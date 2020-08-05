Битва за TikTok: китайская соцсеть останется в США?

21:23 05.08.2020

Американская компания Microsoft официально подтвердила свои намерения выкупить китайскую соцсеть TikTok. Президент Дональд Трамп, ссылаясь на низкий уровень безопасности хранения личных данных китайской соцсети, хотел ввести запрет на пользование в США, что вынудило Microsoft согласовывать вопрос выкупа с главой государства, сообщают в компании. Службы безопасности США высказывали опасения, что сервис, которым владеет китайская компания ByteDance, может использоваться для сбора персональных данных американских граждан.



Microsoft и китайская компания ByteDance (владелец сервера TikTok) уведомили о предварительных переговорах Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Они касаются покупки бизнеса TikTok не только в США, но также в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, говорится в заявлении компании.



31 июля Дональд Трамп заявил о скорой блокировке TikTok и пообещал подписать необходимые документы 1 августа. Власти США высказывали опасения, что сервис может использоваться для сбора персональных данных американских граждан. TikTok имеет идентичный, но отдельный сервис, который действует на территории КНР - Douyin, и заявляет, что данные всех американских пользователей хранятся на американских серверах с бэкапом в Сингапуре.



В начале августа Трамп изменил свое решение под давлением некоторых своих советников и однопартийцев-республиканцев и дал Microsoft отсрочку в 45 дней, пишет Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.



Microsoft – уже не единственный желающий приобрести китайский видеосервис. 4 августа в торги включилась Apple, хотя в самой компании эти слухи пока не комментируют.



Приложение китайской соцсети TикToк в 2019 году стало четвертым по скачиваемости во всем мире, обогнав инстаграм. Сейчас соцсетью, где пользователи выкладывают короткие видео, каждый месяц пользуются около 500 миллионов человек по всему миру. Всего приложение есть у более чем миллиарда человек.



Стандартная длина видео на ТикТоке – 15 секунд. Основной контент – комедийные скетчи, челленджи и много липсинка, реплик или песен под фонограмму. Внутри приложения видео можно снять, смонтировать, добавить эффекты, музыку и тут же опубликовать.



Основная аудитория ТикТока – подростки. Сорока одному проценту пользователей от 16 до 24 лет. И создатели соцсети не хотят этого менять. ТикТок они называют "по-настоящему радостным опытом" и обещают пользователям позитивную, креативную и освежающую платформу.



Но, преследуя эту цель, руководство ТикТока иногда заходит слишком далеко. Немецкий блог Netzpolitik опубликовал памятку для модераторов соцсети. В ней говорится, что некоторые видео нужно удалять или показывать только самим создателям, а не другим пользователям. Модераторам, например, предлагают прятать видео, снятые людьми с инвалидностью. Так в ТикТоке якобы пытаются избежать буллинга.



Британская газета Guardian писала, что политика ТикТока в целом запрещает критику китайской власти, обсуждение независимости Тибета или, например, события на Тяньаньмэне в 1989 году не только для китайских, но и зарубежных пользователей.



Особенно ТикТок раскритиковали после того, как они удалили профиль 17-летней американки Ферозы Азиз. В одном из видео она объясняла, как накручивать ресницы и рассказывала о притеснении уйгуров в Китае. Профиль девушки восстановили после того, как о случившемся написали мировые СМИ. В ТикТоке же объяснили, что заблокировали профиль Азиз из-за других аккаунтов, принадлежащих девушке, в которых она нарушила правила пользования соцсетью.



Руководство ТикТока отрицает обвинения в цензуре и добавляет, что многие методички, которые слили в прессу, устарели. А созданы они были в первую очередь для того, чтобы поддержать легкомысленную и веселую атмосферу соцсети.



Большая часть пользователей TikTok находится в США и - до недавнего времени - в Индии. Напомним, индийские власти заблокировали соцсеть после приграничного конфликта с Китаем - она оказалась втянута в геополитическую борьбу.



Количество пользователей соцсети в Таджикистане – неизвестно. Таджикская молодежь "пришла" в TikTok тогда же, когда и весь мир - во время взрывного роста популярности приложения в 2018 году, сообщает ИА "Азия-Плюс". По данным агентства, сейчас приложение находится на 7-ом месте по скачиваниям в AppStore и на втором после Facebook среди соцсетей в Таджикистане.