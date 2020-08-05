Между Москвой и Нукусом: к 105-летию художника и музейщика Игоря Савицкого

16:37 05.08.2020

Автор: Алтынай Алиева



Игорь Витальевич Савицкий сменил шумную Москву на провинциальный Нукус – тоже столицу, в которой он обрел счастье, друзей, мировую славу и вечный покой.



Известность придет к создателю Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан, носящего его имя, спустя годы после смерти, а тогда, в середине 50-х годов прошлого столетия все только начиналось…



"Каракалпакия – удивительная земля"



Сначала был Самарканд – древний и величественный, полный загадок и тайн, куда во время войны эвакуировали Московский государственный художественный институт имени Сурикова.



Студент Игорь Савицкий, коренной москвич, привыкает жить на новом месте, где все иначе, оттого интереснее для молодого человека. Город как из восточной сказки завораживает художника, который учится видеть мир цветным у Крамаренко, Фалька, Истомина.



Игорь Савицкий с коллегами и посетителями музея



Ему было сорок, когда и Москва, и Самарканд останутся в прошлом – не самый лучший возраст начинать новую жизнь.



Художник Савицкий, участник Хорезмской археолого-этнографической экспедиции, которой руководил Сергей Павлович Толстов, несказанно рад переменам в своей судьбе. Он рядом с единомышленниками, открывающими одну из древних цивилизаций, коим предстоит удивить и восхитить научный мир, положить начало новой истории края.



На раскопках



Шесть сезонов в экспедиции и душа художника пленена – он выплескивает чувства на полотна. Залитые солнцем улочки, веточки урюка в жемчужных цветах, низкие домики, окруженные золотым камышовым забором – все это он старается запечатлеть, передать дыхание весны и зной азиатского лета.



Каракалпакские украшения



Савицкий называл Каракалпакию удивительной землей, а все вокруг – сады, пустыни, поля, рыбацкие поселки – волнительными и околдовывающими.



Поездки по дальним аулам в составе экспедиции заканчивались не только новыми работами, в них Игорь Витальевич все больше проникался искусством каракалпаков. В украшениях, одежде, домашней утвари он видел не обыденные для жителей предметы, а нечто фантастическое, заслуживающее восхищения.



Савицкий мечтает сохранить все это для будущих поколений, собрать, пока не исчезло.



Татьяна Александровна Жданко, возглавлявшая в те годы этнографический отряд была с коллегой полностью согласна. Люди охотно отдают им семейные реликвии, не сомневаясь – этот чудаковатый мужчина с фамилией Саветски (так Игоря Витальевича называли в народе), обязательно сдержит слово, и вещи из их сундука увидит весь мир. До открытия в Нукусе музея оставалось 10 лет.



Скованные одной целью



Важную роль в судьбе Игоря Витальевича Савицкого и создании музея сыграл Марат Нурмухамедов – будущий академик, первый председатель Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана, партийный деятель, филолог и переводчик, сын первого председателя ЦИК Каракалпакской АССР Коптлеу Нурмухамедова.



Вероника и Марат Нурмухамедовы. Кисловодск. 1969 год.



Они познакомились в 1956 году на улице, где художник работал над очередной картиной. Год спустя заместитель директора Каракалпакского комплексного научно-исследовательского института АН УзССР Нурмухамедов берет Савицкого на должность младшего научного сотрудника, а став директором института открывает отделы прикладного искусства и реставрации.



Теперь есть, где хранить собранное, приводить в порядок, возвращать к жизни. В 1959 году появляется Каракалпакское отделение Академии наук Узбекской ССР, которое возглавляет Нурмухамедов. На тот момент ему всего 29 лет. Через два – молодой ученый становится секретарем обкома партии автономной республики (ККАССР) по идеологии.



