подозрению, что те поселились в санатории и не бухают (сразу вспоминается "Ревизор" Гоголя, как вычислили "агента Петербурга" - "приехал, и денег не плотит"), провели армейские учения у границ с Россией, разослали повестки о мобилизации. Прямой намек - не время для смуты, дорогие белорусы, объединитесь, русские зарятся на наши территории. В обращении к нации от 4 августа президент Лукашенко и вовсе заявил, что Россия сама поменяла братские отношения на партнерские. У нас по древней традиции все стали расстраиваться. Да полноте, граждане. Чего здесь шокирующего? В нашей истории такое случалось неоднократно, России не привыкать.



…Давным-давно в Африке был один интересный случай. Совершивший переворот в 1969 году в Сомали генерал Мохаммед Сиад Барре сразу после прихода к власти заявил, что хочет дружить СССР. Вот прям так обожает марксизм, социализм и коммунизм, что дедушка Ленин ему в каждом сне видится. Советский Союз срочно отправил к берегам Сомали боевые корабли, и пушками поддержал новый режим, который на тот момент был крайне шаток - прочие горячие революционеры хотели его сместить. "Джаале Сиад" (товарищ Сиад) возлюбил далеких северных друзей еще больше. На улицах Могадишо появились портреты Ленина и Маркса, Барре основал Сомалийскую революционную социалистическую партию, заключил с Советским Союзом договор о дружбе и сотрудничестве. Тут, конечно, в Сомали понаехали тысячи советских специалистов в области строительства и сельского хозяйства, помогать братской Африке на пути к социализму. Они построили плотину на реке Джуба, воздвигли ГЭС: по всей стране на наши денежки пачками появлялись каналы, школы, фабрики. Уже через несколько лет Сомали стала лидером по производству молока и мяса в Африке - но продавала эту вкуснятину не Советскому Союзу, а иным странам - ну, видите ли, молодая республика нуждается в валюте. СССР поставил на основе кредита сомалийской армии 66 истребителей и бомбардировщиков, вертолеты, 250 танков, 310 бронетранспортеров, 500 артиллерийских орудий, зенитные системы, оказав помощь на миллиарды долларов.



…Мохаммед Сиад Барре, всю эту халяву с удовольствием принимал. Он выступал с речами о братстве сомалийского и советского народа, и грозил кулаком окаянному Западу, каковой своими происками пытался эту связь разрушить. Когда в 1975 году целые районы Сомали пострадали от засухи, СССР направил в республику сотни грузовиков ЗИЛ-157 с водителями, и самолеты АН-12 для перевозки людей к источникам воды, доставил множество гуманитарных грузов для пострадавших. Мохаммед Сиад Барре со слезами на глазах обращался к жителям страны, и умилялся - "Смотрите, как любят нас русские, любите их взамен". В то же время, дорогой ленинец Барре постоянно твердил советскому руководству - я ваш настоящий союзник в Африке, все остальные вас "кинут", обожайте меня, помогайте мне. Особенно он возревновал, едва на путь социализма ступила соседняя Эфиопия, и тоже стала получать от СССР дофигища денег, ресурсов и танков с вертолетами. "Товарищ Сиад" хотел все деньги и танки только себе, и это его обижало.



…Но высказывая обиды, сомалийский президент продолжал брать от СССР бабло. Кредиты в долларах (их никто никогда не вернул), новейшие вооружения, продажа Советскому Союзу товаров за завышенную цену - "мы же друзья, помогайте друзьям". СССР бесплатно обучил 3 000 сомалийских офицеров в своих военных вузах, и создал в африканской республике мощнейшую армию, поставляя все - вплоть до полевых кухонь. Чем больше Мохаммед брал, тем больше ему хотелось. Он упорно талдычил - вкладывайте в нас еще, Сомали единственный друг и союзник СССР на континенте. Не, типа есть и другие друзья, но таких друзей - за нос и в музей, они ненастоящие: только в Сомали искренне обожают социализм и Ленина. Президент уверил себя - Сомали сильна, и в Советском Союзе, по сути, не нуждается: этим он и руководствовался, напав в июле 1977 года на соседнюю Эфиопию с целью оттяпать провинцию Огаден. Барре не сомневался - русские ничего не сделают, ведь сомалийцы как приятели круче эфиопов. Кремль несколько офигел - война двух социалистических друзей не входила в его планы. Москва принялась сулить генералу пряник в виде нового экономического соглашения и кредитов, но африканский мальчик с усиками под фюрера вконец охренел и зарвался.



…13 ноября 1977 года "товарищ Сиад" объявляет о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве Советским Союзом, и объясняет - отныне он не товарищ, а господин, поскольку начнет дружить с Западом. А уж у Запада-то милого денег тьма, он выгоднее. Барре потребовал срочного выезда всех специалистов из СССР из Сомали, обвинив их в шпионаже. Наших людей оскорбляли, издевались над ними, нескольких ограбили, кое-где дошло и до рукоприкладства. Правда, СССР не стал рассусоливать - 20 ноября 1977 года в порт Могадишо вошли советские корабли с мотивировкой "обеспечения безопасности военного имущества", высадили морскую пехоту на берег - и генерал разом притих, прикусив язык. Ранее он гордо объявил о конфискации советской собственности на наших базах, однако сомалийские военные, учившиеся в СССР, честно сказали - не, мужик, не связывайся с русской морской пехотой. Советские моряки демонтировали и вывезли дорогое оборудование, эвакуировали наших специалистов и их семьи. В Москве очухались и вдруг сообразили - славный африканский друг на деле-то полубезумный царек, установивший откровенный культ личности, и вытягивающий из нас валюту путем бесконечного шантажа. Войну с Эфиопией "господин Сиад", невзирая на военную помощь Запада и прозападных мусульманских стран (Египет, Пакистан, Саудовская Аравия, Иран), разгромно проиграл весной 1978 года - его армия была уничтожена.



…Советские места в Сомали тут же заняли американцы, заключив соглашение о пользовании базами в республике для своих военных кораблей и авиации, начав поставки вооружений режиму Сиада Барре. Вскоре выяснилось, что "господин Сиад" элементарно жадный и тупой - сколько денег не дай, все разворует, сколько кредитов не предоставь - ничего не вернет. В 1982 году в Сомали началась партизанская война против режима генерала, тот ответил массовыми казнями и расправами, армия выжигала деревни, поддерживающие повстанцев, тысячами убивая мирных жителей. Запад продолжал финансировать диктатора по принципу - "он сукин сын, но это наш сукин сын". А вот после горбачевской перестройки надобность в Сомали отпала - и генерала банально "кинули", оставив без долларов. Долго он не продержался - 26 января 1991 года Мохаммед Сиад Барре бежал из страны, и через 4 года умер в изгнании в Нигерии. Сомали развалилась на части, управляемые полевыми командирами, наркобаронами, пиратскими кланами, исламистами - и почти 30 лет не существует, как государство.



…Я смотрю на дивную мутацию Александра Григорьевича от идей славянского братства и объятий с русскими до искусственного превращения России во врага лишь для того, чтобы остаться у власти, и мне приходят в голову загадочные мысли. Забавно у нас складываются отношения с некоторыми людьми, клянущимися в дружбе. Всегда охотно берут деньги, берут оружие, берут кредиты, продают товары, умильно просят дешевую нефть и газ, умоляют о политической поддержке, а потом обвиняют во всех бедах и грехах, и срочно кидаются в объятия к Западу. Хотя, финал-то в итоге всегда один.



К чему я это вообще? О, я ничего не сравниваю. Я так, знаете ли. К слову пришлось.