США не оставляют надежды сменить власть в Сирии, - И.Субботин

21:31 05.08.2020

В Белом доме готовят ужесточение санкций за связи с Асадом



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Администрация Дональда Трампа готовится к новым раундам санкций против официального Дамаска и его союзников на базе вступившего этим летом в силу "Закона Цезаря", сообщает New York Times, ставя, однако, под сомнение эффективность подобной политики. Хотя в Госдепартаменте ранее уверяли, что Вашингтон больше не интересует идея смещения Башара Асада с поста президента, собеседники издания говорят, что именно такую цель в конечном счете преследует законодательная инициатива.



В ближайшее время последует ужесточение санкций по Сирии на базе американского "Закона Цезаря". Инициатива, которая вступила в силу в июне, дает исполнительной власти США возможность "наказывать" за контакты с сирийской элитой любые структуры, компании и лица за рубежом. Исключение делается для гуманитарных миссий.



New York Times цитирует заместителя помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоэла Рейберна, который отметил, что ограничительным мерам "не будет конца" до тех пор, пока "сирийский режим и его союзники не уступят" в том, что касается смены власти в Дамаске. Западные чиновники и эксперты, впрочем, сомневаются в том, что акцент на санкционном подходе будет эффективен. "Одни лишь санкции не могут решить проблему, – заявил, в частности, бывший директор Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит. – Сложно понять, что еще может сделать американское правительство в Сирии, кроме внесения группы функционеров сирийского режима в черный список, который ее не волнует".



Издание констатирует, что санкционный режим скорее ухудшит положение мирного населения Сирии. Так, советник международной некоммерческой организации "Норвежский фонд по делам беженцев" Басма Алуш заявила: "Если США вводят такие широкие санкции для реализации неких политических целей, то они не уделяют достаточного внимания непреднамеренным последствиям". Как полагает бывший член Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александр Бик, санкции США "не меняют решающим образом" ситуацию в тех странах, против которых они действуют.



Тезис о необходимости смены власти в Дамаске выглядит странно с учетом того, что ранее американские официальные лица уверяли: такую цель в администрации Трампа не преследуют. Выступая в июне на видеоконференции, организованной вашингтонским аналитическим центром Институт Ближнего Востока (MEI), спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри пояснил: "Мы не требуем полной победы, мы не говорим, что Асад должен уйти". Вместо этого администрация Трампа хочет увидеть "резкий сдвиг в поведении сирийского режима". Джеффри подчеркивал, что "Закон Цезаря" не нацелен на уничтожение сирийской экономики. "Поверьте мне, Асад сам более чем способен добиться этого, – заявлял дипломат. – Он прекрасно справляется с задачей выталкивания сирийского фунта (национальная валюта. – "НГ") в небытие и подрыва того, что осталось от ВВП Сирии".



В разговоре с "НГ" независимый сирийский политолог Махмуд аль-Хамза заметил, что США изначально называли целью "Закона Цезаря" изменить "поведение" Дамаска. "Они говорили, что хотят заставить режим пересмотреть свои решения, прекратить бомбежки и применение военной силы против народа, освободить заключенных и разрешить людям вернуться в свои дома, – напоминает аналитик. – Это комплекс мер по оказанию давления на сирийский режим и его союзников в лице Ирана и России, чтобы они перестали ему помогать во всех областях. Исключением является только гуманитарная помощь: для нее препятствий нет. Однако в то же время США утверждали: если режим выполнит определенные пункты, то санкции могут снять".



Одно из требований – заставить иранские силы покинуть территорию Сирии. "Это невозможно сделать, – полагает аль-Хамза. – В связи с этим выдвижение требований не означает, что режим уйдет". Аналитик указывает на то, что в Сирии продолжается голод, падение экономических показателей и масштабная коррупция. Все эти трудности усилил кризис из-за распространения коронавируса, с которым не может справиться сирийское здравоохранение.



"Закон Цезаря" вряд ли серьезно затрагивает саму сирийскую элиту, – полагает аль-Хамза. – Ее представители никуда не ездят, им не нужны визы. Их деньги находятся в надежных местах, в том числе, может быть, в России и Белоруссии. Они себя подстраховали. Иранцы, в свою очередь, имеют огромный опыт обхода санкций, как и Россия. "Закон Цезаря" может иметь больше политическое, чем практическое значение. Если New York Times пишет про смену режима в Дамаске, то скорее всего имеется в виду обычное давление". Сирийский эксперт заключает, что международные игроки "пытаются извлечь из кризиса геополитическую выгоду, в то время как простые люди умирают от голода".