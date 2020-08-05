Куда катится Украина? - В.Пойманов

20:58 05.08.2020

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 05.08.2020 |



Кто создает разгул хулиганства и насилия в стране и кто готов его терпеть?



Украина напоминает Гуляй Поле времен батьки Махно: захваты заложников диковинными террористами; повторяющиеся объявления о "минировании" разных объектов; многочисленные взрывы гранат; заказные убийства – и резкое снижение уровня общественной безопасности по всей стране на фоне невразумительных действий беспомощной власти.



Яркий пример – крушение танкера "Делфи" на одесском пляже в ноябре 2019 года. Его до сих пор не могут поднять, что вызывает у жителей Одессы злорадный смех сквозь слезы.



Первым террористом 2020 года стал Максим Кривош, судимый за разбой, мошенничество и вымогательство. Вооружившись автоматом и взрывчаткой, он захватил 21 июля в Луцке рейсовый автобус и взял в заложники 13 пассажиров, которых продержал 12 часов. Потребовал, чтобы первые лица во власти признали себя террористами. Президент выполнил это требование, после чего террорист спокойно сдался. Затем силовики зачем-то устроили шоу со взрывом светошумовой гранаты и штурмом на бронетранспортере. Похоже, то был плохо срежиссированный спектакль. Только кто режиссер? Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта заметил по этому поводу, что "Украина хронически больна непрофессионалами и политическими фиглярами, которые любым способом пытаются себя выгодно преподнести…".



23 июля бывший участник АТО и неоднократно судимый наркоман Роман Скрипник, прихватив гранату, взял в заложники в Полтаве начальника областного уголовного розыска Нацполиции и вместе с ним долго катался по области на служебном авто. Его требование – не сажать в тюрьму – никто выполнять не собирался. Полицейские повели себя странно: никаких действий по обезвреживанию преступника не предпринимали. Скрипник отпустил заложника, сам скрылся в лесу, а 1 августа его нашли убитым из снайперской винтовки.



3 августа обнаружился новый террорист Сухроб Каримов, гражданин Узбекистана, получивший в Украине вид на жительство. Угрожая бомбой, которую он якобы принес в рюкзаке, Каримов захватил киевский офис "Универсал банка". Все сотрудники покинули помещение, начальница отделения согласилась стать заложницей. В интервью украинским телеканалам Сухроб представился "святым духом", но время эфира его захватил спецназ. Психиатр, советник министра здравоохранения Украины Спартак Суббота заявил по этому поводу, что Каримов – психически нездоровый человек, который жаждал популярности. А старт этим выходкам был дан в Луцке, где президента вынудили лично вмешаться в переговоры и выполнить требование террориста.



Несмотря на явные странности в поведении трех названных выше персонажах, нельзя не заметить, что полиция и СБУ навязчиво демонстрируют неспособность адекватно реагировать на террористические угрозы.



Очевидное тому подтверждение – "минная" война, обострившаяся весной и летом этого года. Ложные сообщения о заминированных объектах вываливаются как из рога изобилия. Под прицел попадают супермаркеты, торговые центры, медучреждения, станции метро, университеты, детсады, вокзалы, аэропорты, АЭС. "Заминировали" даже Дом с химерами, расположенный рядом с администрацией президента. По данным полиции, количество сообщений о "минах" только за последний год увеличилось в 2,5 раза. В текущем году киевский метрополитен, например, "минировали" как минимум двадцать раз. В Харькове 30 июля были вынуждены одновременно проверять 277 объектов.



И во всех этих безобразиях виновата, конечно, Россия. Правда, некоторые эксперты утверждают, что так активизируются некоторые украинские политики, которые пытаются "подорвать власть Зеленского". Да и свалить вину на РФ за взрывы гранат с сотнями жертв, включая детей, не получается. Инциденты в основном носят бытовой характер, а применяют гранаты либо бывшие участники АТО, любо граждане, свободно купившие их на черном рынке (одна штука – 400 грн.). Украинскую власть такая ситуация, похоже, устраивает: можно без конца кивать на Россию...



Офис генпрокурора, сообщил, что в 2019 году значительно увеличилось число заказных убийств, изнасилований и мошенничеств… 1 августа 2020 года в поезде избили и попытались изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, которая возвращалась из Запорожья в столицу вместе с семилетним сыном.



Так кто создает ситуацию разгула хулиганства и насилия и куда с таким общественным климатом катится Украина?