Дружба с Савицким крепнет, а от идеи создания музея энергичный и целеустремленный Нурмухамедов переходит к действиям, продвигая ее на самых верхах. В 1966 году, его переводят на работу в Ташкент, но уезжает заниматься научной деятельностью он со спокойной душой – в Нукусе открывается музей искусств!



После ухода друга и соратника в 1984 году Марат Нурмухамедов, тогда уже академик, которого знают во всем Союзе, предлагает назвать музей именем Игоря Витальевича Савицкого. Его сам ученый, писатель, переводчик и общественный деятель переживет всего на два года. Будучи участником Тюркологического конгресса, который проходил в июне 1986 года в Измире, Нурмухамедов погибнет в автокатастрофе по дороге в аэропорт в возрасте 56 лет.



Уходящая натура



Савицкий никогда не жил для себя, в своей квартире в центре Нукуса он практически не бывал – поездки по республику, а также в Москву, откуда он начал привозить ставшие бесценными картины, отнимали все его время. Его семьей станет коллектив музея и Нурмухамедовы, одна из дочерей Марата и Вероники – Мариника, после его ухода станет директором музея.



Ночами, оставшись в отделе реставрации, он склеивал черепки кувшинов и другой древней утвари, радуясь восстановленному экспонату, как ребенок.



Родной город позовет Игоря Витальевича в дорогу лишь для того, чтобы пополнить коллекцию музея работами Рувима Мазеля, Аркадия Ставровского, Михаила Курзина и других художников, которые сегодня можно увидеть в музее.



Натюрморт "Пельмени". 1956 г. Холст, масло. 145х95 см. Музей изобразительных искусств Республики Каракалпакстан им. И.Савицкого, г. Нукус.



Усто Мумин, Надежда Кашина, Виктор Уфимцев, Александр Волков – их имена с годами зазвучат по-новому тоже, отчасти благодаря Савицкому, предвидевшему их творческое бессмертие.



Александра Волкова, пережившего и славу, и гонения, директор музея не раз отстаивал как человека и как талантливого художника.



Выставки его картин часто проходят в музее, впрочем, как и местных мастеров кисти, которых сделал знаменитыми Игорь Витальевич Савицкий.



Александр Волков. Караван. 1926. Холст, масло. Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого, Нукус



Фаим Мадгазин, Кыдырбай Саипов, Рафаэль Матевосян – "летописцы" Арала, на их картинах он еще живой и настоящий, каким его уже никогда больше не увидят несколько поколений. Любил его писать и сам Игорь Витальевич, для которого каждая поездка к морю была, по словам его коллег, удивительным приключением.



Мариника Бабаназарова – дочь Марата Нурмухамедова, возглавившая музей после смерти Савицкого, продолжила начатое им дело. В музей она пришла в 1983 году, а через год Игоря Витальевича, видевшего в ней своего приемника, не стало. Уход учителя, наставника, собирателя, художника и просто неординарного человека, каракалпакского Третьякова, многие восприняли, как личную трагедию.



Урал Тансыкбаев, "Дорога"



В Московской больнице, где врачи уже ничего не могли изменить – легкие Савицкого были сожжены формалином, который он использовал при реставрации, Игорь Витальевич мечтал быть похороненным в Нукусе, к которому прирос всеми корнями своего сердца.



На его могиле стоит небольшой памятник – мальчик, играющий на свирели. Практически каждый, кто приходит вспомнить родных и близких, обязательно заглядывает к Савицкому. Ему несут цветы, а в родительский день у ног каменного музыканта – крашеные яйца, пшено, россыпи конфет, которые он так любил при жизни.



Потомок польских дворян по отцу и внук известного русского слависта Тимофея Флоринского по матери, рожденный в Киеве, и выросший в Москве, Игорь Витальевич завершил путь на чужой земле, ставшей ему родной.



Мариника Бабазаназарова, руководила музеем тридцать один год, после появления нового суверенного государства Узбекистан, музей обрел всемирную славу – "Лувр в пустыне" одна из главных достопримечательностей современного Узбекистана.